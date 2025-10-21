search
Marți, 21 Octombrie 2025
Ce materii se dau la Bacalaureat în 2026. Unde poate fi consultată programa

Examenul național de Bacalaureat va debuta la începutul lunii iunie, cu evaluarea competențelor lingvistice și digitale. Adevăratele emoții pentru absolvenții clasei a XII-a vor începe însă pe 29 iunie, odată cu probele scrise. Ca în fiecare an, proba de Limba și Literatura Română va fi prima. 

bacalaureat jpg

Lista probelor la Bac 2026. Cum arată calendarul

Candidații se vor putea înscrie la examen între 2 și 4 iunie. De altfel, 4 iunie este și data la care se încheie cursurile pentru aceștia. Încep apoi probele practice, care sunt obligatorii, dar care nu au aport la media finală. De altfel, elevii nu primesc note, ci calificative (Începător, Mediu, Avansat sau Experimentat), iar singura condiție să treacă aceste probe este să prezinte. 

  • 8-10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
  • 10-11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
  • 11-12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C
  • 15-17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale — proba D

Probele scrise încep pe 29 iunie.

  • 29 iunie 2026 – Limba și literatura română — proba E.a) — probă scrisă
  • 30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — probă scrisă
  • 2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — probă scrisă
  • 3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă — proba E.b) — probă scrisă
CALENDAR BAC jpg

Ce materii se dau

Pentru elevii de la Profil Umanist, specializarea Științe Sociale sau Filologie

  • Proba obligatorie: Istorie
  •  Proba la alegere: Geografie, Logică și Argumentare, Psihologie, Sociologie, Economie, Filosofie

Pentru elevii de la Profil Umanist, specializarea Matematică - Informatică sau Științe ale Naturii

  • Proba obligatorie: Matematică
  • Proba la alegere: Fizică, Chimie, Biologie, Informatică

Pentru elevii de la Filiera Tehnologică

  • Proba obligatorie: Matematică
  • Proba la alegere: Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie (profilul Servicii), Fizică, Chimie, Biologie (profilul Resurse Naturale și Protecția Mediului și profilul Tehnic)

Pentru elevii de la Filiera Vocațională

  • Proba obligatorie: Istorie
  •  Proba la alegere: Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie (indiferent de profil)

Programa pentru fiecare materie

Deși nu a fost afișată programa pentru examenul de Bacalaureat, cel mai probabil va fi acceași ca în anii precedenți. De peste 10 ani, elevii au de pregătiT același conținut.

Limba și Literatura Română - Profil Real, Filiera Tehnologică, Filiera Vocațională. e (extras)

a. Literatură. Autori care trebuie studiați:

• Mihai Eminescu

• Ion Creangă

• I.L. Caragiale

• Titu Maiorescu

• Ioan Slavici

• G. Bacovia

• Lucian Blaga

• Tudor Arghezi

• Ion Barbu

• Mihail Sadoveanu

• Liviu Rebreanu

• Camil Petrescu

• G. Călinescu

• E. Lovinescu

• Marin Preda

• Nichita Stănescu

b. LIMBĂ ŞI COMUNICARE

- aplicarea, în diverse situaţii de comunicare, a normelor ortografice, ortoepice, de

punctuaţie, morfosintactice şi folosirea adecvată a unităţilor lexico-semantice;

- aplicarea cunoştinţelor de limbă, inclusiv a celor dobândite în ciclul gimnazial, în

exprimarea corectă şi în receptarea textelor studiate sau la prima vedere.

Programa completă poate fi descărcată aici

Limba și Literatura Română - Profil Uman, Profil Predagogic (extras)

a. Literatură. Autori care trebuie studiați:

• Mihai Eminescu

• Ion Creangă

• I.L. Caragiale

• Titu Maiorescu

• Ioan Slavici

• G. Bacovia

• Lucian Blaga

• Tudor Arghezi

• Ion Barbu

• Mihail Sadoveanu

• Liviu Rebreanu

• Camil Petrescu

• G. Călinescu

• E. Lovinescu

• Marin Preda

• Nichita Stănescu

• Marin Sorescu

b. LIMBĂ ŞI COMUNICARE

- aplicarea, în diverse situaţii de comunicare, a normelor ortografice, ortoepice, de

punctuaţie, morfosintactice şi folosirea adecvată a unităţilor lexico-semantice;

- aplicarea cunoştinţelor de limbă, inclusiv a celor dobândite în ciclul gimnazial, în

exprimarea corectă şi în receptarea textelor studiate sau la prima vedere.

Programa completă poate fi descărcată aici

Matematică

Competențe specifice:

  • Identificarea, în limbaj cotidian sau în probleme de matematică, a unor noţiuni specifice logicii matematice şi teoriei mulţimilor
  • Utilizarea proprietăţilor operaţiilor algebrice ale numerelor, a estimărilor şi aproximărilor în contexte variate
  • Alegerea formei de reprezentare a unui număr real şi utilizarea unor algoritmi pentru optimizarea calculelor cu numere reale
  • Deducerea unor rezultate şi verificarea acestora utilizând inducţia matematică sau alte raţionamente logice
  • Redactarea rezolvării unei probleme, corelând limbajul uzual cu cel al logicii matematice şi al teoriei mulţimilor
  • Transpunerea unei situaţii-problemă în limbaj matematic, rezolvarea problemei obţinute şi interpretarea rezultatului

Programa completă poate fi consultată aici.

Istorie

A. Popoare și spații istorice

  • Romanitatea românilor în viziunea istoricilor

B. Oamenii, societatea și lumea ideilor

  • Secolul XX – între democraţie şi totalitarism
  • Ideologii şi practici politice în România şi în Europa
  • Constituţiile din România

C. Statul și politica

  • Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românesc (secolele IX–XVIII)
  • Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari (secolele XVIII–XX)
  • România postbelică: Stalinism Naţional-comunism Disidenţă anticomunistă
  • Stalinism
  • Naţional-comunism
  • Disidenţă anticomunistă
  • Construcţia democraţiei postdecembriste

D. Relațiile internaționale

  • Spaţiul românesc între diplomaţie şi conflict în Evul Mediu şi la începuturile modernităţii
  • România şi concertul european: de la „criza orientală” la marile alianţe ale secolului XX
  • România în perioada „Războiului rece”

Programa completă poate fi consultată aici

Programa pentru Geografie poate fi consultată aici.

Programa pentru Logică poate fi consultată aici.

Programa pentru Psihologie poate fi consultată aici.

Programa pentru Filosofie poate fi consultată aici.

Programa pentru Sociologie poate fi consultată aici.

Programa pentru Economie poate fi consultată aici

Programa pentru Fizică poate fi consultată aici.

Programa pentru Biologie poate fi consultată aici.

Programa pentru Chimie poate fi consultată aici.

Programa pentru Informatică poate fi consultată aici. 

Schimbările din acest an

Anul acesta probele de evaluare a competențelor vor fi susținute, din nou, vara. Anul trecut, absolvenții de liceu le-au dat iarna, între 27 ianuarie și 7 februarie.  Probele au fost mutate în acea perioadă în așa fel încât elevii să poată susține examenele scrise în prima parte a lunii iunie și să nu fie afectați de căldură.

Cum a arătat calendarul Examenului de Bacalaureat în 2025
