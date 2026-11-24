Gisèle Pelicot acuză folosirea fără consimțământ a unor imagini intime pentru promovarea unei cărți care sugerează că ar fi fost complice la abuzurile suferite. Editura Tinbad și-a cerut scuze, dar contestă că ar fi trimis presei imagini cu violuri sau videoclipuri pornografice.

Gisèle Pelicot Foto: X

Gisèle Pelicot a anunțat că va iniția acțiuni în justiție împotriva editurii Tinbad și a autoarei Sabine Prokhoris, după ce fotografii în care apare nud au fost folosite fără acordul său pentru promovarea unei cărți. Volumul sugerează că ar fi fost complice la abuzurile suferite, relatează The Guardian.

Franțuzoaica, în vârstă de 73 de ani, a declarat că este „profund șocată” de utilizarea în scopuri comerciale a unor imagini din viața sa privată.

„Refuz ca viața mea privată să devină un instrument publicitar”, a spus Gisèle Pelicot.

Potrivit săptămânalului francez Le Canard enchaîné, citat de The Guardian, Tinbad a trimis unor instituții media fotografii nud și înregistrări video explicite cu Pelicot, realizate de fostul său soț, pentru a promova cartea. Unul dintre capitolele volumului este dedicat cazului său.

„Astăzi mă simt din nou umilită, expusă și rănită. Ca și cum suferința prin care am trecut în timpul procesului nu ar fi fost suficientă”, a declarat Pelicot.

Editura își cere scuze, autoarea îi atribuie responsabilitatea

Tinbad și-a cerut scuze și a descris incidentul drept „o eroare regretabilă de comunicare”. Editura a susținut că nu a trimis presei „imagini cu violuri sau înregistrări video pornografice”, fără a nega însă distribuirea fotografiilor nud.

Sabine Prokhoris a atribuit editurii „întreaga responsabilitate” pentru campania de promovare, pe care a calificat-o drept „nepotrivită”. Autoarea își descrie cartea ca pe o analiză critică a noțiunii de control și dominație psihologică.

Editura a anunțat că nu vor exista noi tiraje ale volumului, dincolo de cele 280 de exemplare aflate deja în circulație.

Gisèle Pelicot a devenit un simbol al luptei împotriva violenței sexuale în timpul procesului din 2024, în urma căruia fostul său soț a fost condamnat pentru că a drogat-o și a violat-o, dar și pentru că a recrutat alți bărbați să o violeze în timp ce era inconștientă.