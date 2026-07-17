Asul din mâneca dascălilor după ce CCR a respins creșterea cuantumului plății cu ora: „Corectarea măsurilor de austeritate nu mai poate fi amânată”

Curtea Constituțională a României s-a pronunțat privind inițiativa cetățenească a profesorilor din învățământul preuniversitar, prin care aceștia cereau anularea măsurilor de austeritate care au vizat sistemul de educație. Decizia Curții a confirmat constituționalitatea demersului sindical, permițându-i să își continue parcursul legislativ în Parlament. Cu toate acestea, CCR a respins creșterea burselor pentru elevi și a plății cu ora pentru profesori, considerând că acestea au un caracter fiscal-bugetar și, prin urmare, nu pot face obiectul unei inițiative legislative cetățenești, în conformitate cu articolul 74 alineatul (2) din Constituție.

Curtea a invalidat prevederile privind creșterea plății cu ora și a burselor cuprinse în inițiativa cetățenească a profesorilor, pentru care sindicatele au strâns peste 150.000 de semnături validate de judecători. Sindicatele au depus semnăturile la Camera Deputaților joi, 25 iunie, cu doar câteva zile înainte de începerea vacanței parlamentare, cu scopul ca aleșii să inițieze o lege în regim de urgență, care să acopere toate revendicările. Încă de atunci, Adevărul a scris despre faptul că inițiativă ar putea fi invalidată de CCR, pentru că încalcă articolul 74 alineatul (2) din Constituție.

Prin acest demers legislativ, sindicatele solicită anularea următoarelor prevederi :

„Combaterea supraaglomerării școlare: Susținem reducerea și reglementarea strictă a numărului de beneficiari la clasă/grupă. De exemplu, în învățământul primar, o clasă trebuie să aibă, maximum 22 de elevi, în cel gimnazial maximum 26 de elevi, iar în cel liceal maximum 26 de elevi.

Calculul corect pentru tarifele la orele în regim de plata cu ora: susținem revenirea la modul de calcul de dinainte de Legea nr. 141/2025.

Respect pentru experiența la catedră: Solicităm revenirea la norma didactică de dinainte de Legea nr. 141/2025 și reducerea acesteia cu două ore pentru profesorii cu gradul I și peste 25 de ani

Stimularea predării în zone defavorizate: Susținem acordarea, începând cu anul școlar 2026-2027, a unei prime de instalare neimpozabile echivalentă cu 3 salarii de bază cadrelor didactice care se titularizează în zone izolate sau defavorizate, cu condiția rămânerii pe post timp de 5

Fără învățământ simultan în clasa a VIII-a: Susținem organizarea separată a clasei a VIII-a, indiferent de numărul de elevi. Șanse egale pentru toți!

Susținerea tinerilor și a excelenței (Învățământul Superior): Studenții de la licență didactică cu dublă specializare sau masterat didactic vor primi burse egale cu salariul net al unui profesor debutant. De asemenea, liceenii medaliați la olimpiadele internaționale își vor păstra bursa de excelență pe toată durata studiilor universitare de licență în România, dacă își mențin performanța”, se arăta într-un comunicat de presă al Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, înainte de depunerea semnăturilor.

Curtea Constituțională a României a precizat că cele două prevederi respinse (creșterea burselor și a plății cu ora) nu reprezentă drepturi neconstituționale în sine, ci nu pot fi introduse printr-o inițiativă cetățenească, urmând să fie promovate printr-un proiect de lege inițiat de Guvern sau de parlamentari. Toate celelalte prevederi ale inițiativei au fost admise.

Potrivit Articolului 74, alineatul (2) din Constituția României, „nu pot face obiectul iniţiativei legislative a cetăţenilor problemele fiscale, cele cu caracter internaţional, amnistia şi graţierea”.

Scopul sindicatelor este ca, în urma depunerii inițiativei, unul sau mai multe partide să inițieze un proiect de lege care să treacă prin Parlament și să anuleze măsurile de austeritate care au vizat sistemul de învățământ, anul trecut.

Simion Hăncescu a declarat, pentru Adevărul, că AUR s-a oferit deja pentru realizarea unui proiect de lege în baza inițiativei cetățenești pentru care sindicatele au strâns semnături: „AUR ne-a contactat și dorește să preia această inițiativă, iar noi sperăm ca aceștia să nu fie singurii. Este posibil ca și Partidul Social Democrat și UDMR-ul să se alăture acestui demers”, a declarat acesta.

Tudorel Toader: „Plata cu ora și bursele studenților sunt bani, sunt măsuri fiscale”

Miercuri, CCR a declarat inadmisibile articolele care modificau acte normative cu impact direct asupra bugetului de stat, în speță revendicările privind plata cu ora a profesorilor și creșterea burselor.

Deși aceste prevederi sunt introduse în legile educației, ele produc efecte financiare directe asupra bugetului, motiv pentru care CCR le-a încadrat în categoria normelor cu caracter fiscal-bugetar.

„Constituția precizează clar că măsurile fiscale nu pot face parte dintr-o inițiativă cetățenească. Plata cu ora și bursele studenților sunt bani, sunt măsuri fiscale, oricât ar încerca ei să susțină altceva. Dacă un partid își va dori să preia această inițiativă și să facă o lege, acest lucru poate merge mai departe, nu e nevoie de reluarea semnăturilor în urma deciziei Curții Constituționale. Legea va suferi amendamente, modificări, apoi o să fie verificată constituționalitatea”, a explicat Tudorel Toader, pentru Adevărul.

Plata cu ora ar putea crește oricum, mai puțin optimism privind bursele

Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, a explicat pentru Adevărul că, în viziunea lui, plata cu ora nu reprezintă o măsură fiscală, contrazicând astfel interpretarea potrivit căreia inițiativa ar fi fost sortită eșecului din punct de vedere constituțional.

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El a subliniat că Ministerul Educației va fi interesat să găsească o soluție pentru această problemă, pentru că scăderea plății cu ora a creat o penurie de profesori.

„Unii analiști condamnă sindicatele pentru că au inițiat acest demers știind că în Constituție există un articol care prevede că inițiativele legislative ale cetățenilor nu pot viza măsuri fiscale. Această poziție este complet eronată, pentru că plata cu ora nu reprezintă o măsură fiscală, chiar dacă unii încearcă să o încadreze astfel. Pentru a fi foarte clari: inițiativa noastră este perfect justificată, deoarece nu vizează o măsură fiscal-bugetară.

Un profesor debutant care este plătit cu ora primește aproximativ 20 și ceva de lei pe oră, ceea ce înseamnă mai puțin decât câștigă un zilier. Este un lucru revoltător. Profesorii nu vor mai accepta să preia ore în baza plății cu ora la astfel de tarife derizorii”, a explicat Hăncescu.

Hăncescu a avertizat că măsurile actuale au condus la o criză acută de cadre didactice, iar situația se va agrava pe măsură ce profesorii se vor pensiona în număr mare.

„Deja la discipline precum Fizica și Chimia nu se mai găsesc profesori; urmează Matematica, care, în scurt timp, va intra, la rândul ei, într-un deficit major de cadre didactice. Din cauza acestor măsuri absolut aberante, avem informații că un număr foarte mare de cadre didactice se vor pensiona chiar în cursul acestui an, ceea ce va conduce la o creștere exponențială a numărului de profesori necalificați.

Cei care vor avea de suferit în mod direct sunt elevii, pentru că orice elev are dreptul fundamental la un profesor calificat. Dacă guvernanții adoptă asemenea măsuri nesăbuite, fără să se gândească la consecințele pe termen lung, înseamnă că au o problemă gravă în abordarea lor”, a relatat Simion Hăncescu.

Cât despre majorarea burselor pentru studenți, Hăncescu a fost mult mai rezervat.

„Nu pot să îmi dau seama. Aici nu doresc să mă pronunț dacă există sau nu interes, însă în cazul plății cu ora, cu siguranță că vor acționa. Altfel, nu vor avea nicio altă soluție pentru acoperirea acestor ore”, a declarat sindicalistul

AUR, primul partid care s-a oferit să preia proiectul de lege

Liderul sindical a dezvăluit că partidul AUR s-a oferit deja să preia proiectul de lege pentru a-l duce mai departe în Parlament, în baza inițiativei cetățenești pentru care s-au strâns semnături. El a exprimat speranța ca și alte partide să se alăture acestui demers:

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„Din momentul în care Curtea a dat undă verde acestei inițiative, este foarte probabil ca unii parlamentari să preia acest proiect. Este, până la urmă, un proiect de lege, ca orice altă inițiativă legislativă. Poate fi vorba de un singur parlamentar sau de mai mulți care vor decide să preia acest demers pentru a rezolva o problemă stringentă.

Da, este adevărat că diverse formațiuni politice ne-au contactat pentru realizarea proiectului legislativ. Este corect și că ne-am depus listele cu semnături cu câteva zile înainte de începerea vacanței parlamentare. AUR ne-a contactat și dorește să preia această inițiativă, iar noi sperăm ca aceștia să nu fie singurii. Este posibil ca și Partidul Social Democrat și UDMR-ul să se alăture acestui demers.”

În cadrul comunicatului de presă de miercuri, sindicatele au făcut apel la parlamentari să dezbată şi să adopte, în regim de urgenţă, această iniţiativă, în cadrul căreia au fost validate peste 150.000 de semnături strânse de profesori.

"În acest moment, proiectul de lege susţinut de cei peste 150.000 de semnatari validaţi de C.C.R. va intra în dezbatere parlamentară, iar legislativul trebuie să dea dovadă de seriozitate şi responsabilitate, astfel încât acest demers cetăţenesc să devină lege. Anul şcolar 2026-2027 trebuie să înceapă în condiţii optime pentru elevi, studenţi şi întregul personal din învăţământ. Corectarea măsurilor de austeritate impuse învăţământului în anul 2025 nu mai poate fi amânată! Educaţia are nevoie de soluţii legislative rapide şi responsabile, care trebuie adoptate înainte de debutul noului an şcolar!", se arată în comunicatul semnat de preşedintele FSLI, Simion Hancescu, şi de cel al FSE "Spiru Haret", Marius Ovidiu Nistor.