ANAF verifică solicitări suspecte de rambursare a TVA, care ar avea legătură cu unul dintre marile clanuri interlope din București. Rețeaua ar folosi sute de firme din Capitală și din alte județe, iar afacerile vizate ar avea legătură cu sectorul imobiliar, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.

ANAF intensifică verificările privind rambursările necuvenite de TVA. Foto: arhivă

Gruparea ar utiliza sute de firme înregistrate în Capitală și în alte județe ale țării, iar solicitările de rambursare a TVA ar avea legătură cu afacerile din domeniul imobiliar.

Rambursări de TVA de milioane de lei, în atenția ANAF

În ultimele zile, ANAF a semnalat mai multe tentative de obținere nejustificată a unor sume de la buget prin rambursări de TVA.

Pe 16 noiembrie, instituția a anunțat că verifică o solicitare de rambursare de peste 2,1 milioane de lei. Facturile care au stat la baza acesteia au fost emise între două firme din București, aflate sub controlul aceleiași persoane, potrivit Fiscului.

Pe 18 noiembrie, inspectorii antifraudă au descoperit un circuit financiar fraudulos în valoare de 26 de milioane de lei, prin care fuseseră solicitate rambursări de TVA de 7,5 milioane de lei. În acest caz, ANAF a sesizat organele de urmărire penală.

Un alt caz a fost anunțat pe 20 noiembrie, când Fiscul a identificat o firmă care dedusese nejustificat TVA în valoare de aproape 880.000 de lei.

Rambursarea TVA este o procedură legală prin care companiile pot recupera de la stat, în anumite condiții, diferența dintre taxa deductibilă pentru achiziții și cea colectată din vânzări.

România înregistrează cel mai mare deficit de colectare a TVA din Uniunea Europeană, potrivit raportului Comisiei Europene publicat în decembrie 2025.

În anul 2023, statul român nu a încasat aproximativ 9,2 miliarde de euro din TVA. Deficitul de colectare a fost de 30%, de peste trei ori mai mare decât media europeană, de 9,5%.