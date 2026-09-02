 Bacalaureat 2027, calendarul noului examen. Când vor avea loc simulările și probele scrise | adevarul.ro
search
Miercuri, 2 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Bacalaureat 2027, calendarul noului examen. Când vor avea loc simulările și probele scrise

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Ministerul Educației și Cercetării a publicat calendarul pentru sesiunea de vară a Bacalaureatului 2027, care introduce modificări semnificative în organizarea probelor, atât în ceea ce privește perioada de desfășurare, cât și succesiunea etapelor.

calendar examen bacalaureat 2027
Calendarul examenului de Bacalaureat 2027 Foto: Ministerul Educației

Potrivit documentului oficial, elevii claselor terminale vor susține simularea probelor scrise în luna martie, iar examenul propriu-zis va începe în aprilie cu evaluarea competențelor, urmat de probele scrise în luna iunie. Rezultatele finale vor fi afișate la 1 iulie 2027.

Simularea probelor scrise pentru Bacalaureatul din 2027 se va desfășura în perioada 22 – 25 martie. Potrivit calendarului stabilit de minister, probele vor fi susținute în ordinea următoare: luni, 22 martie – Limba și literatura română; marți, 23 martie – proba obligatorie a profilului; miercuri, 24 martie – proba la alegere a profilului și specializării; joi, 25 martie – Limba și literatura maternă. Rezultatele obținute în cadrul acestei simulări vor fi făcute publice pe data de 9 aprilie, oferind astfel elevilor și cadrelor didactice un interval de aproximativ două săptămâni pentru analiza performanțelor și pentru ajustarea pregătirii în vederea examenului oficial.

Evaluarea competențelor, prima etapă a examenului propriu-zis

Examenul național de Bacalaureat din 2027 va debuta în luna aprilie cu probele orale de evaluare a competențelor, o etapă distinctă de probele scrise. Calendarul prevede ca proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română să se desfășoare în perioada 12 – 14 aprilie, urmată de proba de limba maternă în intervalul 14 – 16 aprilie. Competențele de comunicare într-o limbă de circulație internațională vor fi evaluate între 19 și 21 aprilie, iar proba de competențe digitale este programată pentru zilele de 21 – 23 aprilie. Această etapă va permite absolvenților să își demonstreze abilitățile practice și de comunicare înainte de susținerea probelor scrise.

Probele scrise, mutate în luna iunie pentru evitarea caniculei

Probele scrise ale examenului de Bacalaureat 2027 au fost programate în perioada 14 – 18 iunie, o decalare semnificativă față de calendarul tradițional, care prevedea examenele în lunile iulie-august. Secvența probelor scrise este următoarea: luni, 14 iunie – Limba și literatura română; marți, 15 iunie – proba obligatorie a profilului; miercuri, 17 iunie – proba la alegere a profilului și specializării; joi, 18 iunie – proba de Limba și literatura maternă. Intervalul dintre probele scrise și evaluarea competențelor este de aproximativ două luni, oferind candidaților timp suficient pentru pregătirea specifică fiecărei discipline.

Rezultatele și termenele de contestație

Primele rezultate ale probelor scrise vor fi afișate pe 23 iunie, până la ora 12:00, oferind candidaților posibilitatea de a-și cunoaște notele la scurt timp după finalizarea examenului. Elevii vor putea solicita vizualizarea lucrărilor și vor putea depune contestații până pe 25 iunie, conform procedurilor stabilite de minister. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate pe data de 1 iulie 2027, marcând astfel încheierea sesiunii de vară a Bacalaureatului.

Modificarea calendarului examenului a fost justificată de Ministerul Educației prin două argumente principale. În primul rând, schimbările climatice și riscul de caniculă extremă, evidențiat în anul 2026, când proba obligatorie a profilului a trebuit să fie amânată din cauza unui Cod roșu de caniculă, au impus o reorganizare a perioadei de desfășurare a probelor scrise, pentru a proteja sănătatea candidaților și a cadrelor didactice.

În al doilea rând, decalarea a răspuns solicitărilor venite din partea absolvenților și a instituțiilor de învățământ superior, care doreau ca elevii să își primească diplomele de Bacalaureat suficient de devreme pentru a se putea înscrie la facultate în termenele prevăzute. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Putin: „Vrem să punem capăt războiului”
digi24.ro
image
Peste 2.600 de monede de argint, descoperite după aproape 600 de ani, în Rusia. Cu ele puteai cumpăra două case
stirileprotv.ro
image
USR și PNL boicotează ședințele Parlamentului și contestă noua alianță PSD-AUR-SOS. Înainte de boicot, liberalii au semnat condica de prezență, ca să poată încasa diurna, cheltuielile de cazare și transport
gandul.ro
image
ULTIMA ORĂ! DNA schimbă încadrarea lui Fănel Bogos! Mai mulți lideri PNL, vizați în anchetă
mediafax.ro
image
Filip Stojilkovic, subiect de controversă în direct: „E mai bun decât Bîrligea” / „Ce jucător bun vine în România? Nu-mi place teatrul!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Marius Ghincea, politolog: „Iohannis a pus pe butuci diplomația românească și o să ne trebuiască mulți ani pentru a ieși din groapă” . Ce spune expertul despre Nicușor Dan
libertatea.ro
image
Schimb de focuri între serviciile secrete GUR şi SBU, pe străzile din Kiev. De la ce ar fi pornit confruntarea
digi24.ro
image
Dacia revoluționează industria: a anunțat lansarea motorului tribrid. Ce presupune și pe ce modele va fi disponibil
gsp.ro
image
Teodora Stoica: "Odihnește-te în pace, iubirea vieții mele!"
digisport.ro
image
Selly, surpriză uriașă pentru vizitatorul cu numărul 2 milioane la Nibiru: „Ăsta ne-a fost norocul”
click.ro
image
Germania e sub teroare. 3 atacuri în 24 de ore asupra centralelor și a gării din Augsburg. Omul lui Putin cere bombardarea Berlinului
antena3.ro
image
Sectorul din piaţa muncii din România unde peste 25.000 de angajaţi au plecat în ultimul an. ”Impactul este foarte mare”
zf.ro
image
Oraşul în care un apartament cu două camere costă sub 7.000 de euro. ANAF îl scoate la licitaţie
observatornews.ro
image
Luca și Valentina și-au ucis propria fiică de 5 ani, apoi și-au luat viața. Ce au scris în biletul de adio
cancan.ro
image
Sunt bani pentru creșterea pensiilor la 1 ianuarie 2027. Anunțul ministrului muncii pentru pensionari
newsweek.ro
image
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
prosport.ro
image
Ai tastat PIN-ul greșit de trei ori la bancomat. Ce se întâmplă cu cardul și ce trebuie să faci
playtech.ro
image
Clubul din România la care Giovanni Becali a fost proprietar timp de un an: „I-am scos din impas”
fanatik.ro
image
Tudorel Toader știe cum se va încheia criza guvernamentală: „Asta se prefigurează”. Până când poate amâna Nicușor Dan anticipatele
ziare.com
image
Surpriză: a fost anunțat transferul lui Ianis Hagi la noua echipă
digisport.ro
image
Tensiuni la Real: un jucător de pe „Bernabéu” are probleme cu legea
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Codin Maticiuc în care stă cu soția, cei trei copii și cu părinții. Vila este impunătoare, plină de obiecte de artă și mobilă în stil clasic / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Primele imagini de la priveghiul actriței Anca Pandrea! Marea doamnă a teatrul românesc, înmormântată alături de Iurie Darie | Foto și Video
mediaflux.ro
image
Imagini incredibile! Vândut împotriva voinței lui în ultimele ore de mercato, a plâns în hohote când a plecat spre noua echipă
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Anca Pandrea știa că se apropie sfârșitul. Secretul păstrat de actriță până la moarte
actualitate.net
image
Pepe, adevărul despre despărțirea de Antena 1: „Am rămas prieteni” Ce emisiune va prezenta la Kanal D?
click.ro
image
Ce a descoperit un turist german în România: „Sincer, nu mă așteptam!” Tânărul străbate Europa fără bani de transport
click.ro
image
Nu mai bagi recipientele unul câte unul. Noul aparat de reciclare în care introduci tot sacul: „Este simplu”
click.ro
Prințesa Mette Marit profimedia 1085936621 jpg
ALERTĂ la Palat! Proaspăta regină a Norvegiei a ajuns de urgență la spital! S-a suprasolicitat Mette-Marit cu pregătirile funerare din regat?
okmagazine.ro
concubina din China antica imagine generată cu AI png
„Pentru ei, noaptea era prea scurtă!” „Concubina Prețioasă”, aleasă dintr-un harem de 3000 de femei, l-a îngenuncheat pe Împărat
okmagazine.ro
Capul statuii împăratului Hadrian a fost găsit separat de restul sculpturii
O statuie aproape completă a împăratului Hadrian, înaltă de 2,14 metri, descoperită de arheologi în oraș antic Kibyra
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rămas-bun în tăcere pentru Anca Pandrea. Sicriul actriței, înconjurat de doar două coroane. Cine i-a adus omagiul
image
Pepe, adevărul despre despărțirea de Antena 1: „Am rămas prieteni” Ce emisiune va prezenta la Kanal D?

OK! Magazine

image
Bebeluș surpriză! Când nimeni nu se mai aștepta, această prințesă a devenit mamă la aproape 40 de ani