Elevii nu renunță la olimpiade și concursuri, deși nu primesc burse lunare de performanță: „Învață să își controleze emoțiile”

Deși rezultatele la olimpiadele și concursurile școlare nu le mai aduc, în acest an școlar, burse lunare de performanță, interesul elevilor pentru competiții nu a scăzut.

Un concurs de Limba română și Matematică aflat la prima ediție a trezit chiar mai mult interes decât se așteptau organizatorii. Desfășurat în weekend la Colegiul Național „Radu Greceanu” din Slatina, concursul „Creație și logică matematică” a reunit 280 de competitori din județul Olt, care s-au prezentat la Slatina pentru a susține proba, și alți 363 din școli din opt județe ale țării și București, cei din urmă rezolvând cerințele în școlile partenere (Colegiul Național "Gheorghe Țițeica" - Drobeta-Turnu Severin; Școala Gimnaziala "Oltea Doamna" Oradea; Școala Gimnaziala "Ion Heliade Rădulescu" București; Colegiul Național "Ferdinand I" Bacău; Colegiul Național de Artă "George Apostu" Bacău; Colegiul Național Pedagogic " Ștefan cel Mare" Bacău; Școala Gimnaziala "Spiru Haret" Bacău; Colegiul Național "Roman Vodă" Roman, județul Neamț; Liceul Tehnic Auto Craiova, Dolj; Școala Gimnaziala "I.G. Duca" București; Liceul Tehnologic „Cezar Nicolau” Brănești; Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea, jud Vâlcea, Liceul Tehnologic „Ion Luca” Vatra Dornei). Pentru mulți elevi, alăturarea celor două discipline în cadrul unei singure probe a fost o provocare. A contat și faptul că organizatorii au anunțat premii pentru copiii cu cel mai bun punctaj general, însă și-au propus să-i recompenseze și pe acei elevi care au strălucit fie la Limba română, fie la Matematică.

Așa cum se întâmplă în ultimii ani la examenele naționale, elevii din concurs au primit coduri de identificare, pe baza cărora și-au aflat la final rezultatul.

Antrenament pentru olimpiade

La gimnaziu interesul a fost de departe mult mai mare pentru probă. Nu s-a perceput taxă de participare și nu a existat limită de elevi înscriși – în privința numărului de participanți lucrurile ar urma să se schimbe de la ediția viitoare - și astfel doritorii și-au putut măsura forțele într-un concurs cu subiecte dificile, elaborate pe tiparul olimpiadelor școlare. Cei mai mulți elevi așa l-au și privit, drept o probă de verificare înaintea olimpiadelor propriu-zise, și chiar și organizatorii (concursul a fost organizat în parteneriat de Colegiul Național „Radu Greceanu” Slatina și Școala Gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina) au avut, cel puțin pentru prima ediție, același gând.

„Concursul Județean <Creație și logică matematică> se dorește a fi o verificare a cunoștințelor, un test de antrenament înaintea etapelor locale și județene ale olimpiadelor școlare. De ce Română și Matematică? Pentru că sunt cele două obiecte de bază la orice examen național și pentru că nu mai există un concurs de acest gen în județul Olt, mai ales că se adresează elevilor din clasele V-XII. Noi l-am gândit ca o provocare și pentru elevii de liceu, care sunt mai puțin solicitați să participe la concursuri județene. Este adevărat că am avut puține înscrieri pentru liceu, dar considerăm că la edițiile viitoare numărul va crește când vor vedea subiectele de anul acesta și modul de abordare a concursului”, a declarat prof. Felicia Alexandru, inspector școlar în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Olt și organizator.

„La Matematică mi s-a părut, sincer, greu față de ce facem noi”

Aproape fără excepție, elevii cu care am stat de vorbă au spus că Matematica le-a pus mai mari probleme. Cei mai mulți s-au înscris la sugestia profesorului de Limba română, chiar dacă au în intenție să-și încerce forțele și la Olimpiada de Matematică.

„Am venit pentru că voiam și eu și mama să-mi testez cunoștințele. Subiectele au fost asemănătoare cu cele de olimpiadă. La Matematică mi s-a părut, sincer, greu față de ce facem noi. Destul de greu. Dar a fost frumos”; „Am ales să ne înscriem și pentru experiență. Să ne obișnuim și pentru examen, mai ales că în clasa a VIII-a este examenul”, au spus două eleve de la Școala din localitatea Poboru. Au participat, au mai spus elevele, în anii trecuți la Olimpiada de Limba Română, reușind rezultate „bunicele”, una dintre fete calificându-se la etapa județeană.

„La Română mi s-a părut foarte ușor, însă la Matematică am întâmpinat ceva dificultăți. Am pus acolo, am mai rezolvat din ele”, a fost sincer un elev de gimnaziu. „La Română ușor, la Matematică greu. La Matematică facem probleme mai ușoare, aici subiectele au depășit programa școlară”, a evaluat un alt elev experiența. „Greu, mai ales la Mate. Foarte greu, noi n-am făcut așa ceva în clasă, mai ales ultima problemă. La Română am mai făcut teste de antrenament, dar la Matematică doamna nu prea vrea să mergem la concursuri, vrea să dăm doar testele de clasă. Ne-au plăcut, chiar și cele de Matematică, dar n-am mai avut timp să le facem pe toate. Am avut la Română și compunere, a trebuit să ne gândim la ea”, sunt alte opinii.

Doi băieți de clasa a VII-a au evaluat că tot Matematica îi va trage în jos la punctaj: „Mult pentru timpul alocat. Adică 15 exerciții la Matematică, și care toate trebuia rezolvate, adică trei minute pe problemă la Matematică, nu a fost suficient timp”; „Au fost OK, dar la clasă eu n-am făcut cercul și n-am prea știut problemele cu cercul, am făcut în clasa a VI-a, ce știu, știu de atunci”.

Să-și gestioneze timpul a fost ce mai mare provocare. Elevii de gimnaziu au avut alocate două ore pentru rezolvarea subiectelor, iar colegii lor mai mari, trei ore.

„Sper să reușesc măcar jumătate din punctajul total. Greu la Mate. Adică mediu, dar la Mate mai greu decât la Română. A fost grea ultima problemă. A fost un examen pentru a ne dezvolta cunoștințele personale, nu pentru a participa să fim practic olimpici. Subiectele ne-au plăcut”, și-au împărțit doi buni prieteni, elevi în clasa a V-a, la două școli din Slatina, răspunsurile.

„Mi s-a părut ca un fel de recapitulare pentru următoarele olimpiade”, „Ne-am ocupat timpul pe care îl pierdeam, probabil, pe telefon. Mai bine am venit la un concurs și ne-am dezvoltat cunoștințele. Am fi făcut și acasă probleme, dar câteodată, așa, mai stăm și pe telefon. Practic o jumătate de oră pe zi, sau o oră, două”, „Online te gândești că un copil poate să copieze de undeva, dar așa, față în față, îți dai seama cât știi tu. Este o experiență mai mult pentru mine, să-mi dezvolt cunoștințele. Pentru că fiecare află cât poate”, au continuat elevii să răspundă alternativ.

„La Română subiectele au fost destul de simple, dar la Matematică am întâmpinat probleme. Concursul acesta mi se pare bun ca să ne dezvoltăm capacitatea de concentrare și de a ne gestiona timpul. La Matematică am rezolvat subiectele ultimele și nu am avut așa mult timp să mă concentrez. Este antrenament, subiectele la Matematică cel puțin concurează cu cele de olimpiadă, la Română mi s-au părut mai ușoare față de cele de olimpiadă. Nu știu, 80 de punte, cam pe acolo mă aștept. Cred că am șanse pentru un punctaj mai mare la Română”, a spus o altă elevă de gimnaziu.

„Sunt copii foarte buni. Sunt 29 în clasă și vor 18 la olimpiadă”

Sute de părinți ș-au făcut sâmbătă, 17 ianuarie 2026, programul incluzând și concursul la care a participat copilul. Au așteptat cu emoție la poarta liceului gazdă. Au fost și profesori, la fel de nerăbdători ca și părinții să afle de la elevi cum s-au descurcat.

„Eu i-am înscris. Au spus că li s-au părut ușoare subiectele la Limba română, la Matematică au avut bătăi de cap. Spun că seamănă subiectele cu ceea ce am lucrat noi, pentru că am inventat niște subiecte având în vedere conținuturile, programa. Sunt copii foarte buni. Sunt 29 în clasă și vor 18 la olimpiadă. La Limba română este antrenament pentru olimpiadă. Le-am dat o testare și cred că va fi foarte greu de ales. Am răsfoit testele, sunt mulți la același punctaj, mi-e greu să fac o departajare”, a spus profesoara Mihaela Popa, de la Școala Gimnazială „Gheorghe Magheru” Caracal.

Copiii vin foarte entuziasmați din școala primară, a explicat prof. Popa, însă cu trecerea anilor unii își pierd entuziasmul. În tot acest proces un rol important îl joacă părinții și profesorii.

„Depinde și de noi cum îi menținem antrenați, dar și de ei, desigur. Până în clasa a IV-a familia e mereu prezentă la școală, comunică cu doamna învățătoare, pe când din clasa a V-a se produce o ruptură, au impresia că au crescut și, gata, s-a terminat cu totul. Observ că nu mai există interes din partea familiei. Dar când există interesul, se văd rezultatele la copii”, a adăugat profesoara.

Sunt activități în care sprijinul familiei este inclusiv financiar, pentru că părinții sunt cei care susțin, de exemplu, material efortul ca toți elevii clasei să citească lunar aceeași carte, un proiect care pe copii îi entuziasmează. Cât de importantă este implicarea părinților se observă în evoluția copiilor, rezultatele nemaifiind la fel de bune în cazul în care interesul părinților scade.

Cât despre participarea la concursuri, cele cu prezență „față în față” sunt preferate și de profesori și de elevi. „Oricum, cine se respectă ca profesor nu le divulgă rezultatul sau altceva (n.red. – în cazul concursurilor care se desfășoară online), dar cred că învață să își controleze mai bine emoțiile față în față. Pentru că până la urmă asta duce către evoluția fiecăruia”, a mai spus profesoara Mihaela Popa.

80 de elevi participanți la concursul „Creație și logică matematică”, ediția I, urmează să fie premiați, s-a decis în urma evaluării lucrărilor. Un singur elev a reușit să obțină punctaj maxim, 50 puncte la Limba română și 50 puncte la Matematică. Eduard Florin Ștefan, cel care a reușit performanța, este elev în clasa a V-a la Școala gimnazială „Nicolae Titulescu” din Caracal, iar în vara anului trecut a obținut locul I la Olimpiada Internațională „Copernicus” .