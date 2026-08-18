 Rezultatele de la Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă, au fost publicate. Notele înainte de contestații | adevarul.ro
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Rezultatele de la Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă, au fost publicate. Notele înainte de contestații

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Ministerul Educației și Cercetării a publicat astăzi, 18 august, la ora 08:00, rezultatele obținute în cea de-a doua sesiune a examenului național de bacalaureat din acest an, înainte de soluționarea contestațiilor. 

note la bacalaureat afisate pe avizierul liceului
Marți se afișează rezultatele sesiunii de toamnă a examenului de Bacalaureat. Foto: Alina Mitran

UPDATE Rezultatele la sesiunea de toamna de la Bac 2026 au fost publicate

Rata cumulată de promovare pentru toți candidații este de 33,8%, în creștere cu peste 5 procente față de aceeași sesiune a anului trecut, când fusese de 28,4%, fiind totodată cea mai ridicată rată de succes înregistrată vreodată în sesiunea a doua, în actualul format al examenului, conform Legii 1/2011.

Numărul total al candidaților promovați este de 9.623, dintre care 6.700 aparțin promoției curente, cu o rată de reușită de 34,9%, iar 2.923 sunt absolvenți din anii anteriori, cu o rată de 31,6%. Rata de participare a fost de 85,1%, adică s-au prezentat 28.481 de candidați din cei 33.455 înscriși, iar 56 de candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă, fiind astfel excluși de la următoarele două sesiuni. De asemenea, cinci candidați au reușit să promoveze examenul cu medii cuprinse între 9,50 și 9,99.

Rezultatele pot fi consultate pe platforma bacalaureat.edu.ro.

Știrea inițială

Pentru cei care nu vor reuși de această dată, ministrul a transmis un mesaj de încurajare, subliniind că un eșec la Bacalaureat nu înseamnă sfârșitul drumului. „Un examen nereușit acum nu închide drumul lor mai departe. Îi încurajez să se pregătească în continuare, iar zâmbetul va fi al lor în 2027”, a scris Dimian pe Facebook.

Sesiunea de toamnă a început pe 3 august, cu probele de evaluare a competențelor, iar probele scrise s-au desfășurat în perioada 10-13 august, la disciplinele Limba și literatura română, proba obligatorie a profilului, proba la alegere și, pentru absolvenții care au urmat studiile într-o limbă a minorităților naționale, proba de limbă maternă.

Unde pot fi verificate rezultatele

Rezultatele sesiunii de toamnă a Bacalaureatului 2026 sunt publicate pe platforma națională bacalaureat.edu.ro, dar pot fi consultate și pe site-urile inspectoratelor școlare județene, unde rămân disponibile o perioadă de timp după afișare. De asemenea, listele sunt afișate fizic la avizierele centrelor de examen, pentru a le oferi acces și candidaților care nu au posibilitatea să verifice online. Este important de reținut că toate listele sunt anonimizate – nu conțin numele candidaților, ci doar codurile individuale alfanumerice primite de fiecare participant la prima probă scrisă. Acest cod se distribuie pe bază de semnătură de primire, motiv pentru care păstrarea lui este esențială pentru a putea verifica rezultatul.

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Pe lângă notele obținute la fiecare probă scrisă, listele afișate cuprind și alte informații utile: codul individual, liceul de proveniență, județul, promoția, forma de învățământ și specializarea. La citirea listei, un candidat trebuie să urmărească atât notele pe fiecare probă, cât și rezultatul final, deoarece pentru a fi declarat promovat este necesar să îndeplinească cumulat trei condiții: să fi susținut probele de evaluare a competențelor, să fi obținut minimum nota 5 la fiecare probă scrisă și să aibă cel puțin media 6 la probele scrise. Chiar și o singură notă sub 5 la o probă scrisă atrage automat rezultatul „respins”, indiferent de notele obținute la celelalte discipline.

Cum se calculează media la Bacalaureat

Media generală la examenul de Bacalaureat se calculează pe baza notelor obținute la probele scrise, prin efectuarea mediei aritmetice a acestora. Formula este simplă: notele de la cele trei probe scrise se adună, iar rezultatul se împarte la trei, reprezentând media finală a examenului, calculată cu două zecimale, fără rotunjire. Astfel, dacă un candidat obține 8 la Limba și literatura română, 9,50 la Matematică și 9,40 la proba la alegere, media sa va fi (8 + 9,50 + 9,40) / 3 = 8,96. Acest calcul este identic pentru toți absolvenții, indiferent de profilul urmat sau de disciplinele alese.

Este important de menționat că notele obținute la probele de evaluare a competențelor – cele lingvistice, digitale și de limbă străină – nu sunt notate cu calificative numerice și nu influențează media finală a examenului. Acestea sunt evaluate separat, cu niveluri de competență, și sunt necesare doar pentru certificarea finală a studiilor. Prin urmare, media de la Bacalaureat reflectă exclusiv performanța la probele scrise, iar fiecare zecimală contează, deoarece nu se face nicio rotunjire în calculul mediei aritmetice.

Cum se depune contestația

După afișarea rezultatelor inițiale pe 18 august, candidații nemulțumiți de notele primite au posibilitatea să depună contestații, în intervalul orar stabilit. Conform calendarului oficial, în ziua de 18 august, între orele 14:00 și 18:00, candidații pot vizualiza lucrările și pot depune contestațiile, procesul continuând și în zilele de 19 și 20 august, între orele 9:00 și 17:00. În cazul candidaților din București, Inspectoratul Școlar al Municipiului București a precizat că programul este același: pe 18 august, între 17:00 și 18:00, iar pe 19 și 20 august, între 9:00 și 17:00.

Cererile de contestație pot fi depuse în două moduri: fizic, la centrul de examen unde candidatul a susținut probele, sau online, la adresa de e-mail a centrului de examen. Pentru solicitările transmise electronic, este obligatorie atașarea copiei actului de identitate, altfel cererea nu va fi luată în considerare. Această cerință este esențială pentru validarea identității candidatului și pentru prevenirea unor eventuale fraude. După depunerea contestațiilor, acestea sunt soluționate în zilele de 20 și 21 august, iar rezultatele finale ale sesiunii de toamnă vor fi comunicate pe 24 august, odată cu încheierea oficială a celei de-a doua sesiuni a examenului național de Bacalaureat.

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