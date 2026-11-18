O femeie din Los Angeles a fost arestată după ce ar fi ordonat câinelui său din rasa pitbull să atace un polițist în timpul unei intervenții. Imaginile surprinse la fața locului arată momentul în care animalul îl mușcă pe agent, în timp ce acesta încearcă să o imobilizeze pe suspectă.

Femeia a asmuțit animalul asupra polițistului Foto: Captură YouTube @Newsflipofficial

Incidentul violent petrecut în apropiere de Skid Row, una dintre cele mai cunoscute zone ale orașului Los Angeles a avut loc joi după-amiază, potrivit New York Post

Un sergent aflat în patrulare a observat un bărbat și o femeie care se certau în mijlocul carosabilului, în timp ce un pitbull părea implicat în altercație.

Polițistul s-a apropiat pentru a clarifica situația și le-a cerut celor doi să se despartă. În acel moment, lucrurile au degenerat rapid.

Bărbatul a susținut că animalul îi aparține, în timp ce femeia a refuzat să respecte ordinele și a încercat să plece ținând câinele în lesă.

„Când sergentul a încercat să o rețină pe suspectă, a izbucnit o altercație. În timpul confruntării, suspecta a comandat câinelui să atace sergentul. Câinele a început să îl muște pe sergent de picior și în zona inghinală, provocându-i răni”, a declarat locotenentul Elpidio Orozco.

Un martor a surprins în imagini scenele șocante

Înregistrările video realizate de un martor au surprins scene haotice. Polițistul și femeia se luptă pentru controlul lesei, în timp ce un alt bărbat încearcă să calmeze animalul și poate fi auzit spunând în repetate rânduri „Nu, nu..” și „L-am prins”.

La un moment dat, pitbull-ul îl mușcă pe polițist, iar femeia este auzită strigând „Lăsați-l să plece!”.

În imagini se vede cum, după incident, femeia încearcă să fugă împreună cu animalul, însă este urmărită de agent.

Persoana care a filmat întreaga scenă a declarat că „totul a luat-o razna” în momentul în care polițistul nu a mai putut controla situația.

„Am fost șocat văzând cum se desfășura totul și și mai șocat că se întâmpla chiar în fața unei secții de poliție”, a povestit martorul.

Polițistul rănit a primit îngrijiri medicale din partea echipajelor Los Angeles Fire Department, a fost transportat la spital și ulterior externat.

Femeia a fost arestată și pusă sub acuzare pentru agresiune cu armă mortală, procurorii considerând că utilizarea intenționată a câinelui pentru a răni un polițist se încadrează în această categorie. Ea urmează să fie prezentată în fața instanței.

După incident, câinele a fost recuperat și predat serviciului municipal pentru protecția animalelor din Los Angeles.

Amintim că, în decembrie anul trecut, un câine din rasa pitbull, asmuțit de un bărbat, a atacat doi polițiști în orașul Poltava, situat în partea de est a Ucrainei.