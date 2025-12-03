Daniel David se apără după ce noua programă pentru Limba Română a fost primită cu critici dure: „Nu Ministerul a propus-o”/ „Eu nici n-am citit cu atenție programa”

După valul de critici privind noua programă de Limba și Literatura Română pentru liceu, ministrul Educației, Daniel David, susține că documentul nu a fost elaborat de minister, ci de specialiști, și anunță o dezbatere de fond înaintea formei finale.

Ministrul Educației, Daniel David, a reacționat miercuri seară, în cadrul unei emisiuni la Digi24, la valul de critici apărute în spațiul public după publicarea noii programe de Limba și Literatura Română pentru liceu. Documentul, aflat în consultare publică, a fost contestat puternic de numeroși profesori universitari, care îl consideră învechit, neadaptat elevilor de astăzi și „retrograd”.

În replică, ministrul a subliniat că programa nu a fost propusă de minister sau de persoane fără expertiză în domeniu, ci de o comisie de specialiști formată din experți recunoscuți.

„Nu Ministerul, eu sau cineva care nu-i specialist a propus programa respectivă”, a afirmat Daniel David, subliniind că urmează o perioadă de dezbatere în comisiile de specialitate, în urma căreia se va stabili forma finală a documentului.

Ministrul a explicat componența și misiunea comisiei care a lucrat la actuala versiune.

„Am creat o comisie din specialiști foarte buni, oameni din Academia Română, din institute ale Academiei, de la universitățile mari și oameni care lucrează în preuniversitar la colegii naționale și pur și simplu ceea ce le-am spus este să se uite la diverse modele care există și în alte țări, la care noi ne raportăm de foarte multe ori prin performanța educațională, și să vină cu o astfel de propunere care să fie și mai aerisită”, explicat el.

În cadrul emisiunii, Daniel David a recunoscut că, personal, nu a analizat în detaliu versiunea contestată până când nu au apărut reacțiile publice.

„Eu vă spun, nici n-am citit cu atenție programa, pentru că avem zeci de materii, dar în ultimele zile, văzând dezbateri, am început să mă uit și eu peste program, nu ca un specialist și cu ochiul culturii generale”, a mărturisit oficialul, insistând asuăra faptului că discuțiile sunt normale într-o etapă de consultare publică și că reacțiile primite, fie ele chiar negative, sunt binevenite: „Eu mă bucur că sunt astfel de reacții, oamenii se exprimă, unii pro, alții contra. La sfârșitul acestei perioade voi trage linie și voi vedea ce decizie voi lua”.

De asemenea, el a respins ideea că în interiorul ministerului ar exista opinii divergente, susținând că dezbaterile sunt între experți: „Nu sunt poziții diferite față de minister, sunt poziții între specialiști. Nu Ministerul și eu sau cineva care nu-i specialist în Limba și Literatură a propus programa respectivă”.

În ceea ce privește procesul de adoptare, Daniel David a reiterat că decizia finală va fi luată după discuții cu specialiștii.

„Va fi o dezbatere și în urma acestei dezbateri voi discuta cu comisia care este calea de urmat, fiindcă niciodată să nu vă imaginați că un ministru responsabil [...] nu va intra în conținutul de specialitate dacă nu-i treaba lui, nu se pricepe. De aceea ți-ai făcut comisie de specialiști să lucreze și să-și asume”, a încheiat ministrul Educaţiei.

Criticile specialiștilor

Reacțiile din mediul academic privid noua programă pentru Limba Română, aflată în dezbatere publică, au fost extrem de dure.

Claudiu Turcuș, decanul Facultății de Teatru și Film din cadrul Universității „Babeș-Bolyai”, a calificat-o „de-a dreptul retrogradă”, afirmând că îi rupe pe elevi de lumea actuală: „Pare că în ultimii 50 de ani nu s-a întâmplat nimic […] E o programă opacă la lumea contemporană, protocronist-naționalistă […] care le propune elevilor care se uită la «Stranger Things» și «Euphoria» să citească cronicarii moldoveni, să proceseze genuri și mituri literare fără nicio perspectivă critică”.

Opiniile lui sunt împărtășite și de Bogdan Crețu, profesor la Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, care consideră nepotrivită lectura obligatorie a cronicarilor în clasa a IX-a.

„Literatura română veche e un construct de două ori înșelător: o dată pentru că nu e propriu-zis literatură; a doua oară pentru că, deși aparține unei etape pre-naționale, fiind o provincie a unei culturi bizantine, din care preia forme, teme, idei, adesea pasaje întregi, a fost insistent deturnată naționalist”, a scris profesorul Crețu.

Și Ștefan Baghiu, lector universitar la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, a respins programa, catalogând-o drept confuză și depășită.

„Adevărul gol goluț e că ministerul habar nu are ce face, iar oamenii care fac programele habar nu au ce e literatura azi”, a afirmat acesta.

Noua programă de Limba și Literatura Română ar urma să fie aplicată din anul școlar 2026-2027, însă forma finală depinde de concluziile dezbaterilor anunțate.