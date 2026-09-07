Anul școlar 2026–2027 începe cu noi reguli. Când sunt programate vacanțele

Anul școlar 2026-2027 începe luni, 7 septembrie. Cursurile sunt organizate pe parcursul a 36 de săptămâni, împărțite în cinci module, între care sunt programate perioadele de vacanță. Pentru cei mai mulți elevi, ultima zi de școală va fi 18 iunie 2027, însă clasele terminale vor încheia cursurile mai devreme.

Anul școlar 2026-2027 începe luni, 7 septembrie. Foto: Inquam Photos

Noul an școlar vine și cu mai multe schimbări importante. Printre acestea se numără organizarea, în premieră, a probelor de competențe de la Bacalaureat în luna aprilie. Totodată, elevii care intră acum în clasa a IX-a sunt prima generație care va urma cursurile liceale pe baza noilor planuri-cadru și a noilor programe școlare.

Cum este împărțit anul școlar 2026-2027

Potrivit calendarului aprobat prin Ordinul ministrului Educației nr. 3194/2026, anul școlar este structurat astfel:

- 7 septembrie – 23 octombrie 2026: primul modul de cursuri. Vacanța de toamnă va avea loc între 24 octombrie și 1 noiembrie;

- 2 noiembrie – 22 decembrie 2026: al doilea modul. Vacanța de iarnă este programată în perioada 23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027;

- 11 ianuarie – 12, 19 sau 26 februarie 2027: al treilea modul, în funcție de data stabilită de fiecare inspectorat școlar pentru vacanța de schi;

- 22 februarie, 1 martie sau 8 martie – 23 aprilie 2027: al patrulea modul, în funcție de perioada aleasă pentru vacanța de schi. Vacanța de primăvară va fi între 24 aprilie și 4 mai;

- 5 mai – 18 iunie 2027: ultimul modul de cursuri. Vacanța de vară începe pe 19 iunie și se încheie pe 5 septembrie 2027.

Vacanța de schi va dura o săptămână și va fi stabilită de inspectoratele școlare în intervalul 15 februarie – 7 martie 2027.

Când se termină școala pentru clasele terminale

Elevii claselor terminale vor avea un calendar diferit.

Cei de clasa a XII-a, învățământ cu frecvență, precum și elevii claselor a XIII-a de la seral și frecvență redusă vor încheia cursurile pe 4 iunie 2027.

Pentru elevii claselor a VIII-a, ultima zi de școală va fi 11 iunie 2027.

În schimb, în învățământul liceal tehnologic și în cel profesional, cursurile se vor încheia pe 25 iunie 2027.

Când se desfășoară „Școala altfel” și „Săptămâna verde”

Programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfășura în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027.

Fiecare program va avea o durată de cinci zile lucrătoare consecutive, iar școlile își vor stabili singure perioadele. Cele două programe trebuie însă organizate în module diferite.

În zilele de sărbătoare legală și pe 5 octombrie, Ziua Internațională a Educației, nu se vor desfășura cursuri.

Evaluarea Națională începe pe 22 iunie

Absolvenții claselor a VIII-a vor susține Evaluarea Națională în luna iunie 2027.

Înscrierea candidaților este programată în perioada 7-11 iunie 2027, iar prima probă scrisă, cea la Limba și literatura română, este prevăzută pentru 22 iunie.

Proba la Matematică va avea loc pe 24 iunie, iar cea la Limba și literatura maternă, pe 25 iunie.

Primele rezultate sunt programate pentru 30 iunie, dată de la care elevii vor putea solicita și vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor. Rezultatele finale ar urma să fie publicate pe 7 iulie 2027.

Bacalaureatul începe în aprilie

Una dintre cele mai importante schimbări ale noului an școlar vizează Bacalaureatul din 2027. Pentru prima dată, probele de competențe sunt programate în luna aprilie.

Proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română este programată în perioada 12-14 aprilie, iar cea la Limba și literatura maternă, între 14 și 16 aprilie.

Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională va avea loc între 19 și 21 aprilie, în timp ce proba de competențe digitale este programată în perioada 21-23 aprilie.

Înscrierile pentru probele scrise sunt prevăzute între 31 mai și 4 iunie.

Probele scrise vor începe pe 14 iunie, cu Limba și literatura română. Pe 15 iunie va avea loc proba obligatorie a profilului – Matematică sau Istorie –, iar pe 17 iunie este programată proba la alegere a profilului și specializării. Proba la Limba și literatura maternă va avea loc pe 18 iunie.

Primele rezultate vor fi afișate pe 23 iunie, iar rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, sunt programate pentru 1 iulie 2027.

Prima generație de liceeni care învață după noul curriculum

Elevii care încep luni clasa a IX-a reprezintă prima generație care va studia la liceu după noile planuri-cadru și noile programe școlare.

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a anunțat că, în ultimele luni, au fost finalizate și aprobate sute de noi programe școlare pentru liceu.

Pentru această generație va fi stabilit din timp și cadrul în care se va desfășura Bacalaureatul din 2030, inclusiv programele de examen corelate cu noul curriculum.

„Elevii trebuie să știe, atunci când pornesc la drum, care sunt regulile și ce îi așteaptă la capătul lui. Sper să ne obișnuim cu această normalitate”, a declarat ministrul Educației.

Manualele noi pentru clasa a IX-a nu vor fi disponibile de la început

Elevii care intră în clasa a IX-a vor începe însă anul școlar fără toate manualele noi.

Potrivit estimărilor Ministerului Educației, manualele digitale ar putea ajunge în licee în a doua parte a lunii septembrie, în timp ce manualele tipărite sunt așteptate în a doua parte a lunii octombrie.

Pentru loturile care fac obiectul unor contestații, termenul de livrare va depinde de soluționarea procedurilor.

Până la sosirea noilor manuale, profesorii vor putea utiliza manualele existente, resurse educaționale digitale și materiale de sprijin puse la dispoziție de Ministerul Educației.

Unde vor fi prezenți ministrul Educației și președintele României în prima zi de școală

Ministrul Educației va participa la deschiderea noului an școlar în mai multe unități de învățământ din județul Prahova, inclusiv la o școală gimnazială, un centru de educație incluzivă și două licee din Ploiești.

Președintele Nicușor Dan va participa, luni, de la ora 10:30, la ceremonia de deschidere a anului școlar la Școala Gimnazială nr. 1 din Curcani, județul Călărași.