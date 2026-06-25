Senatul SUA a adoptat o rezoluție care limitează puterile de război ale lui Trump în conflictul cu Iranul

Senatul Statelor Unite a adoptat marți o rezoluție prin care îi cere președintelui Donald Trump să nu continue operațiunile militare împotriva Iranului fără aprobarea Congresului, într-un vot considerat o critică rară venită inclusiv din partea unor membri ai Partidului Republican.

Rezoluția a fost adoptată cu 50 de voturi pentru și 48 împotrivă. Patru senatori republicani -Susan Collins, Lisa Murkowski, Bill Cassidy și Rand Paul - au votat alături de democrați, în timp ce democratul John Fetterman s-a pronunțat împotriva măsurii.

Adoptarea rezoluției a fost posibilă și în contextul absenței senatorilor republicani Mitch McConnell și Dave McCormick, care s-au opus anterior unor inițiative similare.

Măsură simbolică, fără efect juridic direct

Rezoluția, adoptată anterior și de Camera Reprezentanților, prevede că președintele trebuie să obțină autorizarea Congresului pentru utilizarea forței militare împotriva Iranului.

Totuși, fiind o rezoluție concurentă, aceasta nu necesită semnătura președintelui și nu are forță de lege.

Casa Albă a minimizat importanța votului din Senat. Un oficial al administrației a declarat pentru CNN că rezoluția „nu are nicio semnificație” și a pus adoptarea ei pe seama absenței unor senatori republicani.

Același oficial a susținut că nu există operațiuni militare active împotriva Iranului din care trupele americane să fie retrase, invocând încetarea ostilităților după armistițiul convenit în această primăvară. Potrivit CNN, administrația consideră că rezoluția nu produce efecte juridice.

Trump: „Mi-au făcut munca mai dificilă”

Donald Trump a criticat dur votul Senatului într-o postare publicată pe platforma Truth Social.

Președintele a descris rezoluția drept „prost sincronizată și lipsită de sens” și a afirmat că senatorii care au susținut-o au oferit „sprijin inamicului”.

„Acești senatori tocmai mi-au făcut munca mai dificilă, dar o voi duce la capăt, într-un fel sau altul”, a scris Trump.

Nemulțumiri în Congres față de conflict

Democrații au încercat în repetate rânduri să limiteze posibilitatea președintelui de a angaja Statele Unite într-un conflict cu Iranul fără aprobarea Congresului, iar în ultimele săptămâni au atras și sprijinul unor senatori republicani.

Potrivit The Guardian, adoptarea rezoluției reflectă nemulțumirile existente în Congres față de conflict și față de costurile politice și economice asociate acestuia. Publicația citează și un sondaj Reuters/Ipsos potrivit căruia doar 23% dintre americani consideră că Statele Unite sunt mai puternice în urma războiului cu Iranul.

Liderul democrat din Senat, Chuck Schumer, a calificat intervenția militară împotriva Iranului drept una dintre cele mai grave erori de politică externă din istoria recentă a Statelor Unite, în timp ce alți congresmeni democrați au susținut că președintele nu poate continua un conflict fără aprobarea legislativului. Potrivit CNN și The Guardian, democrații susțin că votul transmite un semnal politic clar, chiar dacă rezoluția nu are efect juridic obligatoriu.