Ce se întâmplă dacă mergi cu copilul în vacanță, în timpul anului școlar

Un sondaj realizat în Marea Britanie arată că 67% din părinți au luat în considerare această posibilitate, iar diferențele de preț pot fi substanțiale – o familie poate plăti de 16 ori mai mult pentru un zbor în timpul vacanței școlare decât cu o săptămână mai devreme.

Unii părinți aleg să își facă concediul în timpul școlii, riscând absențe nemotivate pentru cei mici Foto: Mediafax

Însă, înainte de a face rezervările, este esențial să cunoaștem atât drepturile elevilor, cât și obligațiile legale ale părinților, deoarece absenteismul nejustificat poate atrage sancțiuni care depășesc cu mult economiile realizate din bilete ieftine.

În România, prezența la cursuri este o obligație fundamentală a elevilor, iar absențele sunt strict reglementate de legislația în vigoare. Statutul elevului prevede în mod clar că participarea la ore este obligatorie, iar orice lipsă trebuie justificată în termenele și condițiile stabilite.

Chiar dacă mulți părinți consideră că o vacanță în afara programului școlar este o experiență educativă în sine, legea nu recunoaște acest motiv ca fiind valabil pentru motivarea absențelor, iar consecințele pot fi serioase, de la scăderea notei la purtare până la imposibilitatea promovării anului școlar.

Ce se întâmplă în România dacă iei copilul în vacanță în timpul anului școlar

Conform legislației românești, absențele se împart în două categorii: motivate și nemotivate. Un elev poate lipsi de la cursuri din motive întemeiate, precum boală, internare în spital, participarea la competiții sportive sau olimpiade școlare, dar și în cazul în care este elev reprezentant sau participant la activități extrașcolare organizate de școală.

Pentru ca absența să fie considerată motivată, elevul sau părintele trebuie să depună documente justificative – adeverințe medicale, certificate de externare, scrisori medicale sau cereri semnate de persoana responsabilă de activitatea la care a participat. Aceste documente trebuie predate dirigintelui în termen de maximum cinci zile lucrătoare de la revenirea la școală, iar dirigintele este singurul responsabil cu motivarea absențelor în baza acestor acte.

În cazul în care un părinte decide să își ia copilul în vacanță în timpul anului școlar, absențele generate nu pot fi motivate, deoarece vacanța nu este recunoscută ca motiv întemeiat de lege.

Astfel, toate zilele de absență vor fi înregistrate ca nemotivate, iar elevul va trebui să suporte consecințele prevăzute de regulament. Pe lângă pierderea materiei predate, absențele nemotivate afectează direct nota la purtare și pot compromite situația școlară a elevului. De aceea, părinții care aleg să meargă în vacanță în afara vacanțelor școlare trebuie să fie conștienți că această decizie are un impact real asupra parcursului educațional al copilului și că nu există o procedură prin care aceste absențe să fie ulterior motivate.

Câte absențe nemotivate poate avea un elev

În România, părinții au obligația legală să asigure frecventarea cu regularitate a cursurilor de către copiii aflați în învățământul obligatoriu, iar neîndeplinirea acestei obligații poate fi sancționată cu amendă între 100 și 1.000 de lei sau, alternativ, cu prestarea de muncă în folosul comunității. Important este însă că amenda nu se aplică automat pentru un anumit număr de absențe, ci atunci când se constată că părintele nu și-a îndeplinit obligația de a asigura școlarizarea copilului.

Limita absențelor motivate este stabilită la maximum 40 pe an școlar, fără a depăși 20% din numărul total de ore alocate unei discipline. Această limită se aplică doar absențelor motivate – cele care beneficiază de documente justificative valabile. În schimb, pentru absențele nemotivate, nu există un plafon maxim, ci fiecare absență nejustificată este înregistrată ca atare și atrage sancțiuni graduale.

Poliţiştii locali din Iași, puşi să-i amendeze pe părinţii elevilor chiulangii. Păreri pro şi contra în rândul părinţilor

Conform regulamentului, pentru fiecare grup de 10 absențe nemotivate într-un modul sau pentru 10% absențe nemotivate din totalul orelor unei discipline, se scade un punct din nota la purtare pe acel modul. Astfel, un elev care acumulează zece absențe nemotivate într-un singur modul va avea nota la purtare diminuată cu un punct, iar dacă numărul crește, scăderea este proporțională.

Nota la purtare este esențială pentru promovarea anului școlar, deoarece elevii trebuie să obțină cel puțin media 6 la purtare pentru a fi declarați promovați, alături de media 5 la fiecare disciplină în parte. Prin urmare, un număr mare de absențe nemotivate poate duce la scăderea notei la purtare sub acest prag, ceea ce împiedică promovarea, indiferent de rezultatele academice.

În plus, regulamentele interne ale fiecărei unități de învățământ pot prevedea sancțiuni suplimentare, cum ar fi măsuri disciplinare sau convocarea părinților la consiliul profesoral. Este important ca elevii și părinții să consulte regulamentul propriu al școlii pentru a cunoaște toate prevederile aplicabile.

În cazul în care un elev consideră că i s-a trecut o absență pe nedrept sau că i s-au încălcat drepturile, poate contesta situația. Primul pas este să ia legătura cu dirigintele pentru clarificări, iar dacă problema nu se rezolvă, se poate adresa Consiliului Școlar al Elevilor din cadrul școlii, care îl poate îndruma și sprijini în demersurile necesare.

De asemenea, părinții pot solicita motivarea absențelor în termenul legal de cinci zile lucrătoare, dacă dețin documente justificative valabile.

Țări din Europa care aplică amenzi

Practica de a lua copiii din școală pentru vacanțe în afara calendarului școlar este o problemă întâlnită în multe state europene, iar sancțiunile variază de la amenzi modice până la pedepse cu închisoarea. În Marea Britanie, părinții care își iau copiii de la școală fără permisiune riscă amenzi între 80 și 2.500 de lire sterline. Cu toate acestea, un procent semnificativ de părinți declară că ar fi dispuși să includă amenda în costul vacanței, dacă aceasta rămâne mai ieftină decât o călătorie în plin sezon.

Vacanțe școlare 2026-2027. Când au elevii vacanța pe parcursul anului școlar

În Austria, școlarizarea este obligatorie între șase și 15 ani, iar absențele neautorizate de peste trei zile consecutive pot atrage amenzi între 110 și 400 de euro sau chiar până la două săptămâni de închisoare. În cazuri grave, serviciile de asistență socială pentru copii pot efectua vizite bisăptămânale la domiciliu.

Franța este și mai drastică: absențele nejustificate pot fi sancționate cu o amendă de 135 de euro, iar dacă absențele compromit educația copilului, părinții riscă doi ani de închisoare și o amendă de până la 30.000 de euro. Deși în practică aceste măsuri sunt rareori aplicate, legislația este extrem de strictă.

Germania aplică amenzi variabile în funcție de land, de la 35 de euro pe zi în Bremen până la 2.500 de euro în Berlin, iar poliția verifică în mod activ aeroporturile pentru a depista familiile care călătoresc fără permisiunea școlii. În Olanda, amenda este de 100 de euro pe zi, cu un maxim de 600 de euro pentru o săptămână și 900 pentru două săptămâni.

Norvegia permite concedii de până la două săptămâni doar dacă directorul școlii consideră că este în interesul educației copilului, iar amenzile se aplică doar în cazurile de absențe repetate sau de lungă durată. În Spania, amenzile sunt stabilite la nivel local și pot ajunge până la 1.500 de euro în cazuri grave, în Madrid până la 30.000 de euro, iar în situații extreme se poate ajunge la pierderea drepturilor părintești.