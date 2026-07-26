S-a aflat salariul colosal încasat de Cristi Chivu la Inter. Celelalte două nume care completează podiumul celor mai bine platiți tehnicieni români

Cristi Chivu se numără printre tehnicienii cu cele mai mari salarii din Serie A.

Potrivit unui clasament realizat de Transfermarkt, antrenorul român al lui Inter câștigă 5,6 milioane de euro pe sezon, sumă care îl plasează pe locul șase în ierarhia celor mai bine remunerați antrenori din campionatul Italiei.

Primele două poziții sunt ocupate de Gian Piero Gasperini, antrenorul Romei, și Luciano Spalletti, aflat pe banca lui Juventus. Cei doi încasează câte 9 milioane de euro pe an și conduc detașat acest clasament.

Chiar dacă nu se află în top 3 în Serie A, Chivu este unul dintre cei mai bine plătiți antrenori români. Singurul care îl depășește este Cosmin Olăroiu, recompensat cu aproximativ 6 milioane de euro pe sezon la Al-Jazira. Podiumul este completat de Răzvan Lucescu, care are un salariu de aproximativ 5 milioane de euro pe an la Al-Sadd, în Qatar.