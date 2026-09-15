 Când se scade nota la purtare din cauza absențelor. Regulamentul pentru anul școlar 2026-2027 | adevarul.ro
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Când se scade nota la purtare din cauza absențelor. Regulamentul pentru anul școlar 2026-2027

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Regulamentul aplicat în anul școlar 2026-2027 stabilește când poate fi motivată o absență, în cât timp trebuie prezentate actele justificative și de la ce număr de absențe nemotivate se scade nota la purtare.

Prea multe absenţe nemotivate pot duce la scăderea notei la purtare şi pierderea bursei.
Prea multe absenţe nemotivate pot duce la scăderea notei la purtare şi pierderea bursei. Foto: arhiva

În anul școlar 2026-2027, elevii trebuie să fie atenți nu doar la numărul total de absențe nemotivate, ci și la câte ore ratează la fiecare disciplină. Regulile prevăd că nota la purtare poate fi scăzută dacă un elev ajunge la 20 de absențe nemotivate într-un an sau dacă absențele reprezintă cel puțin 20% din numărul anual de ore la o materie ori la un modul de specialitate.

Pentru ca o absență să nu fie considerată nemotivată, părintele sau elevul major trebuie să respecte procedura de motivare și termenele stabilite de regulament.

Cum se motivează absenţele

Profesorul verifică prezența la fiecare oră și notează în catalog elevii care nu participă la curs. Regulamentul nu permite, însă, ca absența să fie folosită pentru a-l sancționa pe elev în alte situații, ca de exemplu pentru că deranjează ora sau pentru alte abateri disciplinare. Ea poate fi consemnată numai atunci când elevul nu este prezent la ora respectivă.

Dacă elevul nu ajunge la școală din motive medicale, părintele trebuie să prezinte documentele care justifică absența. Acestea pot fi eliberate de medicul cabinetului școlar, de medicul de familie sau de un medic specialist.

În funcție de situație, școala poate primi o adeverință medicală, un certificat, o foaie de externare sau o scrisoare emisă de unitatea medicală în care elevul a fost internat. Documentele medicale trebuie să aibă viza cabinetului școlar sau a medicului de familie care are în evidență fișa medicală ori carnetul de sănătate al elevului.

Până la 40 de ore pot fi motivate la cererea părintelui

Regulamentul, publicat pe site-ul oficial al Ministerului Educaţiei, îi permite, în continuare, şi părintelui să ceară motivarea unui anumit număr de ore și fără acte medicale.

Într-un an școlar, se pot motiva astfel cel mult 40 de ore, însă există o limită suplimentară: numărul acestora nu poate depăși 20% din totalul orelor prevăzute pentru disciplina respectivă.

Părintele sau reprezentantul legal trebuie să depună o cerere scrisă la învățător, la profesorul pentru învățământul primar sau la diriginte.

Dacă elevul a împlinit 18 ani, poate depune personal cererea.

Înainte de a fi soluționată, cererea trebuie să fie aprobată de directorului școlii.

Pentru elevele gravide și elevii care sunt părinți, regulamentul este ceva mai „generos”. În cazul lor, pot fi motivate până la 100 de ore într-un an școlar, cu condiția ca acestea să nu reprezinte mai mult de 40% din numărul de ore al unei discipline.

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Motivările trebuie depuse în maximum şapte zile

Părinții nu pot amâna la nesfârșit justificarea absențelor. Documentele trebuie prezentate în maximum șapte zile calendaristice de la revenirea elevului la cursuri. Dacă nu se respectă acest termen, absențele respective rămân nemotivate.

În cazul unui elev minor, actele trebuie aduse personal de părinte sau de reprezentantul legal și predate învățătorului, profesorului pentru învățământul primar ori dirigintelui, care motivează absenţa în catalog, dar are obligaţia să păstreze documentele justificative până la sfârșitul anului școlar.

Absențele pentru olimpiade și competiții sportive

Un elev poate lipsi justificat de la cursuri și atunci când participă la activități școlare sau sportive prevăzute de regulament.

Pentru cantonamente și competiții sportive, directorul poate aproba motivarea absențelor pe baza unei solicitări venite de la conducerea structurii competente, de la profesorii-antrenori sau de la reprezentanții cluburilor și asociațiilor sportive menționate în regulament.

În cazul olimpiadelor și concursurilor școlare sau profesionale, solicitarea trebuie făcută în scris de profesorii care îi îndrumă sau îi însoțesc pe elevi.

Reguli speciale se aplică și în cazul mobilităților educaționale. În această situație, conducerea școlii justifică absențele, potrivit prevederilor Legii învățământului preuniversitar.

De la câte absențe nemotivate scade nota la purtate

Pentru elevii din învățământul primar, regula este legată de pragul de 20 de absențe nemotivate.

De fiecare dată când un elev ajunge la 20 de absențe nemotivate într-un an școlar, calificativul anual la purtare, în cazul elevilor din ciclul primar, scade gradual. Astfel, calificativul poate coborî de la „Foarte bine” la „Bine”, apoi la „Suficient” și, în final, la „Insuficient”. De asemenea, dacă un elev acumulează absențe nemotivate care reprezintă 20% din numărul total de ore al unei discipline într-un an, se aplică aceeași regulă.

Aceeaşi regulă se aplică şi la elevii de gimnaziu şi liceu, care nu au calificative la purtare, ci note.

Absențele nemotivate pot duce şi la pierderea bursei

Numărul absențelor nemotivate poate conta și atunci când se stabilește dacă un elev primește o bursă. Condițiile nu sunt însă identice pentru toate tipurile de burse, ci depind de forma de sprijin și de metodologia care se aplică în anul școlar respectiv.

Pentru 2026-2027, bursele școlare ar urma să fie acordate pe baza regulilor folosite în anul anterior. Ministrul Educației, Mihai Dimian, a transmis într-un răspuns publicat pe Facebook că forma de metodologie trimisă Guvernului păstrează regulile aflate în vigoare, inclusiv perioada în care se acordă bursele și cuantumul celor sociale.

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