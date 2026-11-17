Serviciile de informații din SUA analizează informații potrivit cărora Iranul ar lua în calcul atacuri cu materiale radioactive sau arme chimice împotriva unor oficiali de rang înalt din administrația Trump. Autoritățile americane pregătesc măsuri de răspuns, însă nu există, deocamdată, dovezi că Teheranul a decis să pună în aplicare un astfel de plan.

Serviciile de securitate sunt în alertă la Washington Foto: X

Iranul ar dezvolta scenarii pentru atacuri pe teritoriul Statelor Unite, inclusiv în Washington, folosind o așa-numită „bombă murdară” sau arme chimice, potrivit unor informații ale serviciilor de informații americane citate de CNN.

Șapte oficiali americani au declarat pentru postul de televiziune că informațiile vizează posibile atacuri asupra unor membri de rang înalt ai administrației președintelui Donald Trump.

Oficialii americani nu au ajuns însă la un consens în privința capacității Iranului de a organiza un asemenea atac și a probabilității ca autoritățile de la Teheran să decidă să îl pună în aplicare.

Surse familiarizate cu cele mai recente evaluări ale serviciilor de informații au precizat că, în acest moment, este vorba despre pregătirea unor posibile scenarii, nu despre indicii privind un atac iminent.

Două dintre surse au afirmat că informațiile interceptate de serviciile americane conțin detalii concrete, inclusiv posibile locații și ținte. Aceste informații au determinat autoritățile să intensifice pregătirile pentru eventuale situații de urgență.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Lauren Bis, a declarat că administrația monitorizează toate amenințările posibile, dar că, în prezent, nu există informații credibile privind un pericol iminent pentru teritoriul american.

Cu toate acestea, oficialii consideră că informațiile indică o posibilă disponibilitate a Iranului de a extinde conflictul, în contextul presiunilor militare și economice exercitate de Washington. Atacurile americane și blocada economică impusă Teheranului au afectat puternic economia iraniană, potrivit reprezentanților administrației SUA.

Sursele citate de CNN spun că nu există dovezi că liderii iranieni au aprobat un atac, însă serviciile americane au identificat semnale privind elaborarea unor planuri care ar viza direct teritoriul Statelor Unite.

„Rămâne o chestiune de dezbatere dacă au într-adevăr oameni pe teren care să poată pune în aplicare aceste planuri”, a declarat una dintre surse.

Măsuri de securitate sporite în Statele Unite

În ultima săptămână, oficialii americani au organizat mai multe reuniuni pentru a analiza amenințarea și posibilele măsuri de răspuns. Una dintre sursele citate de CNN a descris aceste pregătiri drept o măsură preventivă justificată.

Pe fondul preocupărilor legate de posibile amenințări iraniene, Serviciul Secret al SUA l-a mutat săptămâna trecută pe secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, într-o locuință aflată în incinta unei baze militare.

Iranul ar fi elaborat planuri de atac împotriva unor oficiali americani, atât în funcție, cât și foști, încă din timpul primului mandat al lui Donald Trump. Printre acestea s-ar fi numărat și un complot de asasinare a actualului președinte american, în 2024.

Anterior, planurile atribuite Teheranului vizau în principal atacuri asupra oficialilor americani în timpul deplasărilor acestora în străinătate.

Oficialii din domeniul securității naționale avertizează însă că Statele Unite sunt vulnerabile în fața unor atacuri care implică arme neconvenționale.

Potrivit unei surse familiarizate cu informațiile serviciilor americane, acestea au interceptat mesaje în care reprezentanți iranieni ar fi afirmat că au ascuns deja pe teritoriul SUA materiale care ar putea fi folosite la fabricarea unor dispozitive explozive.

Credibilitatea acestor informații este evaluată diferit de oficialii americani. Totuși, există preocupări că materiale radioactive sau substanțe chimice ar fi putut fi introduse în Statele Unite și depozitate în avans.

Una dintre surse a afirmat că Iranul nu ar avea neapărat nevoie să trimită agenți proprii în SUA, ci ar putea recruta persoane care locuiesc deja pe teritoriul american.

Un alt oficial a declarat că unii reprezentanți ai structurilor de securitate consideră posibil ca anumite materiale radioactive să fi fost introduse în țară cu mulți ani sau chiar decenii în urmă.

Potrivit acestei evaluări, capacitatea Iranului de a organiza un asemenea atac nu s-ar fi schimbat semnificativ. Ceea ce s-ar fi modificat ar fi motivația Teheranului.

Ce este o „bombă murdară” și cât de periculoasă poate fi

O bombă murdară este un dispozitiv exploziv convențional care conține și materiale radioactive. Spre deosebire de o armă nucleară, aceasta nu produce o explozie prin fisiune nucleară și are o putere distructivă mult mai redusă.

Principalul pericol îl reprezintă dispersarea materialelor radioactive în mediul înconjurător, prin explozie. Contaminarea poate afecta o zonă extinsă, în funcție de condițiile în care are loc atacul și de tipul materialelor utilizate.

Experții avertizează însă că victimele s-ar înregistra imediat în principal din cauza exploziei propriu-zise, nu de expunerea la radiații.

Deși realizarea unui asemenea dispozitiv nu este neapărat mai dificilă decât fabricarea unei bombe convenționale, obținerea materialelor radioactive reprezintă una dintre principalele provocări.

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O sursă familiarizată cu noile informații ale serviciilor americane a descris acest tip de armă drept un instrument de intimidare și terorism, nu unul destinat lovirii precise a unei ținte.

„Poate provoca îmbolnăviri grave și poate face anumite zone improprii pentru locuire”, a afirmat sursa citată de CNN.

Washingtonul avertizează asupra riscurilor pentru serviciile de informații

Un alt motiv de îngrijorare pentru autoritățile americane este capacitatea serviciilor de informații de a identifica din timp pregătirea unui eventual atac.

Un element important în acest sens îl reprezintă expirarea, în iunie, a unui program legislativ care permitea colectarea de informații despre comunicațiile unor cetățeni străini, fără a fi necesar un mandat individual pentru fiecare persoană vizată.

Autorizațiile de supraveghere aprobate înainte de expirarea legii rămân valabile până în martie 2027. Reprezentanții structurilor de securitate avertizează însă că, în lipsa unei intervenții a Congresului, Statele Unite ar putea pierde unul dintre cele mai eficiente instrumente pentru identificarea amenințărilor teroriste.

Într-o scrisoare transmisă săptămâna trecută liderilor republicani și democrați din Congres, procurorul general Todd Blanche, directorul Serviciului Național de Informații, Jay Clayton, și directorul CIA, John Ratcliffe, au cerut reînnoirea prevederilor legale.

Oficialii au avertizat că întârzierea unei decizii ar putea pune în pericol viețile cetățenilor americani și ale militarilor desfășurați în străinătate, într-un context de amenințare sporită.

Liderii celor două partide din Congres și reprezentanții principali ai comisiilor pentru informații din Camera Reprezentanților și Senat, cunoscuți drept „Grupul celor Opt”, au fost informați despre situația din Iran cu câteva zile înainte de transmiterea scrisorii.

Nu este clar dacă informarea a inclus în mod specific amenințarea unui posibil atac cu bombă murdară sau arme chimice în Washington.

Temeri privind utilizarea armelor chimice împotriva militarilor americani

Îngrijorările Washingtonului nu se limitează la teritoriul Statelor Unite.

Doi oficiali americani au declarat că serviciile de informații monitorizează și alte date care sugerează că Iranul ar putea recurge la arme chimice împotriva militarilor americani desfășurați în Orientul Mijlociu.

Mai mulți oficiali au avertizat că trupele americane nu dispun de suficiente echipamente de protecție și nici de pregătirea necesară pentru a face față unui asemenea atac.

Potrivit unei surse citate de CNN, aceste temeri au determinat elaborarea unor planuri separate pentru protejarea personalului diplomatic și a angajaților serviciilor de informații din regiune. Măsurile ar include furnizarea de echipamente de protecție și pregătirea personalului pentru eventualitatea unui atac chimic.

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Un purtător de cuvânt al reprezentanței Iranului la Organizația Națiunilor Unite, cu sediul la New York, a respins acuzațiile.

Oficialul a declarat că Iranul consideră utilizarea armelor chimice inacceptabilă în orice circumstanțe și a calificat informațiile drept acuzații false și fabricate.

Reprezentantul iranian nu a comentat însă în mod direct informațiile privind presupusele planuri de utilizare a unei bombe murdare.

Negocierile dintre Washington și Teheran rămân blocate

Amenințările semnalate de serviciile americane apar într-un moment de tensiune ridicată între Statele Unite și Iran, în special în zona Strâmtorii Ormuz.

Negocierile privind ridicarea blocadei americane, redeschiderea strâmtorii și încheierea ostilităților nu au produs până acum rezultate concrete.

Președintele Donald Trump a declarat săptămâna trecută că războiul s-ar putea încheia „destul de curând”, însă discuțiile diplomatice rămân dificile.

O sursă regională a declarat pentru CNN că ambele părți par interesate de încheierea conflictului, dar că niciuna nu este dispusă, deocamdată, să facă concesii importante.

Următoarele săptămâni ar putea fi decisive pentru eventualul acord, a avertizat aceeași sursă. Există, de asemenea, riscul ca anumite grupări să încerce să saboteze negocierile.

Printre actorii care ar putea avea un asemenea interes se numără reprezentanții liniei dure din Iran sau facțiuni care acționează în afara controlului direct al conducerii de la Teheran și care ar putea beneficia de pe urma continuării războiului.

Un oficial american a subliniat că liderii iranieni sunt conștienți de consecințele pe care le-ar putea avea un atac cu arme neconvenționale, inclusiv riscul unor represalii atât în Orientul Mijlociu, cât și pe teritoriul Iranului.

Cu toate acestea, dacă regimul de la Teheran ar ajunge la concluzia că însăși supraviețuirea sa este amenințată, ar putea considera că riscurile unei asemenea escaladări sunt acceptabile, a avertizat oficialul american.