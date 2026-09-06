Fără aviz epidemiologic pentru elevi după vacanță. Noua regulă valabilă în anul școlar 2026-2027

Părinții nu mai trebuie să meargă la medic pentru a obține avizul epidemiologic de fiecare dată când copiii revin la cursuri după o vacanță. Pentru anul școlar 2026-2027, creșele, grădinițele și școlile nu pot solicita acest document la simpla revenire din vacanță, potrivit metodologiei privind asistența medicală în unitățile de învățământ.

Prezentarea avizului epidemiologic eliberat de medic, doar în anumite cazuri Foto: Shutterstock

Regula este prevăzută în metodologia aprobată prin Ordinul comun al ministrului Sănătății și al ministrului Educației nr. 1.503/6.821/2025. Documentul stabilește atât actele medicale necesare la înscrierea copiilor în colectivitate, cât și situațiile în care acestea trebuie prezentate ulterior.

La revenirea din vacanțele școlare, antepreșcolarii, preșcolarii și elevii nu trebuie să prezinte aviz epidemiologic pentru a putea participa la cursuri, potrivit edupedu.

Cu alte cuvinte, părinții nu sunt obligați să obțină un astfel de document de la medicul de familie înainte de fiecare revenire la grădiniță sau școală după vacanțele școlare.

Există însă o situație diferită atunci când copilul a trecut printr-o boală infecto-contagioasă.

Ce document este necesar după o boală

Revenirea în colectivitate după o boală infecto-contagioasă se face pe baza documentelor medicale prevăzute de metodologie.

Pentru elevi și studenți, este necesară o adeverință medicală, iar pentru antepreșcolari și preșcolari este necesar avizul epidemiologic apt de reintrare/revenire în colectivitate.

Documentele sunt emise de medicul curant.

Ce acte sunt necesare la înscriere

La începutul anului școlar, părinții copiilor nou-înscriși trebuie să depună la secretariat documentele medicale prevăzute în Anexa nr. 16 a metodologiei.

Pentru înscrierea în creșă sau grădiniță, este necesară fișa medicală alcătuită din adeverința medicală de înscriere în colectivitate, împreună cu avizul epidemiologic și dovada vaccinării copilului, eliberate de medicul de familie.

În cazul înscrierii în clasa pregătitoare, documentele diferă în funcție de existența unui cabinet medical școlar la grădinița frecventată anterior.

Dacă grădinița are cabinet medical școlar, sunt utilizate fișa medicală și adeverința eliberate de medicul școlar. În cazul unei grădinițe fără cabinet medical, documentele sunt eliberate de medicul de familie și includ adeverința medicală de înscriere în colectivitate și dovada vaccinării.

Aceleași reguli se aplică, în funcție de situație, și la înscrierea în clasa a IX-a.

Și în cazul transferului între unități de învățământ sunt prevăzute documente medicale.

Dacă unitatea de la care se transferă copilul are cabinet medical propriu, fișa medicală este eliberată de medicul școlar. Dacă unitatea nu are cabinet medical, părinții trebuie să prezinte fișa medicală alcătuită din adeverința medicală de înscriere în colectivitate și dovada vaccinării, eliberate de medicul de familie.

O regulă distinctă se aplică la începutul anului școlar și universitar în cazul elevilor și studenților cazați în cămine.

Aceștia trebuie să prezinte administratorului sau pedagogului avizul epidemiologic eliberat de medicul de familie.