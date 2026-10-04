Susținătorii lui Călin Georgescu s-au adunat și duminică în fața Arestului Central din Capitală. Autoritățile semnalează o prezență similară record: circa 2.000 de manifestanți. Sâmbătă, 3 octombrie, s-au strâns în jur de o mie de protestatari.

Foto: captură Facebook

Simpatizanții lui Călin Georgescu au ieșit în stradă și duminică, în cea de-a șasea zi de protest, după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost arestat pentru 30 de zile.

Aproximativ 2.000 de oameni sunt prezenți duminică seara în fața Arestului Central și strigă în speranța că Georgescu va fi eliberat. În comparație cu prezența din primele zile, când în jur de 300 de persoane au ieșit în stradă, numărul protestatarilor a crescut semnificativ în zilele de weekend.

Ei scandează mesaje precum „Călin Georgescu este președinte” sau „Voluntar pentru democrație”.

Manifestațiile au început marți, 29 septembrie, după ce Curtea de Apel București a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu și a omului de afaceri Ionel Rusen. Fostul candidat la preşedinţie este cercetat de DIICOT într-un dosar în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, anchetatorii reclamând un prejudiciu de aproximativ 1,1 milioane de euro.

De la momentul în care Călin Georgescu a fost adus la Arestul Central, susținătorii săi s-au adunat în fiecare seară în fața instituției, unde au rămas până noaptea târziu, scandând lozinci şi fluturând steaguri.

Proteste și în diaspora

O mobilizare masivă a fost duminică și în diaspora. Imagini cu susținători ai fostului candidat la alegerile prezidențiale au început să circule din numeroase orașe din Europa și din Statele Unite, respectiv la New York, Paris, Londra, Dublin, Birmingham, Madrid, Roma, Milano, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, München și în alte orașe.

Oamenii au ieșit cu tricolorul, pancarte și mesaje prin care cer eliberarea lui Georgescu, în timp ce apelurile pentru noi manifestații continuă să fie distribuite intens în diaspora.