Români în alegerile din SUA: Mihaela Pleșa câștigă în Texas, fostul vicepreședinte PMP pierde în Florida

Candidații de origine română au avut rezultate diferite la alegerile americane din 3 noiembrie 2026. Democrata Mihaela Pleșa a obținut un nou mandat în Camera Reprezentanților din Texas, în timp ce republicanul Ionel Roiban, fost membru al conducerii PMP, a pierdut cursa pentru legislativul statului Florida.

Mihaela Pleșa, candidată a Partidului Democrat Foto: X/Mihaela Pleșa

Democrata Mihaela Pleșa, politiciană americană de origine română, a câștigat alegerile pentru Districtul 70 al Camerei Reprezentanților din Texas, potrivit rezultatelor centralizate de platforma MultiState Elections.

Pleșa l-a învins pe candidatul republican George Flint și își păstrează astfel locul în legislativul statului Texas.

Politiciana, ai cărei părinți au emigrat din România în Statele Unite, a intrat în istorie în 2022, când a devenit prima femeie de origine română aleasă în legislativul texan.

Reprezentantă a Partidului Democrat, Pleșa a candidat pentru un nou mandat într-un stat dominat de republicani la nivelul conducerii politice. Districtul 70 se află în comitatul Collin, în zona metropolitană Dallas, scrie Mediafax.

Fostul lider PMP Ionel Roiban pierde în Florida. Democratul Rob Long obține aproape 63% din voturi

În Florida, republicanul de origine română Ionel Roiban a pierdut alegerile pentru Districtul 90 al Camerei Reprezentanților din legislativul statului.

Roiban, fost vicepreședinte al Partidului Mișcarea Populară din România, a candidat din partea Partidului Republican, formațiunea președintelui Donald Trump, împotriva democratului Rob Long.

Potrivit rezultatelor publicate de publicația locală BocaNewsNow, Rob Long a obținut 41.309 voturi, reprezentând 62,96%, în timp ce Ionel Roiban a fost votat de 24.303 alegători, echivalentul a 37,04%.

Diferența dintre cei doi candidați a fost de 17.006 voturi, respectiv aproape 26 de puncte procentuale.

De ce a plecat Ionel Roiban din PMP. Criticile la adresa USR

Roiban a încercat să obțină un mandat în legislativul din Florida după o experiență politică în România, unde a activat în PMP, partid fondat de apropiați ai fostului președinte Traian Băsescu.

Ionel Roiban a fost vicepreședinte al PMP, formațiune condusă atunci de Eugen Tomac. În 2023, când partidul negocia apropierea de USR și Forța Dreptei, Roiban s-a declarat nemulțumit de direcția politică a conducerii și a decis să plece.

Într-o declarație acordată atunci Mediafax, el a criticat dur USR, invocând diferențele ideologice dintre cele două partide.

„USR nu e un partid de dreapta. Vin din SUA, unde am fost membru al Partidului Republican, conservator. USR e exponentul globalismului și neomarxismului”, declara Ionel Roiban.

Roiban susținea că PMP ar trebui să își păstreze orientarea conservatoare și valorile tradiționale, considerând incompatibilă această direcție cu o alianță electorală alături de USR.

De la Guvernul României la politica americană

Înaintea plecării din PMP, Ionel Roiban deținuse și o funcție în administrația centrală din România.

În mai 2020, el a fost numit consilier de stat în aparatul de lucru al prim-ministrului Ludovic Orban, la propunerea lui Eugen Tomac.

Roiban este originar din județul Vâlcea, dar locuiește de peste două decenii în Boynton Beach, Florida, unde lucrează în domeniul tehnologiei, ca inginer software.

El conduce și National Committee of Romanian-American Republicans, organizație implicată în mobilizarea comunității româno-americane și în promovarea participării acesteia la viața politică din Stetele Unite.