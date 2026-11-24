Meteorologii au emis două atenționări Cod galben de vânt și ninsori viscolite, valabile marți, 24 noiembrie, în mai multe regiuni ale țării. La munte, rafalele vor ajunge la 90 km/h, iar în unele zone vântul va sufla cu până la 70 km/h.

ANM anunță viscol la munte și temperaturi mai mici decât normalul perioadei Foto: Arhivă

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis două atenționări Cod galben, care vizează intensificări ale vântului și ninsori viscolite, în intervalul 24 noiembrie, ora 10.00 – 25 noiembrie, ora 08.00.

Ninsori viscolite în Carpații Meridionali, Orientali și Munții Apuseni

Prima atenționare este valabilă marți, între orele 10.00 și 20.00, și vizează Carpații Meridionali, Carpații Orientali și Munții Apuseni.

În aceste zone va ninge slab, însă vântul va avea intensificări, cu viteze de 60-90 km/h, urmând să viscolească ninsoarea.

Tot până la ora 20.00, meteorologii anunță intensificări ale vântului în vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, sudul și estul Transilvaniei, precum și în vestul Moldovei. Aici, rafalele vor atinge 50-70 km/h.

Foto: ANM

Potrivit ANM, intensificări ale vântului, cu viteze în general de 40-50 km/h, vor fi și în restul țării.

O nouă atenționare de ninsori viscolite, începând de marți seară

A doua atenționare Cod galben intră în vigoare marți, la ora 20.00, și este valabilă până miercuri, 25 noiembrie, la ora 08.00.

Aceasta vizează Carpații Orientali și estul Carpaților Meridionali, unde va ninge slab, dar vântul va avea intensificări, cu rafale de 60-90 km/h, care vor viscoli ninsoarea.

Foto: ANM

Vreme mai rece decât normalul perioadei până la jumătatea lunii decembrie

Vremea va rămâne mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă în întreaga țară până la jumătatea lunii decembrie, potrivit estimărilor ANM pentru următoarele patru săptămâni. Temperaturile medii vor fi mai scăzute decât cele normale inclusiv în intervalul 23-30 noiembrie, abaterea fiind mai accentuată în zonele montane.

În aceeași perioadă, cantitățile de precipitații vor fi excedentare în majoritatea regiunilor, în special în sud-vestul țării. Ulterior, între 30 noiembrie și 7 decembrie, meteorologii estimează precipitații sub nivelul obișnuit în toate regiunile, în timp ce temperaturile vor rămâne sub mediile climatologice.