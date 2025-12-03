search
Miercuri, 3 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Daniel David se apără după ce noua programă pentru Limba Română a fost primită cu critici dure: „Nu Ministerul a propus-o”/ „Eu nici n-am citit cu atenție programa”

0
0
Publicat:

După valul de critici privind noua programă de Limba și Literatura Română pentru liceu, ministrul Educației, Daniel David, susține că documentul nu a fost elaborat de minister, ci de specialiști, și anunță o dezbatere de fond înaintea formei finale.

Daniel David spune că nu ministerul a propus noua programă. FOTO: Mediafax
Daniel David spune că nu ministerul a propus noua programă. FOTO: Mediafax

Ministrul Educației, Daniel David, a reacționat miercuri seară, în cadrul unei emisiuni la Digi24, la valul de critici apărute în spațiul public după publicarea noii programe de Limba și Literatura Română pentru liceu. Documentul, aflat în consultare publică, a fost contestat puternic de numeroși profesori universitari, care îl consideră învechit, neadaptat elevilor de astăzi și „retrograd”.

În replică, ministrul a subliniat că programa nu a fost propusă de minister sau de persoane fără expertiză în domeniu, ci de o comisie de specialiști formată din experți recunoscuți.

„Nu Ministerul, eu sau cineva care nu-i specialist a propus programa respectivă”, a afirmat Daniel David, subliniind că urmează o perioadă de dezbatere în comisiile de specialitate, în urma căreia se va stabili forma finală a documentului.

Ministrul a explicat componența și misiunea comisiei care a lucrat la actuala versiune.

„Am creat o comisie din specialiști foarte buni, oameni din Academia Română, din institute ale Academiei, de la universitățile mari și oameni care lucrează în preuniversitar la colegii naționale și pur și simplu ceea ce le-am spus este să se uite la diverse modele care există și în alte țări, la care noi ne raportăm de foarte multe ori prin performanța educațională, și să vină cu o astfel de propunere care să fie și mai aerisită”, explicat el.

În cadrul emisiunii, Daniel David a recunoscut că, personal, nu a analizat în detaliu versiunea contestată până când nu au apărut reacțiile publice.

„Eu vă spun, nici n-am citit cu atenție programa, pentru că avem zeci de materii, dar în ultimele zile, văzând dezbateri, am început să mă uit și eu peste program, nu ca un specialist și cu ochiul culturii generale”, a mărturisit oficialul, insistând asuăra faptului că discuțiile sunt normale într-o etapă de consultare publică și că reacțiile primite, fie ele chiar negative, sunt binevenite: „Eu mă bucur că sunt astfel de reacții, oamenii se exprimă, unii pro, alții contra. La sfârșitul acestei perioade voi trage linie și voi vedea ce decizie voi lua”.

De asemenea, el a respins ideea că în interiorul ministerului ar exista opinii divergente, susținând că dezbaterile sunt între experți: „Nu sunt poziții diferite față de minister, sunt poziții între specialiști. Nu Ministerul și eu sau cineva care nu-i specialist în Limba și Literatură a propus programa respectivă”.

În ceea ce privește procesul de adoptare, Daniel David a reiterat că decizia finală va fi luată după discuții cu specialiștii.

„Va fi o dezbatere și în urma acestei dezbateri voi discuta cu comisia care este calea de urmat, fiindcă niciodată să nu vă imaginați că un ministru responsabil [...] nu va intra în conținutul de specialitate dacă nu-i treaba lui, nu se pricepe. De aceea ți-ai făcut comisie de specialiști să lucreze și să-și asume”, a încheiat ministrul Educaţiei.

Criticile specialiștilor

Reacțiile din mediul academic privid noua programă pentru Limba Română, aflată în dezbatere publică, au fost extrem de dure.

Claudiu Turcuș, decanul Facultății de Teatru și Film din cadrul Universității „Babeș-Bolyai”, a calificat-o „de-a dreptul retrogradă”, afirmând că îi rupe pe elevi de lumea actuală: „Pare că în ultimii 50 de ani nu s-a întâmplat nimic […] E o programă opacă la lumea contemporană, protocronist-naționalistă […] care le propune elevilor care se uită la «Stranger Things» și «Euphoria» să citească cronicarii moldoveni, să proceseze genuri și mituri literare fără nicio perspectivă critică”.

Opiniile lui sunt împărtășite și de Bogdan Crețu, profesor la Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, care consideră nepotrivită lectura obligatorie a cronicarilor în clasa a IX-a.

„Literatura română veche e un construct de două ori înșelător: o dată pentru că nu e propriu-zis literatură; a doua oară pentru că, deși aparține unei etape pre-naționale, fiind o provincie a unei culturi bizantine, din care preia forme, teme, idei, adesea pasaje întregi, a fost insistent deturnată naționalist”, a scris profesorul Crețu.

Și Ștefan Baghiu, lector universitar la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, a respins programa, catalogând-o drept confuză și depășită.

„Adevărul gol goluț e că ministerul habar nu are ce face, iar oamenii care fac programele habar nu au ce e literatura azi”, a afirmat acesta.

Noua programă de Limba și Literatura Română ar urma să fie aplicată din anul școlar 2026-2027, însă forma finală depinde de concluziile dezbaterilor anunțate.

Educație

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Anunțul lui Nicușor Dan
digi24.ro
image
Salariul minim „cu grade”. Peste 2,2 milioane de angajați ar putea fi plătiți după vechime și nivelul de studii
stirileprotv.ro
image
La ce preț se vând garsonierele tip „cutii de chibrit” din Chiajna, județul Ilfov. Au doar 22 de metri pătraţi
gandul.ro
image
Horoscop 4 decembrie 2025: Atenție la relațiile personale. Două zodii vor surprinde cu decizii neașteptate
mediafax.ro
image
Reacția Liei Olguța Vasilescu după ce mama lui Elon Musk a lăudat Târgul de Crăciun de la Craiova. Turiștii se vor putea plimba printre animale sălbatice
fanatik.ro
image
Cât costă un kilogram de șorici la Târgul de Crăciun Timișoara 2025? Cu banii aceștia poți cumpăra aproape 10 kg de cotlet de porc
libertatea.ro
image
VIDEO Un moldovean a găsit o dronă, a urcat-o în remorcă și a dus-o acasă
digi24.ro
image
Ion Țiriac nu merge la înmormântare, dar l-a trimis pe Ilie Năstase. Ce anunț a făcut fostul mare tenismen român
gsp.ro
image
FOTO Adrian Mutu a pierdut 3.000.000€! A luat o decizie surprinzătoare: 1.500.000€
digisport.ro
image
Călin Georgescu dă semnalul de boicot, în ultima săptămână de campanie: NU susține pe nimeni
stiripesurse.ro
image
Talibanii l-au pus pe un băiat de 13 ani să-l execute pe un criminal condamnat, pe un stadion, în fața a 80.000 de oameni
antena3.ro
image
Telefoane şi electrocasnice, luate în rate şi duse imediat la amanet. Noua tactică a escrocilor
observatornews.ro
image
Teroare publică pentru o celebră cântăreață din România! Cine e influentul milionar care o amenință că-i distruge cariera
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
Câte puncte de stabilitate primești după 25 de ani de muncă. Tabel pentru fiecare an lucrat
playtech.ro
image
Omul care a „îngropat-o” pe FCSB și-a trimis fratele la închisoare! De la ce a pornit totul
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Reacție-fulger a ungurilor, după victoria cu România de la Campionatul Mondial
digisport.ro
image
Al doilea deces în dosarul Coldea. Denunțător-cheie a murit la spital la câteva săptămâni după incendiul care i-a mistuit locuința
stiripesurse.ro
image
O erupție solară ar putea crea aurore boreale pe cerul Europei. Zonele în care ar putea fi vizibil fenomenul
kanald.ro
image
Singurele țări din UE în care sărăcia este mai mare decât acum 10 ani, și nu te gândi la România
playtech.ro
image
Doliu în România! A murit Roxana Moise de la Exatlon
wowbiz.ro
image
Dreptul cetăţenilor de a plăti în numerar, introdus în Constituţie. Ce spune Mugur Isărescu
romaniatv.net
image
Un nou venit pentru pensionari. Se pregătește modificarea legii pensiilor DOCUMENT
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac nu merge la înmormântare, dar l-a trimis pe Ilie Năstase. Ce anunț a făcut fostul mare tenismen român
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Ce s-a descoperit după autopsia medicului Ștefaniei Szabo. Nu a murit din cauza unui infarct sau AVC
actualitate.net
image
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
click.ro
image
Dan Helciug, distrus la aflarea veștii că Artan a murit: „Sunt trist! S-a dus chiar de ziua mea.” Ce surpriză i-au făcut prietenii la… brutărie? VIDEO
click.ro
image
Mesajul dureros de sincer al lui Cornel Constantiniu, bolnav de Parkinson, pentru tinerii artiști: „Le doresc șlagăre care să reziste 40 de ani”. A plâns când a murit Horia Moculescu
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (40) jpg
Cine o "sapă" zilnic pe Prinţesa Kate? E o înaltă trădare! Şi nu, nu e vorba de Meghan Markle
okmagazine.ro
Gwyneth Paltrow sursa foto Profimedia jpg
Se simte singură de Sărbători, pentru că se ceartă cu soțul tot timpul. Despre ce mare actriță e vorba?
clickpentrufemei.ro
Colonelul Henry W. Anderson, șeful Comisiei Balcanice a Crucii Roșii Americane, împreună cu personalul său, în fața sediului din București, în 1920 (© Library of Congress)
Nu am făcut singuri Unirea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Marina Voica, grav afectată de criza apei din Prahova: „La 89 de ani, mă spăl la lighean. Nespălată tot nu rămân!” Orașul Breaza e paralizat: „Au externat bolnavii!”
image
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”

OK! Magazine

image
Nu mai e niciun dubiu. Carourile sunt hitul iernii în moda regală. După isteria costumului alb, reginele și prințesele aleg cadrilat

Click! Pentru femei

image
Se simte singură de Sărbători, pentru că se ceartă cu soțul tot timpul. Despre ce mare actriță e vorba?

Click! Sănătate

image
Iată cine are risc mai mare de a face cancer de pancreas!