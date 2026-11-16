Mama care și-a ucis cei trei copii va fi judecată din nou. Ce invocă apărarea și de ce cere achitarea femeii

Lindsay Clancy, femeia din statul american Massachusetts acuzată că și-a strangulat cei trei copii, va fi judecată din nou în martie 2027. Primul proces s-a încheiat fără un verdict, după ce juriul nu a reușit să ajungă la un acord. Apărarea susține că femeia suferea de psihoză postpartum severă în momentul tragediei.

Lindsay Clancy va fi judecată din nou Foto: Profimedia

Judecătorul William Sullivan a stabilit că noul proces va începe pe 29 martie 2027. Procurorii nu au precizat încă oficial dacă vor menține acuzațiile inițiale de omor de gradul întâi.

Lindsay Clancy, în vârstă de 36 de ani, este acuzată că și-a strangulat copiii – Cora, de cinci ani, Dawson, de trei ani, și Callan, un bebeluș de opt luni, în locuința familiei din Duxbury, o suburbie a orașului Boston. Tragedia s-a petrecut pe 24 ianuarie 2023.

Potrivit BBC, procurorii au anunțat că doresc ca dosarul să fie judecat din nou de un juriu. Avocatul femeii, Kevin Reddington, a interpretat această solicitare drept un indiciu că acuzarea intenționează să păstreze încadrarea juridică inițială.

„Cred că putem deduce din faptul că au spus că dosarul necesită un juriu că procurorul intenționează, indirect, să continue cu acuzațiile de omor de gradul întâi. Prin urmare, vom stabili data procesului”, a declarat avocatul la audierea de luni.

La primul proces, femeia a fost acuzată de trei infracțiuni de omor de gradul întâi, care presupun uciderea intenționată și premeditată a unei persoane.

Procurorii ar putea opta însă și pentru acuzații mai puțin grave, precum omorul de gradul al doilea, care se referă la uciderea ilegală a unei persoane fără premeditare, dar în circumstanțe care implică intenție criminală sau imprudență extremă.

Apărarea invocă psihoza postpartum

Unul dintre principalele argumente ale apărării este că Lindsay Clancy nu putea fi considerată responsabilă penal pentru faptele sale, deoarece suferea de o formă severă de psihoză postpartum.

Avocații au cerut ca femeia să fie declarată nevinovată pe motiv de iresponsabilitate penală, o apărare recunoscută de legislația statului Massachusetts.

La primul proces nu a fost contestat faptul că femeia și-a strangulat copiii cu benzi elastice de fitness, în subsolul locuinței familiei.

Cu puțin timp înainte de tragedie, aceasta îi ceruse soțului său de atunci, Patrick Clancy, să plece de acasă pentru a cumpăra mâncare la pachet și medicamente pentru copii.

Cazul a provocat o amplă dezbatere în Statele Unite despre sănătatea mintală a mamelor după naștere și despre modul în care sunt diagnosticate și tratate afecțiunile psihice asociate perioadei postpartum.

Un singur jurat a împiedicat verdictul

Pe 4 septembrie, judecătorul William Sullivan a declarat primul proces nul, după ce cei 12 membri ai juriului nu au reușit să ajungă la un verdict unanim.

Ulterior, unii dintre jurați au declarat presei că erau pregătiți să o considere pe Lindsay Clancy nevinovată din cauza iresponsabilității penale, însă unul dintre membrii juriului nu a fost de acord.

Cu o săptămână înainte de stabilirea noii date a procesului, judecătorul a respins solicitarea apărării de închidere a dosarului, bazată pe principiul juridic al interdicției de a judeca o persoană de două ori pentru aceeași faptă.

Acest principiu, cunoscut în dreptul american drept „double jeopardy”, protejează o persoană împotriva unei noi urmăriri penale pentru aceeași infracțiune după ce a fost achitată sau condamnată.

Decizia judecătorului a permis continuarea procedurilor judiciare și organizarea unui nou proces.

În prezent, Lindsay Clancy se află internată într-un spital de psihiatrie și într-o unitate medicală administrate de statul Massachusetts.