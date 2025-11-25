Noile programe de liceu prind contur: ce se schimbă la Istorie și cum ar trebui să arate manualele viitorului

search
Marți, 25 Noiembrie 2025
Publicat:

După aproape 20 de ani de când conținutul nu a mai fost schimbat, liceenii vor studia după programe noi de la anul. Ministerul Educației a lansat în consultare publică noile proiecte Sistemul de educație românesc avea nevoie urgentă de această schimbare, spune specialista în Educație Gabi Bartic. ,,Programele vechi erau în mare parte construite pentru o lume care nu mai există. Era nevoie de actualizare, de legătură cu realitatea economică, digitală, cu modul în care se face azi știință și cu felul în care gândesc copiii". Până la finalul săptămânii, în fiecare zi, pe pagina de You Tube a Ministerului Educației vor fi prezentate noile conținuturi și ce aduc acestea nou. 

FOTO Arhiva Adevărul
FOTO Arhiva Adevărul

Noua programă de la Istorie. Ioan Aurel Pop: ,,Ne-am străduit foarte mult să nu conțină accente naționaliste în înțelesul naționalismului de exagerare"

Propunerea de programă pentru Istorie a fost prezentată de președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop și de profesoara Mirela Popescu. Ambii au contribuit la realizarea curricumului, iar Pop a fost coordonator științific al grupului de lucru. 

 ,,Ne-am străduit foarte mult să nu conțină accente naționaliste în înțelesul naționalismului de exagerare. Spun asta pentru că foarte multă lume astăzi, când aude cuvântul naționalism, se gândește la xenofobie și la șovinism. Ceea ce e cu totul altceva. Nicolae Iorga, când declara că e naționalist, un singur lucru înțelegea: iubirea de națiune. Și el a spus  <<Ca să iubesc alte națiuni, trebuie să învăț să iubesc propria mea națiune>>. Deci, lăsăm deoparte orice ,,ism". Știți că în românește, dar nu numai, ,,ismele" sunt exagerări. Comunism, fascism, totalitarism, etc", a spus academicianul. 

Acesta a vorbit și despre necesitatea înțelegerii cronologiei istorice: ,,Dacă reușim să impunem simțul cronologiei, să știți că e foarte important, întâlnesc studenți care nu au sensul înaintea erei noastre, înainte de Hristos și după Hristos". 

Potrivit academicianului, studiul tematic al istoriei ,,a distrus cronologia". 

Profesoara Mirela Popescu: O programă mai apropiată de nevoile actualei generații

Profesoara de Istorie Mirela Popescu a precizat că se va pune accentul pe concepte și personalități mai puțin discutate în gimnaziu, dar care sunt în acord cu nevoile actualelor generații. 

,,În filozofia programei au fost prinse și aspecte legate de temele de educație contemporană, educație civică, educație pentru mediu, educație pentru sănătate. Pentru simplul motiv, și aici îmi permit să îl citez pe Cervantes, care spune că istoria este un depozit al acțiunilor, un martor al trecutului, dar este și un exemplu și o înștiințare a prezentului și, respectiv, un avertisment al viitorului. Exemplele pe care le poate aduce disciplina Istorie  pot fi relevante pentru formarea lor ca viitori cetățeni". 

Accent mai mare pus pe studiul Istoriei românilor

Noua programă va pune mai mult accent și pe studiul Istoriei românilor, a mai spus profesoara. Potrivit acesteia, după noile schimbări, absolventul de liceu va avea mai multe informații despre istoria națională, ,,pe elementele de cultură, de civilizație, care pot să construiască acel sentiment de apartenență la un popor și la un spațiu geografic ca parte a Europei actuale".

Gândirea critică, încurajată

Noua programă nu va dezvolta doar competențe, ci și gândirea critică, a adăugat Mirela Popescu: „În așa fel încât pe parcursul liceului să-i dăm posibilitatea elevului să formeze și să folosească ceea ce învață la Istorie oriunde se va duce și orice carieră va urma. O gândire critică bazată pe dovezi științifice. (...)De   la o reamintire în clasa IX-a a elementelor de bază legate de cauzalitate, de reperele cronologice, se merge până la formularea de puncte de vedere, la a-l face pe elevul de clasa XII-a să fie în măsură să aibă un punct de vedere argumentat și justificat, cu dovezi științifice, nu bazat pe cele care îi sunt oferite, eu știu, în diverse conjunturi sau din diverse motive".

Programele propuse pentru Istorie, în fucție de profil, pot fi găsite aici, alături de celelalte materii. Până la finalul săptămânii, modificările principale vor fi prezentate de profesorii coordonatori, pe canalul de You Tube al Ministerului. 

Programul prezentărilor pe You Tube ale noilor programe Sursa: Ministerul Educației
Programul prezentărilor pe You Tube ale noilor programe Sursa: Ministerul Educației
Noile programe vor sta în dezbatere publică până pe 12 decembrie, iar opiniile și propunerile vor fi preluate pe adresa de e-mail consultare@rocnee.ro.  

De ce e nevoie de programe noi

Școala românească avea nevoie urgentă de o actualizare a conținutului predat, spune specialista în Educație Gabi Bartic. „Programele vechi erau în mare parte construite pentru o lume care nu mai există. Era nevoie de actualizare, de legătură cu realitatea economică, digitală, cu modul în care se face azi știință și cu felul în care gândesc copiii.

Adevărata întrebare nu era <<trebuie schimbate?>>, ci <<Cum le schimbăm astfel încât să rămână accesibile pentru majoritatea elevilor?>>".

Noile programe ar trebui să se axeze pe înțelegere și aplicație, nu doar pe parcurgerea materiei. 

,,Ar trebui să pună în centru competențe reale, nu liste de conținuturi; gândire, nu memorare mecanică; transfer între domenii, nu fragmente izolate; echitate — programe pe care le poate duce majoritatea elevilor, nu doar vârful. Și ar trebui legate organic de orientarea școlară: programele nu pot funcționa în vid. Dacă un profil devine foarte greu, trebuie să existe consiliere serioasă pentru alegerea lui", spune Gabi Bartic.

Și dă în acest sens exemplul noii programe pentru Matematică:

,,Nu sunt specialist în conținuturi – vorbesc ca un fost elev care a făcut matematică multă și căreia matematica i-a rămas utilă toată viața. Iar noua programă merge exact în direcția aceasta: pune accent pe înțelegere, pe felul în care ajungi la rezultat, nu doar pe rezultat în sine, și pe aplicabilitate în contexte reale. Sunt binevenite toate deschiderile către progresii, modele, statistică, probabilități – sunt zone care dau sens matematicii pentru majoritatea copiilor.

Ce am observat însă, foarte clar, la profilul Mate-Info este că apare o diferențiere mai puternică. Trunchiul comun devine mai practic și mai accesibil, dar matematica de specializare devine mult mai grea și mai profundă – exact cum ar trebui să fie pentru un profil de Matematică-Informatică. E un semn că nu mai putem merge la Mate-Info „să vedem noi dacă ne descurcăm”. Specializarea aceasta va cere reflexe și concepte solide încă din gimnaziu și o alegere mult mai atentă a profilului". 

Gabi Bartic, expert în Educație
Gabi Bartic, expert în Educație
Programele noi, necesare, dar nu suficiente

Pentru că în ultimii ani s-a discutat mult despre nivelul îngrijorător al analfabetismului funcțional în România, inevitabil apar întrebările: vor ajuta noile programe la diminuarea acestui fenomen? Și de ce alte elemente e nevoie pentru a încuraja gândirea critică?

Gabi Bartic spune: 

,,Pot ajuta doar dacă sunt predate într-un mod care pune accent pe sens, pe înțelegere, pe legătura cu viața reală. Simplul fapt că materia e modernizată nu reduce automat analfabetismul funcțional.

Gândirea critică apare în programe — prin modelare, prin probleme aplicate, prin legături interdisciplinare. Dar impactul real depinde de: cât timp au profesorii să aprofundeze, nu doar să „bifeze”; resursele pe care le primesc; cât de bine sunt formați pentru noile cerințe; calibrarea volumului la nivelul elevilor

Cu alte cuvinte: programele pot contribui la reducerea analfabetismului funcțional, dar nu dacă sunt prea dense sau prea abstracte pentru marea majoritate a copiilor. Aici un rol spectaculos îl vor juca și noile manuale, pe care sperăm să le vedem ieșite din paradigma veche, hiper-teoretizată și foarte puțin atractivă".

Potrivit Ministerului Educației, peste 1.500 de specialiști au contribuit la elaborarea noilor programe. Lista acestora poate fi consultată aici.

După aprobarea programelor școlare, următotorul pas va fi elaborarea manualelor, dar și, spun reprezentanții ministerului, ,,formarea profesorilor pentru implementarea acestui curriculum cu metode moderne, alături de finalizarea standardelor naționale de evaluare pentru fiecare programă școlară".

