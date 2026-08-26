 Iranul neagă afirmațiile lui Trump privind deminarea Strâmtorii Ormuz de către SUA: „Este o strategie propagandistică” | adevarul.ro
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Iranul neagă afirmațiile lui Trump privind deminarea Strâmtorii Ormuz de către SUA: „Este o strategie propagandistică”

Război în Orientul Mijlociu
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Iranul neagă afirmațiile președintelui american Donald Trump potrivit cărora Strâmtoarea Ormuz ar fi fost curățată de mine și avertizează că redeschiderea acestei rute maritime strategice va avea loc doar dacă Statele Unite acceptă condițiile Teheranului.

Iranul susține că Strâmtoarea Ormuz nu a fost curățată de mine.
Iranul susține că Strâmtoarea Ormuz nu a fost curățată de mine. Foto: Profimedia

Ministrul adjunct de Externe al Iranului, Kazem Garibabadi, a pus la îndoială declarațiile liderului de la Casa Albă.

„Dacă Statele Unite au deminat într-adevăr strâmtoarea, de ce navele încă nu trec prin ea?”, a întrebat oficialul iranian, într-o intervenție la televiziunea de stat, potrivit EFE și Agerpres.

El a calificat afirmațiile Washingtonului drept „o strategie propagandistică” și a avertizat că navele americane de deminare ar fi „ținte foarte ușoare” dacă ar intra în strâmtoare.

Iranul cere încetarea războiului și ridicarea blocadei

Teheranul susține că va permite reluarea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz numai în schimbul încetării războiului pe toate fronturile și al ridicării blocadei impuse porturilor și navelor iraniene.

Donald Trump a anunțat marți că Marina SUA a îndepărtat sau detonat toate minele din apele internaționale ale strâmtorii și a avertizat Iranul că orice tentativă de amplasare a unor noi mine va avea consecințe militare.

„Tocmai am fost informat de Marina SUA că toate minele au fost îndepărtate şi/sau detonate în apele internaționale ale Strâmtorii Ormuz”, a transmis Trump pe platforma sa Truth Social. Președintele american a adăugat că Iranul a fost avertizat că orice navă care va plasa noi mine va fi „distrusă imediat și sistematic”.

Strâmtoarea Ormuz, punct strategic pentru comerțul mondial

Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz la mijlocul lunii iulie, după reluarea atacurilor aeriene americane asupra sudului Iranului. Statele Unite au răspuns prin reimpunerea unei blocade asupra navelor și porturilor iraniene.

Teheranul dorește, de asemenea, să perceapă taxe pentru serviciile de navigație, securitate și protecția mediului pentru navele care tranzitează strâmtoarea, o condiție respinsă de Washington.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului și gazelor la nivel mondial. Înainte de război, prin această cale navigabilă trecea aproximativ 20% din țițeiul mondial, ceea ce transformă orice blocare prelungită a strâmtorii într-o problemă cu potențial impact asupra piețelor energetice internaționale.

În acest context, Iranul și Omanul au anunțat marți că sunt aproape de finalizarea unui acord privind crearea unui coridor comun pentru tranzitul navelor prin Strâmtoarea Ormuz și pentru operațiunile de deminare. Evoluția este urmărită cu atenție, în condițiile în care ruta maritimă a devenit unul dintre principalele puncte de tensiune în conflictul dintre Statele Unite și Iran.

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