Medicii din Statele Unite avertizează asupra reapariției rujeolei congenitale, o formă rară a bolii, transmisă de la mamă la copil în timpul sarcinii. În mai puțin de doi ani, au fost raportate 13 cazuri la nou-născuți și 112 îmbolnăviri în rândul femeilor însărcinate.

Rujeola congenitală poate provoca complicații grave la nou-născuți. Foto: Magnific.com

Pentru prima dată după mai multe decenii, medicii americani au avertizat în legătură cu nou-născuții care vin pe lume infectați cu rujeolă. Boala poate fi transmisă de la femeia însărcinată la făt și poate provoca probleme grave de sănătate sau chiar decesul copilului.

De la începutul anului 2025 până la sfârșitul lunii septembrie 2026, în Statele Unite au fost raportate 13 cazuri de rujeolă congenitală, potrivit datelor transmise Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC). Informațiile au fost publicate luni, 16 noiembrie, într-o alertă de sănătate publică apărută în revista medicală NEJM Evidence.

„Este un fenomen cu totul nou”, a declarat Michael Osterholm, directorul Centrului pentru Cercetarea și Politicile Bolilor Infecțioase al Universității din Minnesota, citat de Associated Press.

Apariția cazurilor este asociată cu scăderea ratelor de vaccinare, care a favorizat răspândirea virusului. În ultimii doi ani, CDC a înregistrat peste 7.500 de cazuri de rujeolă în Statele Unite.

„În prezent, vedem niveluri ale îmbolnăvirilor de rujeolă pe care nu le-am mai întâlnit de 30 de ani”, a declarat medicul Adam Ratner, membru al comitetului pentru boli infecțioase al Academiei Americane de Pediatrie.

Specialistul a explicat că, atunci când transmiterea rujeolei este ținută sub control, cazurile congenitale nu mai apar.

Cum au ajuns femeile însărcinate vulnerabile

CDC arată că, pe lângă cele 13 cazuri de rujeolă congenitală, au fost confirmate 112 îmbolnăviri în timpul sarcinii. Aproape toate femeile afectate fie nu fuseseră vaccinate anterior împotriva rujeolei, fie aveau un statut vaccinal necunoscut.

„Avem foarte multe femei de vârstă fertilă care nu au fost vaccinate în ultimii 25 de ani și nici nu au fost expuse vreodată la rujeolă, deoarece, în tot acest timp, am reușit să ținem boala sub control. Acum, acest grup este foarte vulnerabil la infecție”, a declarat Michael Osterholm, pentru Associated Press.

Înainte de apariția vaccinurilor, numeroși copii contractau rujeola și dobândeau imunitate după trecerea prin boală. Ulterior, vaccinarea pe scară largă a redus drastic circulația virusului și a protejat inclusiv persoanele care nu erau imunizate. Succesul vaccinării, combinat în ultimii ani cu reticența față de imunizare, a creat o situație neobișnuită: persoane care nu au fost nici vaccinate, nici infectate anterior pot intra acum în contact cu virusul, pe fondul extinderii focarelor.

Pentru femeile însărcinate, consecințele pot fi deosebit de grave, deoarece infecția poate afecta și copilul nenăscut.

Riscuri pentru nou-născuți

Specialiștii susțin că cea mai eficientă metodă de prevenire a rujeolei congenitale este vaccinarea femeilor înainte de sarcină.

Vaccinul ROR, care protejează împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei, permite organismului să dezvolte anticorpi care pot fi transmiși copilului prin placentă. Aceștia oferă o protecție temporară, care poate continua câteva luni după naștere.

Vaccinul ROR nu poate fi administrat în timpul sarcinii. În schimb, femeile însărcinate care nu sunt imunizate și au fost expuse virusului pot primi, la recomandarea medicului, un preparat care conține anticorpi, în primele șase zile de la expunere, pentru a reduce riscul de infecție și de complicații.

Alerta de sănătate publică publicată de cercetătorii CDC subliniază că vaccinarea înainte de sarcină și menținerea unei acoperiri vaccinale ridicate în comunitate sunt esențiale pentru prevenirea rujeolei și a complicațiilor asociate.

Academia Americană de Pediatrie a început deja să transmită medicilor recomandări referitoare la rujeola congenitală. De asemenea, autoritățile sanitare din Pennsylvania, stat care se confruntă cu cel mai mare focar de rujeolă din țară, au publicat în octombrie o avertizare adresată personalului medical, școlilor, creșelor și altor instituții.