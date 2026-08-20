Cum justifică ministrul Educației tăierea burselor pentru elevi în vacanțe: „Confundăm bursa cu alocația”

Mihai Dimian, Ministrul Educației și Cercetării, a declarat, în contextul propunerii de tăiere a burselor sociale pentru elevi pe perioada verii, că definiția bursei sociale este confundată cu cea a alocației.

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a vorbit într-un interviu acordat Recorder că alocația ar fi „cea care susține elevul pe întreg parcursul anului școlar”, în timp ce bursa socială are rolul „de a stimula elevii să vină la ore”, a spus acesta.

Întrebat dacă propunerea vine din partea premierului sau a ministerului, Dimian a răspuns că „s-a făcut în urma unor consultări în cadrul ministerului, în cadrul Guvernului”, adăugând: „A trebuit să vedem care este definiția bursei sociale. O confundăm cu alocația. Alocația e cea care susține elevul pe întreg parcursul anului. Acest instrument de bursă socială e unul de a stimula elevul să vină la ore.”

Chestionat dacă această măsură are ca obiectiv realizarea unor economii la bugetul statului, Mihai Dimian a spus „sigur că s-au făcut calcule”, fără să precizeze însă cât s-ar economisi prin aplicarea ei.

Acesta pus accentul pe faptul că numărul elevilor care beneficiază de această bursă va crește: „crescând pragul de acordare a acestei burse sociale, în momentul de față vei avea un prag mai mare cu 7% la care te compari. Drept urmare, numărul de beneficiari estimat o să crească cu 7%”, a spus ministrul, potrivit Edupedu.

Ministrul confirmă totuși indirect că există calcule interne ale impactului bugetar, calcule care nu apar în nota de fundamentare a proiectului de HG, unde, la secțiunea dedicată impactului financiar, toate câmpurile relevante sunt necompletate sau marcate „Nu este cazul”.

Întrebat dacă măsura este „gândită pentru a face economii”, Mihai Dimian a evitat un răspuns direct când a fost întrebat dacă această măsură este gândită pentru a face economii: „dacă vă uitați în 2021, vedeți 800 de milioane, iar anul acesta o să vedeți 3,7 miliarde. S-a crescut semnificativ numărul de burse, în ideea că există 4,7 miliarde.”

Ministrul a mai subliniat și faptul că „am ajuns cu deficitul la 9%”.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a pus în dezbatere publică, pe 17 august, un proiect de hotărâre de Guvern care elimină plata bursei sociale în vacanţele şcolare.

Potrivit edupedu.ro, proiectul publicat cu doar două săptămâni înainte de începerea anului şcolar 2026-2027 modifică HG 732/2025, cea care aprobase actuala metodologie-cadru de acordare a burselor în urmă cu un an, în vara lui 2025. Bursa socială a înregistrat cei mai mulţi beneficiari (840.820, reprezentând 60% din totalul beneficiarilor).

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, miercuri, despre bursele sociale tăiate în vacanţe, că logica ministerului Educaţiei a fost ca bursa să se aloce pe perioada lunilor de şcoală şi nu în vacanţă, pentru că nu e o alocaţie, ci este o formă de a-i susţine pe cei cu probleme sociale să meargă la şcoală.

El a anunţat că va discuta cu ministrul educaţiei pentru a analiza această măsură, precum şi cea legată de examenul la liceu.