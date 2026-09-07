 Trump vrea să schimbe numele statului New Mexico în „New America”. Reacția guvernatorului: „Este al nostru cu mult înaintea creării SUA” | adevarul.ro
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Video Trump vrea să schimbe numele statului New Mexico în „New America”. Reacția guvernatorului: „Este al nostru cu mult înaintea creării SUA”

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Președintele american Donald Trump a sugerat ca statul New Mexico să fie redenumit „New America”. Aceasta este o nouă propunere de schimbare a denumirilor geografice lansată de liderul de la Casa Albă. Ideea a fost respinsă imediat de guvernatoarea democrată a statului, Michelle Lujan Grisham, care a acuzat administrația Trump că încearcă să distragă atenția de la problemele cu care se confruntă americanii.

Trump a sugerat ca statul New Mexico să fie redenumit „New America”.
Trump a sugerat ca statul New Mexico să fie redenumit „New America”. Foto: captură video Truth Social

Donald Trump a scris duminică, pe platforma sa Truth Social, că mai multe persoane i-ar fi sugerat schimbarea numelui a New Mexico în „New America”.

„Mulți oameni au sugerat să schimbăm numele New Mexico (...) în NEW AMERICA”, a transmis președintele american.

Trump a susținut că noua denumire ar fi „mult mai prestigioasă și mai frumoasă” pentru locuitorii statului, despre care a spus că are „un potențial incredibil”.

„Wow, îmi place asta!!!”, a adăugat președintele.

Casa Albă a distribuit ulterior un videoclip generat cu inteligența artificială în care numele „Mexico” din denumirea statului era tăiat și înlocuit cu „America”.

Guvernatoarea New Mexico respinge ideea

Propunerea a fost respinsă rapid de guvernatoarea democrată Michelle Lujan Grisham. Într-o declarație pentru Fox News, aceasta a spus că denumirea statului nu reprezintă un subiect de dezbatere și a subliniat vechimea numelui.

„Nu este subiect de dezbatere; este al nostru cu mult înaintea creării Statelor Unite”, a afirmat guvernatoarea.

Lujan Grisham l-a acuzat pe Donald Trump că încearcă să distragă atenția populației de la probleme mai importante, precum creșterea prețului benzinei, notează AFP și Agerpres.

Conform presei americane, ideea privind redenumirea statului ar fi pornit de la o farsă publicată pe internet.

Trump a propus și alte schimbări de nume

Sugestia privind New Mexico vine după o serie de inițiative similare ale președintelui american.

Trump a semnat recent un ordin prin care a decis redenumirea Lacului Ontario în „Lacul America”. Inițiativa a fost respinsă de Canada, lacul făcând parte din granița comună dintre cele două țări.

Săptămâna trecută, Trump a propus și schimbarea numelui Strâmtorii Ormuz în „Strâmtoarea Trump”.

De asemenea, la începutul celui de-al doilea mandat, în ianuarie 2025, președintele american a decis unilateral redenumirea Golfului Mexic în „Golful Americii”. Decizia a fost contestată de Mexic.

Criticii lui Trump vorbesc despre o strategie de distragere a atenției

Seria de propuneri privind schimbarea denumirilor geografice a fost privită de criticii președintelui drept o strategie menită să mute atenția publică de la problemele interne ale Statelor Unite.

Popularitatea lui Donald Trump se află la un nivel scăzut, iar Partidul Republican se confruntă cu perspectiva unei înfrângeri importante la alegerile din noiembrie, care vor decide controlul asupra Congresului.

Inclusiv unele voci din zona conservatoare au criticat direcția în care se îndreaptă discursul republican. Influencerul de dreapta Matt Walsh a catalogat aceste declarații drept un „cadou” pentru stânga.

Potrivit acestuia, principala provocare pentru republicani la alegerile de la jumătatea mandatului va fi să răspundă criticilor potrivit cărora nu și-au folosit mandatul pentru a servi interesele americanilor obișnuiți.

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