O mamă din statul american Missouri și o altă femeie care avea grijă de copil au fost acuzate de omor după ce băiatul de trei ani, grav subnutrit, a murit de cancer. Cu doi ani înainte de moartea acestuia, medicii descoperiseră o tumoră la nivelul glandei suprarenale, însă femeile care îl aveau în grijă nu au respectat recomandările medicale.

Destiny Schliefert și Debbie Potter Foto: Christian County Sheriff's Office

Copilul, al cărui nume nu a fost făcut public de autorități, fusese diagnosticat cu neuroblastom la Spitalul de Copii Children's Mercy din Kansas City, scrie NBC News.

Cu toate acestea, nu a mai fost dus la controalele ulterioare recomandate de medici, potrivit informațiilor prezentate în documentele judiciare de Departamentul de Poliție din Ozark.

Neuroblastomul are șanse mari de supraviețuire dacă este tratat, însă cancerul băiatului s-a răspândit în tot corpul. Copilul era grav subnutrit și avea umflături pe care polițiștii le-au confundat inițial cu vânătăi.

În contrast, necrologul îl descria ca pe un copil fericit, căruia îi plăcea să petreacă timpul cu frații și surorile sale.

„Cel mai mult îi plăcea să meargă în weekend, împreună cu familia, la cursele de mașini”, se arăta în anunțul publicat de casa funerară, care îl descria și drept „micul năzdrăvan al familiei”.

În casă au găsit mâncare putrezită, insecte, fecale, urină de animale și gunoi împrăștiat.

Potrivit unui document privind cauza probabilă, depus săptămâna trecută la o instanță din comitatul Christian, copilul a fost găsit „în mod evident decedat, dincolo de orice posibilitate de a fi salvat prin măsuri de resuscitare”, încă de la sosirea echipelor de intervenție.

Mama băiatului și bunica acestuia sunt acuzate de omor, abuz și neglijarea minorului, fiind reținute fără posibilitatea eliberării pe cauțiune. Destiny Schliefert le-a spus anchetatorilor că nu și-a dus fiul la spital din cauza problemelor cu asigurarea medicală, a anxietății și a dificultăților legate de supravegherea celorlalți copii.

Ea a afirmat și că medicii i-ar fi spus că tumora era benignă, însă poliția a contrazis această versiune, precizând că familia fusese contactată în repetate rânduri pentru controalele medicale ratate.

„Am chemat o ambulanță în ziua în care a murit”, a răspuns Schliefert, potrivit documentelor judiciare.

Iubitul femeii, care locuia și el în aceeași casă, le-a declarat polițiștilor că Schliefert și Potter l-au dus pe copil la spital cu câteva săptămâni înainte de moartea acestuia, însă au făcut cale întoarsă fără să intre în unitatea medicală, de teamă că ar putea fi „luate în vizor” de autorități, potrivit documentelor judiciare.