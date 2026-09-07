 Elevii merg gratuit cu trenul și în anul școlar 2026-2027. Actele necesare pentru obţinerea biletelor şi abonamentelor gratuite | adevarul.ro
search
Luni, 7 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Elevii merg gratuit cu trenul și în anul școlar 2026-2027. Actele necesare pentru obţinerea biletelor şi abonamentelor gratuite

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Elevii din învățământul preuniversitar acreditat sau autorizat beneficiază în continuare de călătorii gratuite cu trenul, pe durata întregului an școlar.

Elevii pot circula şi în acest an şcolar în mod gratuit cu trenul.
Elevii pot circula şi în acest an şcolar în mod gratuit cu trenul. Foto: FOTO ARF

Odată cu începerea anului școlar 2026-2027, CFR Călători le reamintește elevilor că pot circula gratuit cu trenul în traficul intern, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Facilitatea se aplică pe tot parcursul anului școlar și este valabilă pentru toate categoriile de trenuri, inclusiv Regio (R), InterRegio (IR) și InterCity (IC).

Elevii beneficiază de bilete gratuite la clasa a II-a, iar în cazul trenurilor cu regim de rezervare nu plătesc nici tariful de rezervare. De asemenea, pot solicita abonamente lunare gratuite, cu un număr nelimitat de călătorii, tot la clasa a II-a, indiferent de categoria trenului.

Cei care aleg să călătorească la o clasă superioară sau în vagoane de dormit ori cușetă trebuie să achite, însă, integral diferența de tarif și costul rezervării, a transmis CFR Călători, luni, 7 septembrie.

Documentele necesare

Pentru a primi biletele sau abonamentele gratuite, elevii trebuie să prezinte fie carnetul sau legitimația de elev vizată pentru anul școlar în curs, care să conțină numele, prenumele și CNP-ul, fie adeverința emisă de unitatea de învățământ, întocmită conform modelului prevăzut de H.G. nr. 810/2023,.

Biletele gratuite pot fi cumpărate de la casele de bilete din stațiile de cale ferată și de la agențiile de voiaj CFR Călători. Ele pot fi obținute și online sau de la automatele de bilete amplasate în stații, însă pentru aceste variante elevul trebuie să aibă un ID de elev valabil pentru anul școlar, obținut după confirmarea și validarea calității de elev la casele de bilete.

Există și o situație în care biletul poate fi emis direct în tren: atunci când elevul urcă dintr-o stație în care nu există casă de bilete.

În cazul abonamentelor lunare gratuite, acestea se pot obține de la casele de bilete și agențiile de voiaj CFR Călători, dar și online. Abonamentul poate fi descărcat pe telefon sub forma unui cod QR cu elemente dinamice.

O altă variantă este emiterea lui la automatele de bilete, folosind ID-ul de elev valabil pentru anul școlar, după validarea calității de elev la casele de bilete.

Până la 30 septembrie 2026, inclusiv, elevii își pot procura biletele și abonamentele pe baza carnetului sau legitimației de elev ori a adeverinței școlare vizate pentru anul școlar 2025-2026.

Începând cu 1 octombrie 2026, însă, CFR Călători va emite bilete și abonamente gratuite numai pe baza documentelor care atestă calitatea de elev pentru anul școlar 2026-2027, astfel că elevii trebuie să meargă să-şi ştampileze carnetele.

La verificarea în tren, elevii trebuie să prezinte biletul sau abonamentul gratuit valabil, fie în original, fie sub forma codului QR în cazul documentelor digitale.

 În plus, este necesar un document de identitate: carte de identitate, pașaport, permis de ședere sau permis de conducere. Pentru elevii cu vârsta sub 14 ani poate fi prezentat certificatul de naștere, în original sau în copie.

Dacă nu au asupra lor un document de identitate, elevii pot prezenta carnetul sau legitimația de elev, dar numai dacă documentul conține fotografia și CNP-ul.

Elevii care nu le prezintă aceste documente vor fi considerați călători fără bilet sau abonament și vor fi taxați potrivit legislației în vigoare. În acest caz se aplică tarifele de taxare în tren, care sunt mai mari decât cele practicate la casele de bilete.

CFR Călători precizează că informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul companiei, în secțiunea Trafic Intern – Facilități – Reduceri pentru elevi și studenți.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Care ar putea fi următoarea țară atacată de Putin: România, vizată direct. Republica Moldova, una dintre ținte (Atlantic Council)
digi24.ro
image
Cât timp mai pot românii să iasă din țară cu buletinul vechi. Data până când mai poate fi folosit documentul
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan refuză să răspundă la întrebarea despre desemnarea noului premier, după ce a spus săptămâna trecută că va face anunțul „în zilele următoare”
gandul.ro
image
Lukașenko ar fi gata să-l „trădeze” pe Putin la momentul potrivit
mediafax.ro
image
Dan Șucu, atacat de fanii lui Genoa după majorarea de capital de la Rapid. Italienii cred că afaceristul român a luat banii din profitul lor
fanatik.ro
image
Achiziție eșuată de armament care a lăsat Ucraina fără obuze. Grupul indian implicat în uriașul scandal din Estonia este prezent și în România
libertatea.ro
image
Primarul din Jurilovca explică ce a făcut când s-a trezit cu turiștii la festivalul care nu a fost organizat
digi24.ro
image
Toți ochii pe ea! » Reporterița care a „înnebunit” fanii din Formula 1: „Iată de ce Leclerc a terminat cursa de la Monza atât de repede”
gsp.ro
image
”Tentativă de omor”: neverosimil ce decizie a fost luată după intrarea ”criminală” care l-a băgat în spital!
digisport.ro
image
Lista alimentelor și băuturilor dăunătoare pentru creier. Pot provoca inflamație cronică și afectează memoria
click.ro
image
Alexandru Nazare se căsătorește în weekend. Mireasa are 30 de ani și este o cântăreață de muzică populară apreciată în Maramureș
antena3.ro
image
Cum a ajuns „armata“ de 680.000 de angajaţi ai Volkswagen, cea mai mare din industria auto mondială, o povară mortală pentru afacere
zf.ro
image
Nicușor Dan le-a dat o problemă de matematică elevilor din Curcani, la deschiderea anului școlar
observatornews.ro
image
Prezentatoare TV celebră, condamnată la moarte de tribunal. Care este motivul
cancan.ro
image
Pensii militare: CCR a obligat Casa de Pensii să restituie unui pensionar impozitul reținut ilegal din pensie
newsweek.ro
image
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
prosport.ro
image
Micul oraș din România care găzduiește una dintre cele mai importante instalații militare din Europa. De ce localitatea apare în calculele marilor puteri
playtech.ro
image
Motivul pentru care a căzut transferul lui Andrei Raţiu la Fulham: “Aceeaşi situaţie a fost şi cu Mutu la Parma”
fanatik.ro
image
Dacia schimbă planul. Renunță la un vehicul mare, la scurt timp după avertismentul despre viitorul mărcii. Ce pregătește producătorul de la Mioveni
ziare.com
image
Imagini "șocante" în SUA: Griezmann, filmat în timp ce "se luptă pentru viața lui" în pauza de hidratare!
digisport.ro
image
Care sunt posibilele semne de avertizare ale cancerului de prostată
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Deea Maxer și soțul ei și-au cumpărat casă, iar renovările sunt în toi. Locuința e mare, spațioasă și are etaj. Punctul de atracție este curtea foarteee mare / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Nicușor Dan a făcut propunerea de premier către partide. Anunțul momentului (Surse)
mediaflux.ro
image
Au apărut imagini de la petrecerea care a atras atenția ITIA! Vedetele de la US Open pot fi pedepsite
gsp.ro
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit
actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare”
actualitate.net
image
Dan Negru, mesaj controversat la început de an școlar. Prezentatorul, revoltat de un obicei păstrat de zeci de ani în școli: „O pedeapsă militară”
click.ro
image
A strâns toată vara ca furnica! Suma uriașă câștigată de Mihai Trăistariu din cântat și din închiriat: „Am avut 144 de concerte!”
click.ro
image
Ramona Olaru e iar îndrăgostită! Ce a atras-o la noul ei iubit: „Are ce-i trebuie!”
click.ro
film Marie Antoinette cy Kirsten Dunst foto profimedia 0911293064 jpg
„Paralizată de frică, și-a pierdut virginitatea”. Regina umilită de eșecul ei conjugal și-a consumat mariajul abia după 7 ani!
okmagazine.ro
Prințul William și Prințesa Anne Foto Getty Images (2) jpg
Familia regală britanică se pregătește de înmormântare, iar momentul este cât se poate de delicat
okmagazine.ro
Desen reprezentând o amputare nazală punitivă în timpul dinastiei Yuan
Prima dovadă a unei crude pedepse din China medievală, descoperită de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Anamaria Prodan ar fi dat o avere pentru majoratul lui Bebeto. Cât a costat petrecerea de 18 ani
image
Dan Negru, mesaj controversat la început de an școlar. Prezentatorul, revoltat de un obicei păstrat de zeci de ani în școli: „O pedeapsă militară”

OK! Magazine

image
Familia regală britanică se pregătește de înmormântare, iar momentul este cât se poate de delicat