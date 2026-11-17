Președintele SUA, Donald Trump, a ajuns marți, 17 noiembrie, în Malina, capitala Filipine, unde participă la turneul asiatic care se va încheia cu o întâlnire în China cu președintele Xi Jinping și omologul său rus, Vladimir Putin. Între timp, mii de manifestanți au ieșit în stradă la Manila pentru a protesta față de vizita liderului american.

Prima întâlnire a lui Trump la summitul ASEAN a fost cu partenerii SUA din cadrul alianței Quad: premierul Indiei, Narendra Modi, pe care l-a descris drept „un om foarte dur”, premierul Japoniei, Sanae Takaichi, care „ar putea fi chiar mai dură”, și premierul Australiei, Anthony Albanese, scrie BBC.

„Țările noastre reprezintă cele patru puncte cardinale ale unui spațiu indo-pacific liber, deschis, stabil și prosper”, a declarat liderul american. Trump a adăugat că relațiile dintre state sunt excelente și că își ține telefonul mereu deschis pentru partenerii săi.

Mai multe țări din Asia de Sud-Est au fost afectate puternic de tarifele vamale impuse de Trump și de războiul împotriva Iranului.

Cu toate acestea, exporturile lor către SUA au crescut cu 30% anul trecut, pe fondul boomului din industria inteligenței artificiale, regiunea fiind un important producător de componente pentru acest sector.

Washingtonul încearcă să atragă mai multe state din regiune în ecosistemul său tehnologic și de inteligență artificială, denumit „Pax Silica”, îndepărtându-le astfel de influența Chinei.

Trump va pleca din Manila spre Shenzhen, unde va participa la un summit Asia-Pacific și va discuta despre armele nucleare cu Xi Jinping și Vladimir Putin. Liderul american a declarat că este deschis și unei întâlniri bilaterale cu președintele rus, dacă va exista această posibilitate.

Mii de filipinezi au protestat împotriva vizitei lui Trump

Până la 6.000 de activiști de stânga, studenți și reprezentanți ai populațiilor indigene s-au adunat într-o piață publică, aflată la câțiva kilometri distanță, pentru a protesta împotriva lui Trump, scrie Agerpres.

Manifestanții au distrus o efigie a lui Trump, dar au fost împiedicați să ajungă la Centrul Internațional de Convenții din Filipine de către polițiști echipați cu scuturi și bastoane.

Ceremonia de încheiere a summitului ASEAN a avut loc în acel spațiu, fără prezența sa.

„Poporul filipinez nu va primi niciodată cu brațele deschise un lider care instigă la război, rasist, fascist, misogin, infractor sexual și corupt, așa cum este Trump”, a transmis într-un comunicat Noua Mișcare Naționalistă (Bayan).

Gruparea a afirmat că politicile lui Trump în domeniile apărării, comerțului și imigrației „au făcut rău oamenilor din întreaga lume”.

„Trump este un fascist, un instigator la război și un susținător al unor regimuri brutale, genocidare', a transmis Karapatan, un alt grup care participă la proteste. 'Mașinăria de război pe care o întreține Donald Trump nu a adus decât moarte și distrugere pentru milioane de oameni care muncesc, în întreaga lume”, se mai arată în mesaj.

„Doar un alt fascist și tiran precum Ferdinand Marcos Jr. ar putea fi motivat să primească pe țărmurile noastre un individ ca Donald Trump.

Ceilalți, care au avut enorm de suferit din cauza lui Trump și a tuturor acțiunilor sale, declară că acesta nu este binevenit și că trebuie să părăsească țara în rușine”, a adăugat grupul.