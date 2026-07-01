Trump: Negocierile privind programul nuclear al Iranului evoluează bine. Noi negocieri în Qatar

Președintele american Donald Trump a afirmat miercuri că negocierile dintre Statele Unite și Iran evoluează într-o direcție pozitivă și s-a declarat optimist în privința dosarului nuclear iranian, în contextul unei noi runde de discuții desfășurate în capitala Qatarului, Doha, relatează Reuters.

„Procesul de denuclearizare a Iranului progresează bine. Au fost întâlniri foarte bune și vom vedea ce urmează”, le-a spus Trump jurnaliștilor înainte de a se îmbarca în noul avion prezidențial donat de Qatar.

Președintele american a adăugat că relațiile dintre cele două țări s-au îmbunătățit în ultimele săptămâni.

„Ne înțelegem foarte bine. Iranul a parcurs un drum lung. Cred că sunt bine”, a declarat Trump.

Potrivit unor surse citate de Reuters, reprezentanți ai Statelor Unite și Iranului au purtat miercuri discuții tehnice la Doha, în încercarea de a ajunge la un acord privind circulația navelor prin Strâmtoarea Ormuz și menținerea unei încetări durabile a focului.

Surse apropiate negocierilor au declarat că emisarul special Steve Witkoff și Jared Kushner s-au întâlnit cu premierul Qatarului pentru a pregăti cadrul negocierilor, însă nu participă direct la discuțiile tehnice.

Negocierile au loc în baza memorandumului de înțelegere convenit de cele două state în urmă cu două săptămâni, prin care Washingtonul și Teheranul au decis să continue timp de 60 de zile dialogul privind programul nuclear iranian și sancțiunile impuse Iranului.

Declarațiile lui Trump vin însă într-un context tensionat. În ultimele zile au avut loc noi incidente militare, după atacuri iraniene asupra unor nave din Strâmtoarea Ormuz, urmate de lovituri aeriene americane asupra unor obiective militare din Iran și de atacuri iraniene asupra bazelor americane din Kuweit și Bahrain.