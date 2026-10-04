 Scandal politic în Marea Britanie: Verzii votează că sionismul este rasism. Israel: „Au preluat culoarea și ideologia Hamas” | adevarul.ro
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Scandal politic în Marea Britanie: Verzii votează că sionismul este rasism. Israel: „Au preluat culoarea și ideologia Hamas”

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Partidul Verde din Marea Britanie a votat duminică, 4 octombrie, pentru clasificarea sionismului ca formă de rasism, atrăgând critici din partea evreilor britanici şi a guvernului israelian, care a declarat că acum consideră partidul drept „o organizaţie care conferă legitimitate terorismului”.

Paridul Verde
Partidul Verde din Marea Britanie Foto: X/Zack Polanski

Partidul - care a obţinut 6% din voturi la alegerile naţionale din 2024 - a declarat că consideră sionismul drept "un proiect politic etnonaţionalist" şi şi-a reiterat apelul adresat guvernului laburist britanic de a pune capăt tuturor tranzacţiilor cu arme cu Israelul.

„Moţiunea reafirmă, de asemenea, sprijinul Partidului Verde pentru dreptul la autodeterminare şi solicită înfiinţarea unui singur stat democratic pe întreg teritoriul Palestinei istorice", au declarat reprezentanții partidului, într-un comunicat, postat pe siteul lor.

Definiţia sionismului - care a inspirat fondarea statului modern Israel în secolul al XX-lea - şi implicaţiile sale asupra drepturilor non-evreilor din Israel şi din teritoriile învecinate sunt controversate. Grupurile evreieşti îl definesc uneori ca fiind un drept la autodeterminare evreiască.

Moţiunea Partidului Verde a fost adoptată cu o majoritate de 1.022 de voturi faţă de 813, în ciuda opoziţiei multor personalităţi de rang înalt. Liderul partidului, Zack Polanski, care candidează joi la alegerile parlamentare în circumscripţia londoneză a fostului prim-ministru Keir Starmer, rămasă acum vacantă, nu a votat.

Rezultatul a fost condamnat de grupurile evreieşti britanice.

„Partidul Verde a transformat antisemitismul în politică de partid şi a devenit un partid rasist", a declarat Mişcarea pentru Iudaismul Progresist, adăugând că sprijinul acordat de unii evrei acestei moţiuni nu înseamnă că aceasta nu va fi folosită pentru a-i discrimina pe alţii.

Mothin Ali, vicepreşedintele Partidului Verde şi susţinător al moţiunii, a declarat sâmbătă pentru Sky News că numărul mare de victime palestiniene din conflictul dintre Israel şi Hamas - care a urmat atacului mortal din 2023 al grupării militante palestiniene asupra unui festival de muzică israelian - a constituit contextul cheie al votului. „Moţiunea defineşte sionismul destul de clar. Îl defineşte ca o mişcare etno-naţionalistă. Îl defineşte ca pe o curăţare etnică. Îl defineşte ca pe un genocid", a spus Ali.

Guvernul britanic consideră că acţiunile coloniştilor israelieni din Cisiordania sunt similare unei epurării etnice, dar a afirmat că instanţele trebuie să decidă dacă alte acţiuni israeliene se încadrează în categoria genocidului.

Israelul - care respinge acuzaţiile de curăţare etnică şi genocid - a făcut apel, prin vocea ministrului său de Externe, duminică la celelalte partide politice britanice să condamne votul Partidului Verde, scrie presa israeliană. „Verzii au adoptat nu doar culoarea verde a Hamas, ci şi ideologia acestuia: eliminarea Statului Israel prin luptă armată", a afirmat acesta.

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