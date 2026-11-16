 Proteste în Manila înainte de sosirea lui Donald Trump. Sute de manifestanți au scandat „Afară! Filipine nu este de vânzare” | adevarul.ro
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Proteste în Manila înainte de sosirea lui Donald Trump. Sute de manifestanți au scandat „Afară! Filipine nu este de vânzare”

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Sute de activiști au ieșit luni pe străzile capitalei filipineze Manila pentru a protesta față de vizita președintelui american Donald Trump, așteptat să participe la summitul Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN).

Liderul de la Casa Albă urmează să ajungă marți în Filipine, unde se va întâlni cu liderii din regiune și cu reprezentanți ai mai multor state partenere, relatează dpa și Agerpres.

proteste in manila jpg
Foto: X

Manifestanții s-au adunat într-o piață publică aflată la câțiva kilometri de locul în care se desfășoară summitul. Aceștia au afișat pancarte cu mesaje precum „Trump, afară! Filipine nu este de vânzare”, „Jos imperialismul” și „Din Gaza până în Filipine, rezistați imperialismului american”.

Protestele au loc pe fondul nemulțumirilor față de politica Statelor Unite în regiune, dar și al criticilor privind costurile organizării reuniunii internaționale.

Aproape 300 de protestatari, reținuți înainte de summitul ASEAN

Tensiunile au fost vizibile încă de duminică, atunci când aproape 300 de manifestanți au fost reținuți în timp ce încercau să ajungă în aceeași piață. Poliția a susținut că aceștia nu aveau autorizație pentru a se afla în zonă. Alte nouă persoane au fost arestate în timp ce se îndreptau spre locul de desfășurare a summitului.

Organizatorii manifestațiilor au condamnat intervenția forțelor de ordine și dispersarea marșului, susținând că protestatarii nu reprezentau o amenințare.

„Adevărata amenințare o constituie mutarea vânzătorilor ambulanți din apropiere, închiderea drumurilor, anularea zborurilor din cauza evenimentului și nefuncționarea centrelor de sănătate din Manila”, a transmis într-un comunicat grupul New Nationalist Movement.

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Organizația a criticat și vizita președintelui american, despre care susține că ar favoriza exploatarea resurselor țării și proiecte care afectează comunitățile locale.

„Vizita lui Trump reprezintă cea mai mare amenințare pentru țară, din cauza intensificării jafului resurselor noastre, a escaladării războiului și a dislocării fermierilor și a populațiilor indigene, provocate de proiecte distructive”, au transmis reprezentanții grupului.

Nemulțumiri privind costurile organizării summitului

Protestatarii au criticat și suma alocată de guvernul filipinez pentru organizarea reuniunii. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, cheltuielile s-ar ridica la aproximativ 366 de milioane de dolari.

Summitul ASEAN reunește cei 11 membri ai organizației, care vor avea întâlniri și cu reprezentanți ai partenerilor externi, printre care Japonia, China, Coreea de Sud, India, Australia și Rusia.

Oficialii filipinezi au anunțat că Donald Trump va participa la o reuniune specială cu liderii ASEAN, precum și la o întâlnire cu reprezentanți ai Japoniei, Australiei și Indiei.

Xi Jinping, Donald Trump și Vladimir Putin, la aceeași masă

Președinții Chinei, Statelor Unite și Rusiei, Xi Jinping, Donald Trump și Vladimir Putin, urmează să participe joi la prima lor întâlnire trilaterală, organizată în cadrul summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), în orașul chinez Shenzhen. Potrivit Beijingului, discuțiile vor viza menținerea păcii mondiale și stabilitatea relațiilor dintre marile puteri.

Reuniunea celor trei președinți este văzută ca un moment de diplomație cu miză simbolică, însă contrastează cu situația politică internă a lui Trump, slăbit după rezultatele electorale recente. Liderii străini urmăresc atent semnele unei eventuale diminuări a influenței sale politice, iar în turneu îl va însoți și Elon Musk, ale cărui cheltuieli de 445 de milioane de dolari pentru susținerea republicanilor nu au reușit să asigure majorități partidului.

Potrivit fostului ambasador american în Malaysia, Edgard Kagan, vizitele externe îi oferă președintelui ocazia de a schimba subiectul dezbaterii publice și de a le reaminti americanilor că deține în continuare funcția supremă în stat. „Politica externă și vizitele prezidențiale sunt lucruri pe care doar președintele le poate face. Există fast și ceremonii, iar atenția se concentrează asupra lor. Este o modalitate de a schimba narațiunea și de a le reaminti oamenilor că președintele este încă președinte”, a explicat acesta, potrivit CNN.

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