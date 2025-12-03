search
Miercuri, 3 Decembrie 2025
Ministrul Educației nu susține interzicerea accesului copiilor la rețelele sociale: „Tehnologia este aici să rămână. (...) Aș încuraja mai degrabă controlul parental”

Publicat:

Ministrul Educației, Daniel David, respinge ideea interzicerii accesului copiilor la rețelele sociale, susținând că tehnologia face parte din realitatea actuală și cine este exclus rămâne în urmă.

Ministrul Educaţiei susţine accesul copiilor la reţele sociale. FOTO: Shutterstock
Ministrul Educaţiei susţine accesul copiilor la reţele sociale. FOTO: Shutterstock

Invitat miercuri, 3 decembrie, în cadrul unei emisiuni la Digi24, ministrul Educației, Daniel David, a declarat că nu susține interzicerea accesului copiilor și adolescenților la rețelele sociale, subliniind că soluția nu este excluderea tehnologiei, ci folosirea ei într-un mod controlat și sigur. În contextul în care trăim o transformare tehnologică majoră, societatea trebuie să se adapteze, nu să reacționeze prin restricții rigide, afirmă el.

„Trăim o revoluție industrială. Tehnologia este aici să rămână. Eu evit întotdeauna interdicțiile, sunt însă pentru controlul lor. Noi suntem măsura acestei tehnologii, deci hai să o folosim bine. Aș încuraja mai degrabă controlul parental, care este mult mai util, mai ales pentru adolescenți, deci pentru cei peste 14 ani. Dacă începi să interzici lucruri copiilor care sunt în faza de adolescență, tare mă tem că vor găsi căi ascunse părinților pentru a ajunge totuși acolo. Nu sunt împotrivă, doar că spun să gândim de două ori,” a explicat ministrul, întrebat despre ideea interzicerii accesului minorilor la rețelele sociale.

Daniel David nu doar că nu susţine interzicerea accesului la reţelele sociale, ci chiar avertizează că tinerii care nu au contact cu mediul online pot fi dezavantajați într-o lume în continuă digitalizare.

„Dacă sunt deja adolescenți și nu au contact cu internetul și cu rețelele de socializare într-o zonă controlată, sigură, cu control parental, este o problemă fiindcă prin revoluția industrială prin care trecem, mă tem că vor rămâne în urmă. Deci, să facem lucrurile cu grijă, nici să exagerăm expunerea care să ne ducă în patologie, nici să intrăm într-o logică de frică să interzicem lucruri”, a spus ministrul.

Daniel David a reamintit a reamintit măsurile adoptate de România pentru utilizarea telefoanelor mobile în școli, insistând pe necesitatea unor reguli flexibile, adaptate realităților actuale, în locul unor interdicții absolute care riscă să fie ineficiente și chiar contraproductive.

„Diverse țări au luat măsuri pentru a interzice telefoanele mobile, noi am luat măsurile așa cum trebuie, în timpul orelor telefoanele sunt interzise, pot fi însă utilizate în scop educațional cu acordul profesorului, deci am avut o atitudine ponderată și asta aș recomanda și în ceea ce privește rețelele de socializare”, a precizat ministrul Educaţiei.

loading Se încarcă comentariile...
