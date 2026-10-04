 Recomandări culturale în octombrie: de la Sibiu la Cannes până la muzica trupei Oasis și poveștile Orientului. Când poate fi văzut „Fjord“, filmul lui Cristian Mungiu | adevarul.ro
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Recomandări culturale în octombrie: de la Sibiu la Cannes până la muzica trupei Oasis și poveștile Orientului. Când poate fi văzut „Fjord“, filmul lui Cristian Mungiu

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În octombrie, avem pe listă câteva călătorii fără bilet: prin lumi văzute pe marele ecran, prin muzică, prin povești uitate și prin pagini care readuc la viață gusturi și oameni de altădată. O selecție pentru zilele de toamnă în care (ne) putem descoperi.

"Fjord", filmul lui Cristian Mungiu, va avea o proiecție specială.
"Fjord", filmul lui Cristian Mungiu, va avea o proiecție specială. Foto: Facebook

Lumea, un caleidoscop de povești

Uneori, pentru a înțelege o lume întreagă, este suficient să privești de aproape un singur om. O familie care își caută trecutul, o comunitate care încearcă să salveze o pădure, un fost deținut politic, o tânără adoptată care se întoarce în România în căutarea părinților biologici. De aici pornește, în acest an, Astra Film Festival: de la povești personale care ajung să vorbească despre memorie, identitate, familie, traumă, apartenență și felul în care alegem să ne implicăm în societate.

Între 17 și 25 octombrie, Sibiul devine din nou locul în care documentarul nu se termină odată cu genericul. Ediția din 2026 propune 70 de filme documentare și peste 200 de evenimente cinematografice, reunite în 4 competiții și 12 secțiuni tematice. Filmele sunt urmate de întâlniri cu autorii, sesiuni de întrebări și răspunsuri și dezbateri care încearcă să prelungească, dincolo de ecran, întrebările ridicate de poveștile văzute.

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Foto: Arhiva personală

În competiția românească, realitatea ultimilor ani se întâlnește cu memoria unui trecut încă prezent. În „Aici a fost o pădure“, lupta pentru Parcul IOR devine povestea unei comunități care încearcă să-și apere locul. „Vânzarea secretă a evreilor din România“ reconstruiește mecanismul prin care statul comunist a negociat în secret emigrarea propriilor cetățeni, în timp ce „Pionul lui Lenin“ și „În fiecare zi trece același tren și nu se oprește niciodată“ privesc, din perspective diferite, spre istorie, memorie și prezent.

Focusul se schimbă către Europa de Est și către conflictele care au schimbat destine și societăți. „80 de jurnaliști furioși“ urmărește lupta unor ziariști pentru libertatea presei, „Spionii dintre noi“ descoperă urmele aparatului de supraveghere al Stasi chiar în interiorul unei familii, iar „Urme“, realizat de Alisa Kovalenko și Marysia Nikitiuk, aduce în festival ecourile războiului din Ucraina. De asemenea, festivalul își păstrează una dintre mizele sale importante: să-i învețe și pe cei foarte tineri să privească lumea cu atenție. Astra Film Junior, programul de educație prin documentar lansat în 2007, îi aduce pe elevi în sala de cinema pentru filme și dezbateri despre inteligența artificială, educație, dezinformare, identitate și mediu.

Aceasta este promisiunea Astra Film 2026: într-o lume în care empatia este pe cale de dispariție, documentarul este menit să ne apropie de oameni pe care, altfel, i-am privi de la distanță.

Astra Film Festival

17-25 octombrie

Sibiu

Moda de pe Croazetă ajunge în România

În fiecare toamnă, o parte din atmosfera de pe Croazetă se mută la București. Les Films de Cannes à Bucarest aduce publicului român filmele care au fost în centrul atenției la ediția din acest an a Festivalului de la Cannes, într-o selecție care pune față în față cineaști consacrați, debuturi și povești despre lumi aflate în schimbare.

Unul dintre cele mai așteptate titluri este „Fjord“, cel mai recent film scris și regizat de Cristian Mungiu, recompensat cu Palme d’Or. Pelicula, în care joacă și Sebastian Stan, va avea o proiecție specială în cadrul festivalului, pe 24 octombrie. La București, filmul va fi prezentat într-o gală la Ateneul Român, urmată de o întâlnire a lui Cristian Mungiu cu publicul.

Din selecția premiată la Cannes face parte și „Minotaur“, regizat de Andrey Zvyagintsev, laureat cu Grand Prix. Filmul urmărește declinul unui CEO rus, pe fundalul războiului din Ucraina și al transformărilor unei societăți în care puterea, frica și interesele personale se întâlnesc. O altă poveste pornește din Bulgaria anilor ’90. În „The Dreamed Adventure“, Valeska Grisebach urmărește căutarea unei mașini furate, care îi poartă pe protagoniști într-o lume a comerțului ilegal și a criminalității. Filmul a primit Premiul Juriului la Cannes.

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Foto: Facebook

Selecția continuă cu „A Man of His Time“, recompensat pentru scenariu, „La Bola Negra“ și „Fatherland“, filme care au împărțit premiul pentru regie, dar și „Soudain“, distins pentru interpretarea feminină. Noul film al lui Lukas Dhont, „Coward“, a adus premiul pentru interpretare masculină actorilor Emmanuel Macchia și Valentin Campagne. Printre titlurile care ajung la București se numără și „La Gradiva“, debutul în lungmetraj al lui Marine Atlan, câștigător al Marelui Premiu al secțiunii Semaine de la Critique. Filmul urmărește un grup de liceeni ajunși la Pompeii, într-un loc în care vestigiile trecutului devin decor pentru dorințe, conflicte și întrebări despre identitate.

Festivalul îi aduce în fața publicului și pe doi invitați speciali. Kirill Serebrennikov, una dintre vocile distincte ale cinematografiei contemporane, vine la București pentru întâlniri cu cinefilii, în cadrul secțiunii Focus dedicate regizorului. Vor fi proiectate „The Disappearance of Josef Mengele“, cu August Diehl în rol principal, și „Tchaikovsky’s Wife“, prezentat în Competiția Oficială de la Cannes în 2022. Alături de el, actrița franceză India Hair își va întâlni publicul la proiecțiile filmelor „Marvellous Mornings“ și „Parallel Tales“, în care joacă alături de o distribuție internațională. Cele două nume deschid lista invitaților speciali ai ediției din acest an.

Steven Knight, creatorul viitorului „James Bond“: „În loc să mă duc la școală, mergeam cu tata, potcovar, într-un depozit de fier vechi condus de romi“

Les Films de Cannes à Bucarest

București: 23 octombrie – 1 noiembrie

Timișoara: 22-25 octombrie

Arad: 28-31 octombrie

Oradea: 29 octombrie – 1 noiembrie

Iași: 6-8 noiembrie

Melodie peste melodie până la „Wonderwall“

Au trecut aproape două decenii de când Liam și Noel Gallagher au urcat ultima dată împreună pe scenă, iar între timp piesele Oasis au devenit mai mult decât coloana sonoră a anilor ’90. După ce 2025 ne-a demonstrat că pentru o legătură ca a lor nu poate exista o despărțire definitivă, 2026 ne-a adus, prin vocile a sute de mii de fani englezi, melodii precum „Wonderwall“ și „Don’t Look Back in Anger“ – toți la unison, încurajând naționala de fotbal a Angliei la Campionatul Mondial.

Liam și Noel Gallagher s-au întors.
Liam și Noel Gallagher s-au întors. Foto: Disney

Povestea reîntoarcerii fraților din Manchester este spusă printr-o selecție de imagini inedite atât de arhivă, cât și din culisele pregătirii noului lor turneu, într-un documentar gândit de Steven Knight, omul din spatele unor seriale celebre precum „Peaky Blinders“ și „A Thousand Blows“.

„Oasis: Don't Look Back in Anger“

Disney+

Din 9 octombrie

O istorie cu miros de cafea și gust de dulceață

Istoria nu se află întotdeauna în marile bătălii, în tratate și în schimbările de domnie. Uneori începe cu o întrebare simplă: „Bem o cafea?“. În spatele acestui gest devenit firesc se află însă o poveste de câteva secole, despre drumurile dintre Orient și Țările Române, despre boieri, domni, negustori și despre felul în care gusturile unei lumi străine au devenit, treptat, parte din viața de zi cu zi.

În noua sa carte, „Cafea, tutun, dulceți. Deliciile Orientului în țările române“, istoricul Tudor Dinu urmărește această transformare din secolul al XVII-lea până în secolul al XIX-lea. Cafeaua, tutunul și dulcețurile nu sunt privite doar ca plăceri, ci ca semne ale unei lumi în schimbare, în care influența otomană se întâlnește cu modelele occidentale care vor câștiga tot mai mult teren.

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Foto: Arhiva personală

Cafeaua ajunge să fie un adevărat ritual al elitei. La curțile domnești, oaspeții sunt întâmpinați cu această băutură, iar filigenele, ibricele și cafernițele devin obiecte care spun, la rândul lor, povestea statutului social. Tutunul își găsește locul în același univers al tabieturilor: ciubuce de peste doi metri, narghilele și tabacherele însoțesc conversațiile, în timp ce cafenelele devin spații de socializare și, uneori, de discuții politice. Iar după cafeaua amară vin dulceața și șerbeturile, care transformă ospitalitatea într-un mic spectacol al gustului. Cartea recompune astfel nu doar meniul unei epoci, ci și obiectele, gesturile și conversațiile ei.

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Cu fotografii, hărți, documente și obiecte păstrate în colecții muzeale, volumul devine o incursiune într-o Românie în care Orientul nu a fost doar o influență îndepărtată, ci o parte din viața cotidiană.

„Cafea, tutun, dulceți. Deliciile Orientului în țările române“

Tudor Dinu

Editura Humanitas

Clasic la Cazinou

Cazinoul din Constanța își începe o nouă poveste. După ce monumentul de pe malul Mării Negre și-a recâștigat locul în peisajul orașului, în această toamnă devine și scenă pentru prima ediție a Cazino Music Festival, un eveniment care aduce, timp de 11 weekenduri, artiști și ansambluri internaționale într-un spațiu încărcat de istorie. Festivalul se desfășoară până pe 22 noiembrie, sub direcția artistică a lui Ioan Holender.

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Foto: Arhiva personală

Programul pornește de la muzica clasică, dar refuză să rămână închis între granițele ei. Janoska Ensemble, formația care și-a creat propriul „Janoska Style“, pune în aceeași poveste Brahms, Vivaldi și Bartók, dar și Beatles, cu „Yesterday“, în timp ce „Carmen Fantasy“ și „Oblivion“ completează un repertoriu construit pe improvizație și libertate. De la barocul italian al ansamblului I Solisti Veneti, cu Vivaldi, Albinoni, Händel și Tartini, festivalul trece spre operă, operetă și musical. Liviu Holender și Adriana González au construit un recital care pornește de la Mozart și Verdi și ajunge la „West Side Story“, „My Fair Lady“ și „Annie Get Your Gun“.

În săptămânile următoare, programul continuă cu jazz, cabaret, muzică de cameră și recitaluri lirice, avându-i printre invitați pe Adela Zaharia, Ionuț Pascu, Hugo Wolf Quartett, Eddie Luis 5, Ania și Sophie Druml și Arcadia Quartet. Astfel, Cazinoul nu este doar decorul festivalului, ci parte din povestea lui: un loc construit pentru întâlniri, spectacol și eleganță își redescoperă, prin muzică, destinația de spațiu cultural.

Cazino Music Festival

În fiecare weekend, până pe 22 noiembrie

Constanța

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