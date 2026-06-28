SUA și Iran s-au atacat din nou. Trump amenință că armata americană va „încheia treaba” dacă Teheranul încalcă armistițiul

Statele Unite au lansat duminică noi atacuri asupra unor obiective militare din Iran, după ce au acuzat Teheranul că a încălcat armistițiul prin atacarea unei nave comerciale în Strâmtoarea Hormuz. La scurt timp, Iranul a anunțat că a lovit baze militare americane din Kuweit și Bahrain, în ceea ce a descris drept un răspuns la atacurile SUA.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a transmis că Iranul a avut ocazia să respecte acordul de încetare a focului după loviturile americane de vineri, însă „a ales să nu o facă”.

Potrivit armatei americane, avioanele SUA au lovit infrastructură militară de supraveghere, sisteme de comunicații, poziții de apărare antiaeriană, depozite de drone și instalații folosite pentru amplasarea minelor navale.

Atacul asupra navei comerciale

Potrivit CBS News, atacurile americane vin după ce Gărzile Revoluționare iraniene au lovit joi, cu o dronă, o navă comercială sub pavilion singaporez în Strâmtoarea Hormuz.

Podul de comandă al navei a fost avariat, însă nu au existat victime. În urma incidentului, Organizația Maritimă Internațională a suspendat temporar planul de evacuare a navelor blocate în Golful Persic, invocând necesitatea unor garanții suplimentare de siguranță.

Incidentul a pus sub semnul întrebării acordul încheiat recent între Washington și Teheran, care urmărea reluarea traficului comercial prin Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel mondial.

Trump: „Iranul s-ar putea să nu învețe niciodată”

Președintele Donald Trump a confirmat atacurile americane într-o postare pe Truth Social și a afirmat că acestea au fost ordonate deoarece Iranul a încălcat armistițiul.

„Avioanele Statelor Unite au lovit depozite de rachete și drone, precum și radare de coastă iraniene, pentru o nouă încălcare a acordului de încetare a focului”, a scris liderul de la Casa Albă.

Trump a avertizat că, dacă Iranul va continua să încalce armistițiul, armata americană ar putea „încheia treaba” începută împotriva Republicii Islamice.

Iranul anunță represalii

La rândul ei, Garda Revoluționară iraniană a anunțat că a atacat opt obiective militare americane, inclusiv baza aeriană Ali al-Salem din Kuweit și baza Flotei a Cincea a SUA din Port Salman, Bahrain.

Autoritățile iraniene au susținut că orice nouă agresiune împotriva teritoriului iranian, indiferent de amploarea acesteia, va primi „un răspuns zdrobitor”.

Până în prezent, autoritățile americane nu au raportat victime, pagube majore sau alte efecte semnificative în urma atacurilor revendicate de Iran, mai notează CBS.