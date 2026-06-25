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„Toată lumea s-a săturat de tine“. Detalii explozive din culisele discuțiilor tensionate dintre Donald Trump și Benjamin Netanyahu

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Război în Orientul Mijlociu
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Relația dintre președintele Statelor Unite, Donald Trump, și premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a fost marcată de tensiuni majore în spatele ușilor închise, conform unor dezvăluiri recente.

Donald Trump și Benjamin Netanyahu/FOTO:X
Donald Trump și Benjamin Netanyahu/FOTO:X

O nouă carte publicată de jurnaliștii Maggie Haberman și Jonathan Swan, intitulată „Schimbarea regimului”, oferă detalii despre discuțiile aprinse care au avut loc în septembrie 2025, în cadrul eforturilor Casei Albe de a intermedia un acord de pace în Fâșia Gaza.

Potrivit volumului citat, liderul american și-ar fi exprimat frustrarea într-un mod extrem de direct în timpul unei convorbiri telefonice la care participau, de asemenea, ginerele său, Jared Kushner, și trimisul său special Steve Witkoff. Discuția a escaladat după un atac israelian asupra Qatarului, moment în care Trump i-ar fi transmis premierului israelian că a pierdut susținerea unei mari părți a comunității internaționale și a celei evreiești, presându-l să accepte planul de pace în 20 de puncte propus de Washington, scrie Daily Mail.

În ciuda severității schimbului de replici, acordul a fost anunțat oficial la doar două zile după această convorbire, cei doi lideri apărând împreună în fața presei.

Tensiuni diplomatice în creștere

Contactată pentru puncte de vedere, Casa Albă a reafirmat soliditatea relațiilor bilaterale dintre Statele Unite și Israel, lăudând parteneriatul militar din timpul operațiunilor recente. Cu toate acestea, semnele unei distanțări politice au devenit tot mai evidente în spațiul public.

În cadrul unor declarații recente, președintele Trump a sugerat că poziția de securitate a Israelului depinde în mod critic de sprijinul american și a criticat numărul ridicat de victime înregistrat în urma atacurilor aeriene din Liban.

„Când două drone sunt doborâte în deșert fără a provoca daune, nu este necesar să dărâmi clădiri în Beirut”, a declarat Trump în cadrul unei conferințe de presă la summitul G7 din Franța.

Surse din cadrul comunității de informații a SUA, citate de The Washington Post, avertizaseră anterior că guvernul de la Tel Aviv ar putea încerca să modifice termenii strategiei de pace dorite de Washington, mai ales în contextul în care campania militară din regiune a afectat economia globală.

Avertisment ferm de la Casa Albă pentru cabinetul israelian

Divergențele s-au extins și la nivelul vicepreședintelui JD Vance, care a adoptat o poziție critică față de membrii de linie dură ai cabinetului de miniștri de la Tel Aviv. Vance a reacționat ferm după ce oficiali israelieni, precum ministrul securității naționale, Itamar Ben Gvir, au declarat că Israelul nu se consideră legat de acordurile stabilite de Washington.

În cadrul unui briefing de presă la Casa Albă, vicepreședintele american a subliniat importanța menținerii alianței strategice cu SUA.

„Dacă aș face parte din guvernul israelian, nu aș ataca singurul aliat puternic pe care îl mai am în întreaga lume. Oricine din Israel care consideră că cea mai mare problemă a sa este președintele Statelor Unite trebuie să se trezească și să înțeleagă realitatea situației în care se află țara respectivă.”

Trump îl mustră pe Netanyahu după atacurile asupra Iranului: „Te vei trezi foarte curând pe cont propriu”

Într-un interviu separat pentru The New York Times, Vance a contestat abordarea exclusiv militară promovată de unii membri ai coaliției de guvernare din Israel, amintind totodată de volumul semnificativ de asistență militară pe care Statele Unite îl oferă partenerului său din Orientul Mijlociu.

Netanyahu: Nu i-am cerut niciodată lui Trump permisiunea de a ataca Iranul anul trecut, „doar l-am informat”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a reiterat că nu i-a cerut niciodată președintelui american Donald Trump permisiunea de a lansa atacuri împotriva Iranului înaintea campaniei militare israeliene din iunie 2025 împotriva Republicii Islamice, la care Statele Unite s-au alăturat ulterior.

Într-un discurs susținut în ebraică la conferința Muni Expo 2026 pentru oficiali ai administrației locale, desfășurată la Tel Aviv, Netanyahu a declarat că i-a spus lui Trump înainte de începerea operațiunii: „Intrăm în Iran, pentru că nu am de gând să stau și să aștept ca dușmanii noștri – dușmani care declară deschis, în gura mare, că vor să ne distrugă pe noi și, apropo, și pe voi [America] – să își ducă planurile la îndeplinire”.

„Nu am de gând să permit asta. De aceea acționăm. Nu am cerut permisiune. Pur și simplu l-am informat despre planul nostru”, a spus Netanyahu. El a adăugat: „M-am bucurat că, în cele din urmă, s-a alăturat acestei acțiuni foarte importante spre finalul ei”.

Netanyahu afirmase încă de la începutul campaniei de anul trecut că informase Statele Unite despre planurile Israelului de a ataca Iranul. Noile comentarii par însă menite să reafirme independența strategică a Israelului pe fondul tensiunilor dintre Ierusalim și Washington privind eforturile continue ale lui Trump de a ajunge la un acord cu Teheranul după campania militară americano-israeliană din acest an împotriva Iranului și al preocupărilor legate de eventualele limitări impuse de SUA libertății de acțiune militară a Israelului.

Într-o parte extinsă a discursului său, Netanyahu a apărat realizările militare ale Israelului împotriva Iranului, Hamas în Gaza și Hezbollah în Liban de la atacul condus de Hamas din 7 octombrie 2023.

El a susținut că „securitatea se obține printr-o singură regulă: «Dacă cineva vine să te omoare, ridică-te mai devreme și omoară-l tu primul»”, făcând referire la un cunoscut precept talmudic. Potrivit lui Netanyahu, această abordare reflectă o schimbare a doctrinei de securitate a Israelului către o strategie mai preventivă, bazată pe inițiativă și atac. „Să ieșim în arenă, să inițiem, să atacăm”, a spus el, adăugând că „cel mai important lucru pe care l-am făcut” în conflictele recente a fost „să spargem bariera fricii”.

Netanyahu sub asediu: între sondaje, război și telefoanele lui Donald Trump

Israelul nu se va retrage din Liban, chiar dacă SUA ar cere acest lucru

Israel Katz, ministrul israelian al Apărării a declarat că Israelul nu se va retrage din Liban chiar dacă SUA ar cere acest lucru. „Am precizat clar că sub nicio formă nu ne vom retrage, iar în acest moment, și aceasta este o realizare diplomatică, nu există nicio cerere din partea SUA ca Israelul să se retragă din Liban”, a afirmat Israel Katz, în cadrul conferinței MUNI EXPO de la Tel Aviv.

Israel Katz a mai declarat că a prezentat clar poziția Israelului omologului său american, iar premierul israelian Benjamin Netanyahu a transmis același mesaj președintelui american Donald Trump. Israel Katz a făcit declaraţiile în a doua zi de discuții între Israel și Liban, desfășurate sub auspiciile administrației Trump.

Ministrul Katz a declarat şi anterior că Israelul nu își va retrage forțele din sudul Libanului, dar ultimele sale declarații îi clarifică poziția, chiar dacă este vorba de o solicitare din partea SUA. CNN a relatat anterior că Israelul ia în considerare retrageri „simbolice” din teritoriile ocupate din sudul Libanului, ca parte a negocierilor, ca un „gest” față de guvernul libanez.

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