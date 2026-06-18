Memorandumul dintre SUA și Iran privind încheierea conflictului a intrat în vigoare. Ce prevede planul în 14 puncte

Statele Unite și Iranul au semnat în cursul nopții un memorandum de înțelegere privind încheierea conflictului dintre cele două părți. Documentul a fost semnat de la distanță și a intrat deja în vigoare. Președintele american Donald Trump a semnat copia acordului în timpul unei cine oficiale cu președintele Franței, Emmanuel Macron, la Palatul Versailles.

O fotografie a documentului semnat a fost transmisă Iranului și statelor care au intermediat negocierile.

Miercuri, autoritățile americane au publicat textul memorandumului de înțelegere convenit cu Iranul în weekendul trecut. Documentul poartă denumirea de „Memorandumul de Înțelegere de la Islamabad între Statele Unite ale Americii și Republica Islamică Iran”.

Ce prevede planul de pace în 14 puncte dintre SUA și Iran

Memorandumul de înțelegere semnat între Statele Unite și Iran stabilește cadrul pentru negocieri care ar putea duce la încheierea conflictului dintre cele două state și la normalizarea relațiilor economice.

Documentul, care conține 14 puncte și mai puțin de 800 de cuvinte în versiunea sa oficială în limba engleză, lasă numeroase aspecte importante pentru negocierile viitoare. Printre acestea se numără programul nuclear iranian, ridicarea sancțiunilor și viitorul Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel mondial.

1. Statele Unite ale Americii și Republica Islamică Iran, precum și aliații lor din războiul actual, semnează prezentul memorandum pentru a declara încetarea imediată și permanentă a operațiunilor militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban. Părțile se angajează să nu inițieze niciun război sau operațiune militară una împotriva celeilalte, să se abțină de la amenințarea sau utilizarea forței și să asigure integritatea teritorială și suveranitatea Libanului. Acordul final va confirma încetarea permanentă a războiului pe toate fronturile, inclusiv în Liban, precum și celelalte prevederi ale acestui paragraf.

2. Statele Unite ale Americii și Republica Islamică Iran se angajează să își respecte reciproc suveranitatea și integritatea teritorială și să nu se amestece în afacerile interne ale celeilalte părți.

3. Statele Unite și Iranul se angajează să negocieze și să ajungă la un acord final în termen de maximum 60 de zile, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade prin acord reciproc.

4. Imediat după semnarea acestui memorandum, Statele Unite vor începe să ridice blocada navală și orice alte restricții impuse Iranului și vor ridica complet blocada în termen de 30 de zile. În această perioadă, Iranul va restabili treptat transportul maritim la nivelurile de dinainte de război. Statele Unite se angajează, de asemenea, să își retragă forțele de la granițele Iranului în termen de 30 de zile de la încheierea unui acord final.

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5. După semnarea memorandumului, Iranul va depune toate eforturile pentru a asigura trecerea liberă și sigură a navelor comerciale între Golful Persic și Golful Oman în termen de 60 de zile. Navigația se va relua imediat, iar Iranul va finaliza deminarea și îndepărtarea obstacolelor militare și tehnice în termen de 30 de zile. De asemenea, Iranul va organiza consultări cu Omanul cu privire la gestionarea și furnizarea viitoare a serviciilor maritime în Strâmtoarea Hormuz, cu participarea altor state de coastă din regiune, în conformitate cu dreptul internațional și drepturile suverane ale statelor de coastă.

6. Statele Unite, împreună cu partenerii regionali, se angajează să elaboreze un plan final convenit pentru reconstrucția și dezvoltarea economică a Iranului, în valoare de cel puțin 300 de miliarde de dolari. Mecanismul de implementare a acestui plan trebuie convenit în termen de 60 de zile, ca parte a acordului final. Statele Unite se angajează să furnizeze toate licențele, permisele și scutirile necesare pentru tranzacțiile financiare relevante.

7. Statele Unite se angajează să ridice toate sancțiunile impuse Iranului, inclusiv rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU, deciziile Consiliului Guvernatorilor AIEA și toate sancțiunile SUA - atât primare, cât și secundare - în conformitate cu calendarul convenit, ca parte a unui acord final. Ambele părți recunosc importanța critică a acestei probleme și își exprimă intenția de a începe imediat negocierile pentru rezolvarea acesteia.

8. Iranul confirmă că nu va achiziționa sau dezvolta arme nucleare. Statele Unite și Iranul au convenit să rezolve problema stocurilor lor de uraniu îmbogățit în conformitate cu un mecanism care va fi convenit de părți în conformitate cu calendarul stabilit la paragraful 7. Metodologia minimă prevede diluarea uraniului puternic îmbogățit direct pe teritoriul iranian sub supravegherea AIEA. Părțile au convenit, de asemenea, să discute problema îmbogățirii uraniului și alte aspecte conexe legate de nevoile nucleare ale Iranului în cadrul unui acord-cadru care va fi convenit în timpul pregătirii unui acord final. Acordul final va confirma prevederile prezentului paragraf.

9. În așteptarea unui acord final, părțile convin să mențină status quo-ul. Iranul nu va schimba stadiul actual al programului său nuclear, iar Statele Unite nu vor impune noi sancțiuni și nici nu vor desfășura forțe suplimentare în regiune.

10. Statele Unite se angajează, imediat după semnarea memorandumului și până la ridicarea completă a sancțiunilor, să acorde Departamentului Trezoreriei SUA autoritatea de a emite scutiri pentru exportul de petrol iranian, produse petroliere și derivate ale acestora, precum și pentru toate serviciile conexe, inclusiv cele bancare, de asigurări și de transport.

11. Statele Unite se angajează să asigure accesul deplin la activele blocate sau restricționate ale Iranului după începerea implementării memorandumului. Părțile vor conveni asupra procedurii de deblocare a acestor fonduri în timpul negocierilor. Fondurile ar trebui să fie disponibile oricărui destinatar final desemnat de Banca Centrală a Iranului. Statele Unite se angajează să emită toate permisele necesare în acest sens.

12. Statele Unite și Iranul convin să instituie un mecanism de aplicare a legii pentru monitorizarea implementării prezentului memorandum și a viitorului acord final.

13. După semnarea memorandumului și începerea implementării paragrafelor 1, 4, 5, 10 și 11, precum și sub rezerva implementării ulterioare a acestora, părțile vor începe negocierile privind un acord final privind toate celelalte paragrafe ale documentului.

14. Acordul final trebuie aprobat printr-o rezoluție obligatorie a Consiliului de Securitate al ONU.