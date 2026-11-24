Peste 1.000 de militari ruși s-ar fi sinucis de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, arată date confidențiale ale agenției ruse de statistică Rosstat. Numărul real ar putea fi însă mult mai mare.

Peste 1.000 de militari ruși s-ar fi sinucis de la începutul războiului din Ucraina Foto: Profimedia

La sfârșitul lunii octombrie 2024, Alexei Bolgov, un sergent care păzea sediul unei unități militare din regiunea Donețk, aflată sub ocupație rusă, i-a spus soției sale, Natalia, la telefon: „Este îngrozitor ce se întâmplă aici. Îți voi povesti când mă întorc”.

Nu a mai ajuns niciodată acasă. Cinci săptămâni mai târziu, la scurt timp după ce împlinise 29 de ani, Bolgov a mers aproximativ 300 de metri de la postul de comandă al unității sale, aflat în apropierea satului Stepove, până într-o zonă împădurită, unde s-a împușcat. Informațiile apar într-un raport scris de comandantul său, consultat de publicația The Guardian.

„În ziua morții sale, Bolgov se afla într-o stare de retragere în sine”, a scris comandantul.

Bolgov este unul dintre cei peste 1.000 de militari ruși înregistrați ca fiind decedați prin sinucidere de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, potrivit unor date confidențiale ale agenției de statistică a statului rus, Rosstat.

Moartea altor 885 de militari, în Ucraina sau în apropierea acesteia, a fost înregistrată drept vătămare prin armă de foc cu „intenție nedeterminată”. Experții spun că această clasificare poate ascunde cazuri de sinucidere și a fost folosită în mai multe situații identificate independent de The Guardian drept sinucideri. Împreună, aceste cazuri echivalează cu pierderea efectivelor unui regiment rus.

Datele, despre care analiștii spun că subestimează aproape sigur numărul real al sinuciderilor, oferă o perspectivă rară, dezvăluită până acum, asupra presiunii la care sunt supuse forțele armate ruse, după aproape cinci ani de război în care pierderile grele și disciplina dură au afectat moralul militarilor.

Presiunea din armată și teama de misiunile de luptă

Sinuciderile în rândul militarilor sunt întâlnite în majoritatea războaielor. O investigație a publicației The New York Times a constatat că cel puțin 158 de militari americani aflați în serviciu activ s-au sinucis în 2023.

În armata rusă, problema este însă agravată, potrivit analiștilor militari, de presiunile intense exercitate de camarazi și comandanți, precum și de teama de a fi trimiși în misiuni de luptă extrem de periculoase. Contractele militare, care în practică nu le mai oferă soldaților posibilitatea de a părăsi războiul, contribuie la sentimentul de disperare.

„Este evident că armata rusă recurge la multă constrângere pentru a-i forța pe oameni să înainteze. În unele cazuri, îi abuzează, îi torturează și folosesc diferite forme de violență fizică. Așa că nu este surprinzător că unii dintre ei se sinucid”, a declarat Rob Lee, cercetător principal la Foreign Policy Research Institute.

Cifrele provin dintr-o arhivă care conține peste 11 milioane de certificate de deces, obținute de gruparea de hackeri Cyber Partisans, afiliată opoziției belaruse, și de colectivul ucrainean de hackeri Silent Crow.

Kremlinul nu publică date despre sinuciderile din armată și tratează cifrele privind pierderile militare drept secret de stat.

Dintre cele 1.087 de sinucideri ale militarilor identificate de The Guardian, cel puțin 614 au avut loc în teritoriile ocupate din Ucraina sau în regiunile rusești învecinate, în principal Belgorod și Briansk. Alte 113 înregistrări nu precizau locul în care s-a produs decesul.

Peste jumătate dintre sinucideri au implicat arme de foc, în special în cazul militarilor aflați în apropierea liniei frontului. Decesele au avut loc în tabere militare, poziții de luptă, poligoane de instrucție și locuințe private.

Dintre sinuciderile înregistrate în zona de război, 43 au fost comise de soldați cu vârste de 18 sau 19 ani.

Datele includ și 108 bărbați cu vârste sub 25 de ani care s-au sinucis în alte regiuni ale Rusiei, departe de front. Unii dintre aceștia ar fi putut fi recruți, care nu sunt trimiși oficial să lupte în Ucraina, dar asupra cărora s-au exercitat frecvent presiuni pentru a semna contracte militare care permit desfășurarea lor pe front.

Numărul sinuciderilor a crescut pe măsură ce războiul a continuat

Numărul sinuciderilor înregistrate în rândul militarilor a crescut odată cu desfășurarea războiului: de la peste 50 în 2022, la peste 200 în 2024. În 2025, cifra a atins un vârf de 365 de cazuri, evoluție care reflectă tendința generală a pierderilor Rusiei.

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În 2026, deși înregistrările sunt incomplete și rămân în urma realității de pe câmpul de luptă, baza de date consemnează deja aproape 300 de sinucideri, al doilea cel mai mare total anual de la începutul războiului.

Activiștii și avocații care îi ajută pe militarii ruși să dezerteze consideră că numărul real este mai mare.

„Aș spune că este o estimare mult prea mică. Evident, sunt mult mai multe cazuri”, a declarat Ivan Chuvilyaev, purtător de cuvânt al organizației Idite Lesom, care îi ajută pe soldații ruși să dezerteze.

Acesta a descris linia frontului drept „o conservă” din care ies foarte puține informații.

„Orice statistică Rosstat, la fel ca orice statistică referitoare la război, reprezintă doar rapoarte transmise de-a lungul lanțului de comandă. Un om se poate sinucide, iar pe hârtie este un erou. Părinții lui ar putea chiar să primească o medalie”, a spus Chuvilyaev.

Potrivit acestuia, oficialii nu au prea mult interes să stabilească numărul real al cazurilor, deoarece cifrele ar putea fi analizate ulterior la nivelurile superioare ale lanțului de comandă.

Chuvilyaev și Lee au mai sugerat că majoritatea cazurilor în care militarii ruși și-au luat viața pe câmpul de luptă, adesea după ce au fost răniți sau în timp ce se apropia o dronă ucraineană, ar fi înregistrate, cel mai probabil, drept decese în luptă, nu sinucideri. Astfel de incidente au fost documentate în numeroase înregistrări video tulburătoare de pe front.

Cazuri de sinucidere înregistrate drept decese provocate de arme de foc

Lacunele sunt vizibile chiar în datele Rosstat. Sergei Savenok, un locotenent-colonel în vârstă de 62 de ani din regiunea Irkuțk, s-a oferit voluntar să lupte în septembrie 2022. Înainte de a pleca pe front, acesta a fost filmat în timp ce urca pe scena centrului comunitar local pentru a li se adresa bărbaților care urmau să plece alături de el.

„Sunt și eu din Donbas. Haideți să-i zdrobim, băieți! Asta e tot!”, a strigat el, în aplauzele celor prezenți.

În iulie 2023, a fost găsit împușcat mortal în regiunea ocupată Luhansk. Soția sa, Yelena, a fost informată de oficiali că moartea acestuia fusese o sinucidere, însă cazul nu apare printre sinuciderile înregistrate în datele Rosstat.

În schimb, un certificat care corespunde datei sale de naștere consemnează decesul în urma unei vătămări provocate de descărcarea unei arme de foc portabile, cu intenție nedeterminată.

The Guardian a identificat 1.038 de decese asociate militarilor, înregistrate cu cauze similare. Dintre acestea, 885 au avut loc în Ucraina sau într-o regiune a Rusiei care se învecinează cu aceasta.

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Nici Alexander Lazor, un soldat în vârstă de 21 de ani care a murit în apropierea satului Solodke, din regiunea Donețk, în vara anului 2022, nu apare în evidențe ca fiind victima unei sinucideri.

Familiei sale i s-a spus că a murit în luptă, iar în datele Rosstat figurează că a decedat în urma unor „vătămări provocate de arme de foc în timpul războiului”.

Însă doi militari care au servit alături de Lazor au declarat pentru presă că membrii unității lor fuseseră informați că acesta își luase viața.

„Întregii noastre unități i s-a spus că s-a sinucis. Poate că au decis să ascundă acest lucru pentru ca unitatea noastră să nu aibă o imagine proastă”, a declarat unul dintre militari, care a vorbit sub protecția anonimatului, speculând asupra motivului pentru care moartea camaradului său nu fusese înregistrată oficial drept sinucidere.

Dezertările și refuzul de a lupta, alte semne ale crizei din armata rusă

Sinuciderile reprezintă doar unul dintre semnele presiunii tot mai mari asupra armatei ruse.

Până la sfârșitul lunii mai 2025, instanțele militare ruse primiseră dosare împotriva a 20.662 de bărbați pentru refuzul de a-și îndeplini serviciul militar, majoritatea cazurilor fiind legate de absența neautorizată de la unitate, potrivit publicației independente Mediazona.

IStories a verificat aceste date și a constatat că cel puțin 49.000 de militari din forțele armate ruse fuseseră declarați dezertori sau înregistrați ca absenți fără permisiune.

Potrivit lui Chuvilyaev, gândurile suicidare erau frecvente în rândul militarilor pe care organizația Idite Lesom i-a ajutat să dezerteze.

„Desigur că apar. Este următoarea etapă, după ce un om își dă seama în ce situație a ajuns”, a spus acesta.