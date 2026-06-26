Strâmtoarea Ormuz nu se va mai întoarce la statutul de dinainte de război. Mesajul Omanului pentru oficialii europeni

Omanul a comunicat oficialilor europeni că nu există nicio posibilitate de a reveni la statu-quo-ul de dinainte de război în ceea ce priveşte Strâmtoarea Ormuz şi că navele care tranzitează zona ar putea fi taxate, potrivit unor persoane familiarizate cu această chestiune citate de Bloomberg.

Deşi oficialii din Oman au afirmat că vor respecta întotdeauna dreptul maritim internaţional, aceştia au adăugat că ar putea exista taxe pentru serviciile legate de depoluarea strâmtorii sau de asistarea navelor în navigarea prin aceasta, au declarat sursele, care au solicitat citarea sub anonimat.

Nu este clar dacă Omanul a precizat că toate aceste taxe vor fi obligatorii.

Omanul analizează sistemele utilizate pentru punctele de trecere de pe glob, inclusiv Strâmtoarea Malacca din Asia, o zonă în care nu există taxe obligatorii de transport maritim, au spus sursele, scrie News.

Statele Unite, Europa şi vecinii arabi din Golf ai Omanului sunt din ce în ce mai îngrijoraţi că sultanatul va institui un sistem de taxare împreună cu Iranul pentru Strâmtoarea Ormuz.

Macron, întâlnire cu liderul Omanului

Preşedintele francez Emmanuel Macron se va întâlni luni, la Paris, cu liderul Omanului, sultanul Haitham bin Tariq, pe fondul intensificării eforturilor puterilor mondiale de a asigura menţinerea liberei treceri prin strâmtoare. Cei doi lideri vor "aborda problema securităţii rutelor maritime, care depinde de trecerea liberă şi necondiţionată prin Strâmtoarea Hormuz", potrivit biroului lui Macron.

Omanul şi Iranul se învecinează cu această strâmtoare îngustă, una dintre cele mai importante din lume pentru transporturile de petrol şi gaze naturale lichefiate. Iranul a blocat strâmtoarea atacând şi ameninţând navele începând de la sfârşitul lunii februarie, când SUA şi Israelul au început să bombardeze Republica Islamică. Guvernele occidentale au afirmat că, probabil, a şi minat anumite porţiuni din zonă.

În contextul în care SUA şi Iranul se află acum în negocieri de pace, Teheranul insistă că va gestiona traficul în comun cu Omanul.

Orice taxe aplicate navelor ar putea costa comercianţii de mărfuri şi transportatorii zeci de miliarde de dolari anual. Guverne precum cele ale SUA, Regatului Unit, Franţei, Arabiei Saudite şi Emiratelor Arabe Unite au avertizat că acestea ar încălca legislaţia maritimă.

Omanul este un aliat al SUA, dar menţine legături strânse cu Iranul. Este uneori supranumit "Elveţia Orientului Mijlociu" pentru neutralitatea sa în conflictele geopolitice şi a mediat între Washington şi Teheran înainte de izbucnirea războiului dintre cele două părţi.

Omanul transmite mesaje controversate

Muscatul a transmis mesaje contradictorii cu privire la viitorul strâmtorii. Marţi, a publicat o declaraţie împreună cu Iranul în care au afirmat că vor discuta modul de operare a căii navigabile şi costurile asociate acesteia. Două zile mai târziu, a semnat o declaraţie a SUA şi a Consiliului de Cooperare al Golfului prin care "se respingeau orice taxe, tarife sau încercări de a exercita controlul asupra strâmtorii", menţionează Bloomberg.

Planurile Iranului de a introduce taxe maritime în Strâmtoarea Ormuz aprind tensiunile în Orientul Mijlociu

"Au afirmat în cadrul întâlnirii şi au semnat declaraţia prin care se preciza că nu vor exista taxe sau tarife, aşa că consider că este o veste bună", a declarat secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, referindu-se la Oman, în timpul vizitei sale în Bahrain.

Potrivit Bloomberg, oficialii din Oman le-au spus omologilor europeni că se află sub presiunea Iranului. Republica Islamică a lansat rachete şi drone în întreaga regiune a Orientului Mijlociu în timpul conflictului, inclusiv asupra Omanului, şi rămâne principala putere militară din Golful Persic, în ciuda pagubelor suferite de forţele sale armate în urma atacurilor aeriene americano-israeliene.

"Omanul se află între ciocan şi nicovală, încercând să menţină un echilibru între Iran şi SUA", a declarat Bader Al-Saif, profesor asistent la Universitatea din Kuweit şi cercetător asociat la Chatham House. "Această strategie a funcţionat mai mult sau mai puţin în trecut. Însă, având în vedere că cele două părţi se află în război şi încearcă constant să se depăşească reciproc, acest comportament al Omanului le va aduce în cele din urmă probleme", explică profesorul.

”Atunci vom avea parte de haos”

Iranul a declarat deja că navele care traversează strâmtoarea trebuie să solicite asigurare de la Teheran şi a semnalat că poliţele vor fi gratuite doar pentru următoarele 60 de zile.

Această chestiune reprezintă un punct cheie de dispută între Iran şi SUA, în contextul în care cele două părţi continuă negocierile privind un acord de pace permanent, după aproape patru luni de război. Joi, Rubio a afirmat că Iranul va trebui să menţină strâmtoarea liberă de taxe şi să se asigure că navelor nu li se percep taxe dacă doreşte o pace oficială. În caz contrar, a spus el, nimic nu va mai împiedica guvernele să procedeze la fel cu alte strâmtori maritime "şi atunci vom avea parte de haos", a avertizat şeful diplomaţiei americane.

Fluxurile de petrol prin Strâmtoarea Hormuz au crescut de când preşedintele SUA, Donald Trump, a semnat un acord de pace provizoriu cu Iranul săptămâna trecută, provocând o scădere semnificativă a preţurilor la ţiţei.

Traficul rămâne însă cu mult sub nivelurile dinainte de război, iar navele se confruntă în continuare cu pericole. Joi, un vas de containere numit "Ever Lovely" a fost lovit în strâmtoare, iar Donald Trump a reacţionat cu furie, spunând că a fost o încălcare prostească a armistiţiului, deşi nu a precizat dacă va decide repercusiuni.

Majoritatea guvernelor susţin că navelor ar trebui să li se permită să navigheze prin Strâmtoarea Ormuz fără a plăti taxe. Aceasta este, de obicei, situaţia şi în cazul altor puncte de trecere naturale care se află la graniţa dintre mai multe ţări. Strâmtoarea Malacca este gestionată în mod flexibil de Indonezia, Malaezia şi Singapore, aceste ţări percepând navelor taxe, în anumite situaţii, pentru serviciile de navigaţie şi securitate necesare.