 Viitură devastatoare într-o zonă de camping din China. Zece persoane au murit, iar alte 23 au fost rănite | adevarul.ro
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Viitură devastatoare într-o zonă de camping din China. Zece persoane au murit, iar alte 23 au fost rănite

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O viitură a lovit o zonă de camping din provincia chineză Gansu, unde mai multe persoane au fost surprinse de ape. Bilanțul anunțat de autorități este de 10 morți și 23 de răniți.

china viitura camping captură video CCTV jpg

O viitură produsă în cursul după-amiazii de duminică, 26 iulie, într-o zonă turistică din provincia Gansu, nord-vestul Chinei, s-a soldat cu 10 morți și 23 de răniți. Incidentul a avut loc în zona Shuangshimen, o destinație montană cunoscută pentru peisajele naturale și pentru locurile de campare amenajate pentru turiști.

Potrivit televiziunii publice chineze CCTV, un torent de munte format după ploi torențiale de scurtă durată a afectat zona turistică din comitatul Weiyuan, orașul Dingxi, unde apa acumulată în regiunea montană a coborât rapid, luându-i pe sus pe turiştii care se aflau cu corturile în zonă.

china viitura camping 01 captură video CCTV jpg
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china viitura camping 01 captură video CCTV jpg

Mai multe echipe de intervenție au fost trimise la fața locului pentru operațiuni de salvare și verificare. Conform informațiilor transmise de CCTV, 174 de persoane au fost scoase din zona afectată, iar răniții au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Shuangshimen este o zonă turistică apreciată pentru formațiunile naturale de piatră, pajiștile și pâraiele de munte şi atrage numeroși vizitatori în timpul verii, inclusiv turiști care aleg să campeze în aer liber.

Autoritățile locale au început verificările pentru stabilirea circumstanțelor exacte în care s-a produs viitura și pentru evaluarea efectelor acesteia. Deocamdată, nu au fost oferite informații publice despre identitatea victimelor.

Incidentul a avut loc într-o perioadă în care mai multe regiuni din China se confruntă cu fenomene meteorologice severe. Autoritățile au emis avertizări privind riscul de inundații în mai multe zone din sudul țării, după ce taifunul Noul a ajuns pe uscat duminică dimineață.

Deși Gansu nu s-a aflat pe traseul direct al taifunului, anumite regiuni ale provinciei au fost afectate de precipitații puternice. În zonele montane, ploile intense pot provoca acumulări rapide de apă și formarea unor torenți care se deplasează cu viteză spre văi.

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