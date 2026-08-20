„Luați subvențiile partidelor”. Deputatul AUR Mohammad Murat critică propunerea de a elimina bursele elevilor în vacanță

Deputatul AUR Mohammad Murad critică intenția de a suspenda plata burselor elevilor în perioada vacanțelor școlare și susține că măsurile de austeritate trebuie să înceapă cu clasa politică, nu cu educația.

Parlamentarul AUR propune ca, înainte de reducerea sprijinului acordat elevilor, să fie suspendate indemnizațiile parlamentarilor în vacanța parlamentară și diminuate subvențiile acordate partidelor de la bugetul de stat.

„Dacă domnul Ilie Bolojan consideră că bursele elevilor pot fi suspendate pe perioada vacanțelor școlare, atunci propun o regulă simplă și dreaptă: să fie suspendate și indemnizațiile parlamentarilor pe perioada vacanței parlamentare.

Și, înainte să luați un singur leu de la un elev, luați din subvențiile acordate partidelor parlamentare de la bugetul de stat. Reduceți banii pentru aparatul politic, pentru propagandă și pentru partide înainte să faceți economie la educația copiilor României.

Elevii reprezintă investiția în viitorul țării. Politica reprezintă cheltuiala prezentului. O țară care economisește de la copii, dar continuă să finanțeze generos partidele, și-a inversat prioritățile. Domnule Bolojan, dacă austeritatea este necesară, începeți cu politica, nu cu elevii. Luați de la noi înainte să luați de la ei!”, a declarat deputatul AUR Mohammad Murad.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a pus în dezbatere publică, pe 17 august, un proiect de hotărâre de Guvern care elimină plata bursei sociale în vacanţele şcolare.

Potrivit edupedu.ro, proiectul publicat cu doar două săptămâni înainte de începerea anului şcolar 2026-2027 modifică HG 732/2025, cea care aprobase actuala metodologie-cadru de acordare a burselor în urmă cu un an, în vara lui 2025. Bursa socială a înregistrat cei mai mulţi beneficiari (840.820, reprezentând 60% din totalul beneficiarilor).

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, miercuri, despre bursele sociale tăiate în vacanţe, că logica ministerului Educaţiei a fost ca bursa să se aloce pe perioada lunilor de şcoală şi nu în vacanţă, pentru că nu e o alocaţie, ci este o formă de a-i susţine pe cei cu probleme sociale să meargă la şcoală.

El a anunţat că va discuta cu ministrul educaţiei pentru a analiza această măsură, precum şi cea legată de examenul la liceu.

"Sunt două subiecte care au venit din zona Ministerului Educaţiei, pentru că au pus în transparenţă nişte acte, unul care se referă la organizarea examenelor de către licee, un ordin care este pus în dezbatere, şi un proiect de hotărâre legat de plata burselor sociale, fără vacanţa de vară. Şi am vorbit cu domnul ministru Dimian pe tema asta. În ceea ce priveşte primul subiect, suntem în situaţia în care înţeleg că legea din 2023, care a fost adoptată, prevede că de anul viitor se pot organiza aceste examene. Deci ministerul n-a făcut decât să pună în practică o lege. Există două posibilităţi, sau să nu o pună în practică sau în Parlament, dacă se consideră că această formă de organizare nu este potrivită, sunt tot felul de păreri, unele pro, unele contra, eu sunt de acord că dacă nu e bine organizat, riscăm să stricăm lucruri care nici aşa nu sunt în perfectă stare în educaţie. Atunci, lucrurile se pot amâna şi se ia o decizie", a spus Ilie Bolojan la B1, srie News.