Un român acuzat că a păcălit americani cu utilaje agricole, prins în SUA. Prejudiciul depășește 600.000 de dolari

Un român în vârstă de 27 de ani, acuzat de autoritățile americane că a participat la o amplă schemă de fraudă cu utilaje agricole second-hand, a fost arestat în statul Washington. Bogdan Alexandru Gherghevici urmează să fie transferat în statul american Georgia, unde va răspunde acuzațiilor.

Un român dat în urmărire în SUA, prins în statul Washington după ce a fugit de anchetatori Foto: Shuterstock

Bogdan Alexandru Gherghevici, cunoscut și sub numele de „Victor Zema”, a fost pus sub acuzare în august 2025, într-un rechizitoriu care cuprinde 16 capete de acuzare pentru fraudă electronică și furt calificat de identitate.

Potrivit procurorilor americani, românul se afla ilegal în Statele Unite și a fugit după declanșarea anchetei. El a fost localizat și arestat în Districtul de Vest al statului Washington, în apropiere de Seattle.

Peste 600.000 de dolari, prejudiciu

Ancheta a început în mai 2025, după ce una dintre victime a sesizat autoritățile din comitatul Pierce, Georgia, cu privire la activități suspecte legate de o companie care pretindea că vinde utilaje agricole second-hand.

Investigatorii au descoperit că firma era fictivă și au stabilit că Gherghevici și un alt cetățean român, Viorel Cristea, în vârstă de 33 de ani, a fost implicați în schema frauduloasă.

Potrivit rechizitoriului, cei doi au pretins, cel puțin din martie și până în mai 2025, că vând utilaje agricole folosite. Mai mulți oameni din diferite state americane au fost convinși să trimită bani pentru echipamente pe care nu le-au primit niciodată.

Peste 12 persoane au fost victime ale schemei, multe dintre acestea fiind persoane în vârstă. Prejudiciul total calculat de anchetatori depășește 600.000 de dolari.

Viorel Cristea, presupusul complice al lui Gherghevici, a fost deja condamnat în martie 2026. Acesta a pledat vinovat pentru conspirație în vederea comiterii unei fraude electronice și a fost obligat să plătească 679.100 de dolari drept despăgubiri.

În cazul lui Gherghevici, procedurile judiciare urmează să continue în Districtul de Sud al Georgiei.

Autoritățile americane susțin că fuga suspectului nu a oprit ancheta și că operațiunea pentru localizarea acestuia a presupus colaborarea mai multor instituții din state diferite.

„Fuga de cercetarea penală nu șterge prejudiciul provocat victimelor și nici nu împiedică HSI să continue să urmărească dreptatea”, a declarat Steven N. Schrank, agent special responsabil al Homeland Security Investigations pentru Georgia și Alabama.