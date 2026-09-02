Bacalaureat 2027, calendarul noului examen. Când vor avea loc simulările și probele scrise

Ministerul Educației și Cercetării a publicat calendarul pentru sesiunea de vară a Bacalaureatului 2027, care introduce modificări semnificative în organizarea probelor, atât în ceea ce privește perioada de desfășurare, cât și succesiunea etapelor.

Calendarul examenului de Bacalaureat 2027 Foto: Ministerul Educației

Potrivit documentului oficial, elevii claselor terminale vor susține simularea probelor scrise în luna martie, iar examenul propriu-zis va începe în aprilie cu evaluarea competențelor, urmat de probele scrise în luna iunie. Rezultatele finale vor fi afișate la 1 iulie 2027.

Simularea probelor scrise pentru Bacalaureatul din 2027 se va desfășura în perioada 22 – 25 martie. Potrivit calendarului stabilit de minister, probele vor fi susținute în ordinea următoare: luni, 22 martie – Limba și literatura română; marți, 23 martie – proba obligatorie a profilului; miercuri, 24 martie – proba la alegere a profilului și specializării; joi, 25 martie – Limba și literatura maternă. Rezultatele obținute în cadrul acestei simulări vor fi făcute publice pe data de 9 aprilie, oferind astfel elevilor și cadrelor didactice un interval de aproximativ două săptămâni pentru analiza performanțelor și pentru ajustarea pregătirii în vederea examenului oficial.

Evaluarea competențelor, prima etapă a examenului propriu-zis

Examenul național de Bacalaureat din 2027 va debuta în luna aprilie cu probele orale de evaluare a competențelor, o etapă distinctă de probele scrise. Calendarul prevede ca proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română să se desfășoare în perioada 12 – 14 aprilie, urmată de proba de limba maternă în intervalul 14 – 16 aprilie. Competențele de comunicare într-o limbă de circulație internațională vor fi evaluate între 19 și 21 aprilie, iar proba de competențe digitale este programată pentru zilele de 21 – 23 aprilie. Această etapă va permite absolvenților să își demonstreze abilitățile practice și de comunicare înainte de susținerea probelor scrise.

Probele scrise, mutate în luna iunie pentru evitarea caniculei

Probele scrise ale examenului de Bacalaureat 2027 au fost programate în perioada 14 – 18 iunie, o decalare semnificativă față de calendarul tradițional, care prevedea examenele în lunile iulie-august. Secvența probelor scrise este următoarea: luni, 14 iunie – Limba și literatura română; marți, 15 iunie – proba obligatorie a profilului; miercuri, 17 iunie – proba la alegere a profilului și specializării; joi, 18 iunie – proba de Limba și literatura maternă. Intervalul dintre probele scrise și evaluarea competențelor este de aproximativ două luni, oferind candidaților timp suficient pentru pregătirea specifică fiecărei discipline.

Rezultatele și termenele de contestație

Primele rezultate ale probelor scrise vor fi afișate pe 23 iunie, până la ora 12:00, oferind candidaților posibilitatea de a-și cunoaște notele la scurt timp după finalizarea examenului. Elevii vor putea solicita vizualizarea lucrărilor și vor putea depune contestații până pe 25 iunie, conform procedurilor stabilite de minister. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate pe data de 1 iulie 2027, marcând astfel încheierea sesiunii de vară a Bacalaureatului.

Modificarea calendarului examenului a fost justificată de Ministerul Educației prin două argumente principale. În primul rând, schimbările climatice și riscul de caniculă extremă, evidențiat în anul 2026, când proba obligatorie a profilului a trebuit să fie amânată din cauza unui Cod roșu de caniculă, au impus o reorganizare a perioadei de desfășurare a probelor scrise, pentru a proteja sănătatea candidaților și a cadrelor didactice.

În al doilea rând, decalarea a răspuns solicitărilor venite din partea absolvenților și a instituțiilor de învățământ superior, care doreau ca elevii să își primească diplomele de Bacalaureat suficient de devreme pentru a se putea înscrie la facultate în termenele prevăzute.