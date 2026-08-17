Ministrul Educației, despre rezultatele la Bac: „La fiecare trei candidați, unul va avea motive să zâmbească”

Rezultatele celei de-a doua sesiuni a examenului de Bacalaureat ar urma să fie publicate marți, până la ora 09.00, anunță ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian. Peste 33.000 de candidați s-au înscris la această sesiune.

„Ne-am planificat ca mâine, până la ora 9, să publicăm online rezultatele acestei sesiuni de Bacalaureat. La fiecare trei candidați, unul va avea motive să zâmbească”, a scris, luni seară, pe Facebook, ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian.

Ministrul le-a transmis și un mesaj candidaților care nu vor reuși să promoveze examenul în această sesiune.

„Celor care nu vor reuși de această dată le spun că un examen nereușit acum nu închide drumul lor mai departe. Îi încurajez să se pregătească în continuare, iar zâmbetul va fi al lor în 2027”, a transmis Mihai Dimian.

A doua sesiune a examenului de Bacalaureat a început pe 3 august, cu probele de evaluare a competențelor, în timp ce probele scrise s-au desfășurat începând din 10 august.

Rezultatele vor fi afișate pe 18 august, iar candidații nemulțumiți de note vor putea depune contestații. Rezultatele finale sunt programate pentru 24 august.

La prima sesiune din acest an s-au înscris aproape 131.000 de candidați. După soluționarea contestațiilor, rata de promovare a fost de 76,9%.