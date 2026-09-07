Alianța Nord Atlantică se pregătește să contracareze submarinele nucleare rusești, fără participarea SUA

Distanțarea lui Donald Trump de NATO a devenit vizibilă luna trecută, în apele din jurul Islandei. Forțele aliate s-au adunat aici pentru a exersa depistarea submarinelor rusești, atrăgând avioane de supraveghere germane care au scrutat valurile alături de nave de război canadiene și avioane de vânătoare belgiene.

Marinar canadian participant al exercitiul NATO Foto: X@NATO_MARCOM

Pentru prima dată de la începutul acestui exercițiu anual, desfășurat de decenii, nicio navă sau aeronavă americană nu s-a alăturat operațiunii.

Forțele NATO, conduse de un comandant francez, și-au propus să demonstreze, atât sieși, cât și Moscovei, că pot apăra continentul fără implicarea americană. Iar prin această retragere, SUA au confirmat o tendință de detașare inițiată încă din a doua administrație Trump, cedând astfel aliaților o zonă arctică de importanță strategică majoră.

„Vedem Europa și Canada implicându-se tot mai mult, și o vedem chiar aici, în Islanda", a declarat șeful Apărării islandeze, Jónas Allansson, într-un interviu pentru politico.eu.

Absența navelor sau aeronavelor americane este cu atât mai notabilă cu cât este vorba despre exercițiul cunoscut sub numele de Northern Viking, condus de SUA timp de decenii. Deși prezența americană nu a dispărut complet - echipe de construcție ale Marinei SUA ridică noi facilități în zona militară a aeroportului Keflavik și au contribuit la planificare - celelalte state aliate NATO joacă acum un rol mult mai vizibil.

Islanda se află chiar pe traseul preferat al Marinei ruse pentru deplasarea submarinelor sale silențioase, capabile să transporte arme nucleare. Așa-numitul „culoar GIUK", în terminologia NATO, este porțiunea de ape înghețate dintre Groenlanda, Islanda și Regatul Unit, prin care submarinele nucleare rusești ies din bazele de pe Peninsula Kola spre Atlantic.

„Pentru NATO și pentru Rusia, aceasta este cu adevărat o linie de demarcație", a declarat un oficial NATO de rang înalt, care a vorbit sub protecția anonimatului pentru a discuta aspecte operaționale. „Pentru ruși, dacă reușesc să controleze accesul spre acest culoar și să-și treacă submarinele dincolo de el, obțin practic control liber asupra Atlanticului și pot amenința baze de pe ambele maluri ale oceanului."

Regiunea arctică a intrat în atenția publică anul trecut, când Trump a amenințat că ar putea cumpăra sau prelua cu forța Groenlanda, teritoriu autonom danez și aliat de încredere al NATO.

Retorica respectivă — amplificată de vizitele vicepreședintelui JD Vance și ale lui Donald Trump Jr., precum și de mesajele contradictorii ale președintelui pe rețelele sociale, sugerând că armata americană ar putea pur și simplu prelua insula — a îngrijorat liderii NATO. Aceștia au început să discute serios despre modul în care ar putea apăra teritoriul respectiv chiar în fața unui aliat de lungă durată din cadrul Alianței. Situația a fost agravată de amenințările SUA privind retragerea trupelor din Europa.

Pentagonul și Casa Albă nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

„Acest tip de exerciții stă la baza prezenței constante în Atlanticul de Nord", a declarat purtătorul de cuvânt al NATO, comandorul Timothy Pietrack. „Este dovada că NATO este pregătită să apere fiecare centimetru de teritoriu aliat și să acționeze oriunde securitatea Alianței o impune."

Amenințarea rusă

Comportamentul american survine pe fondul creșterii amenințării venite din partea Kremlinului. Guvernul rus pare să fi lansat o campanie menită să perturbe logistica comercială și militară în Europa. Chiar în această lună, guvernul german a făcut pasul rar de a acuza public Moscova pentru plasarea unei drone încărcate cu explozibil pe pista aeroportului din Leipzig, anunțând totodată închiderea unui consulat rus ca răspuns.

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Directorul CIA, John Ratcliffe, a efectuat luna trecută o vizită neobișnuită la Moscova, parțial pentru a avertiza oficialii ruși să nu atace aliații NATO — Estonia, Letonia și Lituania —, potrivit publicației POLITICO. Ambasada Rusiei nu a răspuns solicitării de comentarii.

Pe fondul unui conflict tot mai amplu cu Moscova, exercițiile aliate capătă o relevanță suplimentară, ceea ce face și mai semnificativ faptul că SUA nu mai dețin rolul de lider. Un alt oficial NATO, care a vorbit de asemenea sub protecția anonimatului din cauza sensibilității subiectului, a precizat că nu a mai existat nicio navă de război rusă în Marea Mediterană din luna iunie, o schimbare radicală față de desfășurările obișnuite — fapt care a stârnit întrebări în interiorul Alianței cu privire la planurile Moscovei.

Potrivit lui Allansson, „bastionul submarin" al Rusiei din jurul Islandei oferă Moscovei noi rute pentru utilizarea rachetelor nucleare și convenționale, capabile să lovească America de Nord și Europa de Vest.

Aliatul absent

Marinari canadieni, francezi și portughezi au lucrat împreună la bordul unei nave de război canadiene. Aceștia au monitorizat ecranele radar pentru depistarea minelor și au colaborat cu avioane de vânătoare a submarinelor din Lituania și din alte state.

Contraamiralul francez Nicolas Molitor a condus coaliția de la bordul navei. Acesta a precizat că grupul continuă să desfășoare exerciții și alături de Marina SUA, inclusiv în largul coastei de est a Americii, însă este evident că accentul s-a schimbat.

Cu doar doi ani în urmă, exercițiul era condus de două nave amfibii ale Marinei SUA, pline cu pușcași marini și aeronave. Însă, cu cea mai mare parte a flotei americane concentrate acum în Orientul Mijlociu și în zona Caraibelor, navele prezente în Atlanticul de Nord sunt în prezent canadiene și europene.

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Aceste nave reprezintă „prima linie de apărare pentru ambele maluri ale Atlanticului", a spus Molitor. „Nu este vorba doar despre Europa, ci și despre faptul că aliații europeni sunt preocupați de ceea ce se întâmplă în SUA."

Îngrijorarea legată de cabluri

Una dintre cele mai mari preocupări ale aliaților o reprezintă infrastructura submarină, precum cablurile de internet și conductele. Guvernul german este deosebit de îngrijorat în privința Mării Baltice, unde Rusia este activă.

„Fiecare comandă pe care o faci pe Amazon în Germania trece prin aceste cabluri", a spus comandorul Peter Flohr, din cadrul Marinei germane. „Așa că trebuie să le monitorizăm constant."

O aeronavă germană a fost în contact cu flotila internațională care opera în largul coastei Islandei, cartografiind fundul mării și transmițând informații. A fost un test important pentru a verifica cât de rapid și de eficient pot naviga informațiile între navele și aeronavele NATO în condițiile dificile ale mediului arctic.

Oficialii au recunoscut că operează cu o forță mai redusă decât în anii precedenți. Însă, aflat pe puntea navei de război canadiene, cu un avion german de vânătoare a submarinelor deasupra și fregata franceză Auvergne la câteva sute de metri distanță, Molitor a subliniat că navele NATO nu sunt niciodată singure. „Vom naviga mereu alături de nave aliate", a spus el, „iar aceasta este o forță."