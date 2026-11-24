Ministrul Sănătății îl acuză pe Vlad Voiculescu că se află în spatele moțiunii simple depuse de PNL și USR și promite răspunsuri cu documente și cifre. Dezbaterea este programată miercuri, 25 noiembrie, de la ora 10.00.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății Foto: Gov.ro

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a lansat marți, 24 noiembrie, un atac la adresa fostului ministru Vlad Voiculescu, înaintea dezbaterii moțiunii simple care îl vizează. Într-o postare pe Facebook, Rogobete a susținut că demersul parlamentar pare inspirat din postările lui Voiculescu și l-a acuzat pe acesta de manipularea informațiilor.

„Moțiune parlamentară sau răfuială personală? Această moțiune pare să fi fost scrisă mai întâi pe Facebook, în postările lui Vlad Vasile Voiculescu, în care mă atacă în mod abject, minte prin omisiune și manipulează informațiile.”

Rogobete a afirmat că Voiculescu ar fi declarat în emisiuni TV că a scris moțiunea. Ministrul le-a cerut explicații parlamentarilor semnatari despre rolul fostului ministru în redactarea documentului și le-a pus sub semnul întrebării independența politică.

„Vă scrie și declarațiile politice? Vă pregătește și intervențiile parlamentare? Vă face și temele? Ați fost aleși să reprezentați cetățenii României, nu să deveniți simpli notari care parafează o moțiune al cărei autor este Vlad Voiculescu.”

Rogobete promite răspunsuri cu documente și cifre

Ministrul a precizat că respectă moțiunea simplă ca instrument parlamentar și democratic, dar a susținut că „Parlamentul României nu este o extensie a contului de Facebook al lui Vlad Voiculescu”. El a anunțat că va răspunde acuzațiilor formulate împotriva sa.

„Voi răspunde fiecărei acuzații cu documente, cu cifre și cu fapte. Sistemul de sănătate are nevoie de soluții, nu de spectacol politic și de reglări de conturi. Nu confundați răbdarea mea cu slăbiciunea!”

Moțiunea, dezbătută miercuri în Camera Deputaților

Moțiunea simplă depusă de PNL și USR împotriva lui Alexandru Rogobete va fi dezbătută miercuri, 25 noiembrie, de la ora 10:00, în Camera Deputaților. Documentul este intitulat „Un pacient nu poate înghiți un tabel. Un spital nu se construiește cu comunicate de presă. Domnule Rogobete, asumați-vă eșecul politic!”.