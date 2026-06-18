search
Joi, 18 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Memorandumul dintre SUA și Iran privind încheierea conflictului a intrat în vigoare. Ce prevede planul în 14 puncte

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Statele Unite și Iranul au semnat în cursul nopții un memorandum de înțelegere privind încheierea conflictului dintre cele două părți. Documentul a fost semnat de la distanță și a intrat deja în vigoare. Președintele american Donald Trump a semnat copia acordului în timpul unei cine oficiale cu președintele Franței, Emmanuel Macron, la Palatul Versailles.

Președintele SUA, Donald Trump, și omologul iranian, Masud Pezeshkian, au semnat memorandumul/FOTO:X
Președintele SUA, Donald Trump, și omologul iranian, Masud Pezeshkian, au semnat memorandumul/FOTO:X

O fotografie a documentului semnat a fost transmisă Iranului și statelor care au intermediat negocierile.

Miercuri, autoritățile americane au publicat textul memorandumului de înțelegere convenit cu Iranul în weekendul trecut. Documentul poartă denumirea de „Memorandumul de Înțelegere de la Islamabad între Statele Unite ale Americii și Republica Islamică Iran”.

Ce prevede planul de pace în 14 puncte dintre SUA și Iran

Memorandumul de înțelegere semnat între Statele Unite și Iran stabilește cadrul pentru negocieri care ar putea duce la încheierea conflictului dintre cele două state și la normalizarea relațiilor economice.

Documentul, care conține 14 puncte și mai puțin de 800 de cuvinte în versiunea sa oficială în limba engleză, lasă numeroase aspecte importante pentru negocierile viitoare. Printre acestea se numără programul nuclear iranian, ridicarea sancțiunilor și viitorul Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel mondial.

1. Statele Unite ale Americii și Republica Islamică Iran, precum și aliații lor din războiul actual, semnează prezentul memorandum pentru a declara încetarea imediată și permanentă a operațiunilor militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban. Părțile se angajează să nu inițieze niciun război sau operațiune militară una împotriva celeilalte, să se abțină de la amenințarea sau utilizarea forței și să asigure integritatea teritorială și suveranitatea Libanului. Acordul final va confirma încetarea permanentă a războiului pe toate fronturile, inclusiv în Liban, precum și celelalte prevederi ale acestui paragraf.

2. Statele Unite ale Americii și Republica Islamică Iran se angajează să își respecte reciproc suveranitatea și integritatea teritorială și să nu se amestece în afacerile interne ale celeilalte părți.

3. Statele Unite și Iranul se angajează să negocieze și să ajungă la un acord final în termen de maximum 60 de zile, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade prin acord reciproc.

4. Imediat după semnarea acestui memorandum, Statele Unite vor începe să ridice blocada navală și orice alte restricții impuse Iranului și vor ridica complet blocada în termen de 30 de zile. În această perioadă, Iranul va restabili treptat transportul maritim la nivelurile de dinainte de război. Statele Unite se angajează, de asemenea, să își retragă forțele de la granițele Iranului în termen de 30 de zile de la încheierea unui acord final.

Teama de inflație a forțat administrația Trump să accepte un acord cu Iranul. Mizele noului acord de încetare a focului

5. După semnarea memorandumului, Iranul va depune toate eforturile pentru a asigura trecerea liberă și sigură a navelor comerciale între Golful Persic și Golful Oman în termen de 60 de zile. Navigația se va relua imediat, iar Iranul va finaliza deminarea și îndepărtarea obstacolelor militare și tehnice în termen de 30 de zile. De asemenea, Iranul va organiza consultări cu Omanul cu privire la gestionarea și furnizarea viitoare a serviciilor maritime în Strâmtoarea Hormuz, cu participarea altor state de coastă din regiune, în conformitate cu dreptul internațional și drepturile suverane ale statelor de coastă.

6. Statele Unite, împreună cu partenerii regionali, se angajează să elaboreze un plan final convenit pentru reconstrucția și dezvoltarea economică a Iranului, în valoare de cel puțin 300 de miliarde de dolari. Mecanismul de implementare a acestui plan trebuie convenit în termen de 60 de zile, ca parte a acordului final. Statele Unite se angajează să furnizeze toate licențele, permisele și scutirile necesare pentru tranzacțiile financiare relevante.

7. Statele Unite se angajează să ridice toate sancțiunile impuse Iranului, inclusiv rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU, deciziile Consiliului Guvernatorilor AIEA și toate sancțiunile SUA - atât primare, cât și secundare - în conformitate cu calendarul convenit, ca parte a unui acord final. Ambele părți recunosc importanța critică a acestei probleme și își exprimă intenția de a începe imediat negocierile pentru rezolvarea acesteia.

8. Iranul confirmă că nu va achiziționa sau dezvolta arme nucleare. Statele Unite și Iranul au convenit să rezolve problema stocurilor lor de uraniu îmbogățit în conformitate cu un mecanism care va fi convenit de părți în conformitate cu calendarul stabilit la paragraful 7. Metodologia minimă prevede diluarea uraniului puternic îmbogățit direct pe teritoriul iranian sub supravegherea AIEA. Părțile au convenit, de asemenea, să discute problema îmbogățirii uraniului și alte aspecte conexe legate de nevoile nucleare ale Iranului în cadrul unui acord-cadru care va fi convenit în timpul pregătirii unui acord final. Acordul final va confirma prevederile prezentului paragraf.

9. În așteptarea unui acord final, părțile convin să mențină status quo-ul. Iranul nu va schimba stadiul actual al programului său nuclear, iar Statele Unite nu vor impune noi sancțiuni și nici nu vor desfășura forțe suplimentare în regiune.

10. Statele Unite se angajează, imediat după semnarea memorandumului și până la ridicarea completă a sancțiunilor, să acorde Departamentului Trezoreriei SUA autoritatea de a emite scutiri pentru exportul de petrol iranian, produse petroliere și derivate ale acestora, precum și pentru toate serviciile conexe, inclusiv cele bancare, de asigurări și de transport.

11. Statele Unite se angajează să asigure accesul deplin la activele blocate sau restricționate ale Iranului după începerea implementării memorandumului. Părțile vor conveni asupra procedurii de deblocare a acestor fonduri în timpul negocierilor. Fondurile ar trebui să fie disponibile oricărui destinatar final desemnat de Banca Centrală a Iranului. Statele Unite se angajează să emită toate permisele necesare în acest sens.

12. Statele Unite și Iranul convin să instituie un mecanism de aplicare a legii pentru monitorizarea implementării prezentului memorandum și a viitorului acord final.

13. După semnarea memorandumului și începerea implementării paragrafelor 1, 4, 5, 10 și 11, precum și sub rezerva implementării ulterioare a acestora, părțile vor începe negocierile privind un acord final privind toate celelalte paragrafe ale documentului.

14. Acordul final trebuie aprobat printr-o rezoluție obligatorie a Consiliului de Securitate al ONU.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Eu sunt șeful”, le-a transmis Donald Trump liderilor adunați la summitul G7. Cum au reacționat cei din sală
digi24.ro
image
Un CEO din Danemarca și-a dat demisia, iar acum compania funcționează fără șefi. Peste 500 de angajați iau împreună deciziile
stirileprotv.ro
image
Adevărul despre drona din Portul Constanța s-ar putea afla odată cu adevărul despre anularea alegerilor. Nicușor Dan a promis că va discuta cu Zelenski „în 7-10 zile”, dar își încalcă din nou propriile termene
gandul.ro
image
UIMITOR! Un sat minuscul din Europa „fură” gloria Veneției și devine noua senzație turistică
mediafax.ro
image
Lovitură pentru mafia din fotbalul românesc: de la ”cooperativă” la crimă organizată. Se pregătește o lege susținută de PNL, USR și UDMR care trimite la închisoare șefii de club și arbitrii
fanatik.ro
image
Aurul și cuprul de la Rovina, între Bruxelles și conflicte juridice. Eșecurile celui mai mare proiect minier privat din România, cu minereuri estimate la peste 10 miliarde de dolari
libertatea.ro
image
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea ucrainenilor
digi24.ro
image
Legea din SUA veche de 70 de ani care îi șochează pe europeni
gsp.ro
image
Cum a apărut Ivana Knoll pe stadion, după ce a fost numită de englezi "cea mai mare cerșetoare de atenție"
digisport.ro
image
A fost descoperită o planetă uriașă pe care plouă cu rubine și safire, iar vânturile au viteze de 18.000 km/h
click.ro
image
Actrița Ece Irtem, vedetă a serialelor turcești populare și în România, a murit la 35 de ani
antena3.ro
image
Ce poţi face într-o livadă de 5.400 metri pătraţi cu meri, peri, cireşi şi pruni?
zf.ro
image
Armata are nevoie de oameni. Aproape 7.000 de posturi, scoase la concurs de MApN
observatornews.ro
image
Ce i-a făcut unul dintre angajați Mariei, tânăra care a murit la bungee jumping: 'Zăcea deja pe podea'
cancan.ro
image
Un nou ajutor la pensie pentru 4.600.000 pensionari, votat de Senat. Ce e obligată Casa de Pensii să facă?
newsweek.ro
image
FOTO. Maria Sharapova, apariție rară în costum de baie. Cum arată rusoaica la 39 de ani
prosport.ro
image
Ce stricăciuni din locuință sunt despăgubite de asigurările facultative pentru casă. Ce trebuie să știe proprietarii
playtech.ro
image
Teodora Meluță, escapadă romantică în Paradis. Destinația în care a ajuns cea mai frumoasă jucătoarea de fotbal a României
fanatik.ro
image
Produsul obișnuit de spălat rufe pe care oncologii recomandă să îl evităm. Ce să folosim în locul lui
ziare.com
image
ADIO, Tottenham! Radu Drăgușin și-a găsit echipă
digisport.ro
image
Jaf ca în filme la un magazin de lux din Germania. 40 de mașini de poliție și un elicopter, mobilizate pentru prinderea hoților
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Este zi de doliu în România. Anunţul trist al dimineţii
romaniatv.net
image
Horoscop 18 iunie. Ce rezervă ziua tuturor zodiilor
mediaflux.ro
image
Gesturile făcute de Cristiano Ronaldo în momentul în care părăsea terenul, după Portugalia - RD Congo! Un fan a surprins totul
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
VIDEO Un adolescent de 14 ani, aproape de comă alcoolică pe plaja din Constanța. Cum a fost salvat de la moarte: „Toți erau mangă”
actualitate.net
image
Dan Alexa, prima declarație după ce a fost surprins în club alături de Andreea Popescu: „Realitatea este cu totul alta”
click.ro
image
Zina Dumitrescu ar fi împlinit 90 de ani. Amintirile Marinei Almășan: „Era ca o vulpe bătrână, trecuse prin viață.” Ultimele fotografii din azil cu „Mama Zina”
click.ro
image
Veste uriașă pentru români. Ce se întâmplă cu pensiile de la 1 iulie după creșterea salariului minim pe economie. Cine va primi mai mulți bani
click.ro
Sydney Sweeney, Profimedia (2) jpg
Sex sălbatic și torid, goală pușcă, cu fiul lui Richard Gere! Bomba Sydney Sweeney a explodat iar. Blondina le-a dat palpitații fanilor - imagini explicite
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Balcic. Vedere generală (© iMAGO Romaniae)
Cum arăta orașul Balcic după intrarea Cadrilaterului componența Regatului României
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
678 de călugărițe și-au donat creierul într-un experiment unic. Ce a descoperit celebrul studiu din 1986?
image
Dan Alexa, prima declarație după ce a fost surprins în club alături de Andreea Popescu: „Realitatea este cu totul alta”

OK! Magazine

image
Prințesa Kate, revenire istorică la Royal Ascot, după trei ani de absență. Ținuta a fost, ca întotdeauna, plină de semnificații

Click! Pentru femei

image
Vrea să facă istorie la Cupa Mondială! Cristiano Ronaldo se pregătește să-și spulbere adversarii pe teren!

Click! Sănătate

image
Trezitul la 3-4 dimineaţa poate semnala aceste probleme de sănătate