 Trump spune că va accepta rezultatele alegerilor și că este dispus să colaboreze cu democrații | adevarul.ro
search
Miercuri, 4 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Trump spune că va accepta rezultatele alegerilor și că este dispus să colaboreze cu democrații

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Președintele american Donald Trump a declarat marți seară, 3 noiembrie, că va accepta rezultatele alegerilor de la jumătatea mandatului și că este pregătit să colaboreze cu democrații. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat The New York Times, în timp ce proiecțiile indicau că opoziția democrată urma să preia controlul ambelor camere ale Congresului, potrivit Mediaite.

Donald Trump profimedia 1148415472 jpg
Foto: Profimedia

Discuția a avut loc în jurul orei 22.30, ora coastei de est a Statelor Unite, în timp ce Trump urmărea rezultatele. Relatarea Mediaite surprinde atât disponibilitatea sa declarată pentru colaborare, cât și surprinderea față de unele dintre înfrângerile republicanilor.

„Probabil vom ajunge la o înțelegere”

„Sunt pe deplin dispus să accept aceste rezultate”, a declarat Trump, potrivit citatului din interviul pentru The New York Times reprodus de Mediaite.
„Vom lucra cu democrații și, știți, așteptăm cu interes să colaborăm cu ei. Probabil vom ajunge la o înțelegere”, a adăugat președintele.

La momentul declarațiilor, Mediaite relata că democrații erau proiectați să câștige majoritatea atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senat. Aceste proiecții trebuie deosebite de rezultatele finale certificate: ele descriau situația electorală din acel moment, nu componența definitiv validată a viitorului Congres.

Un mesaj diferit de amenințările cu veto-ul

Disponibilitatea pentru colaborare contrastează cu declarații anterioare amintite de Mediaite. Publicația notează că Trump promisese să respingă prin veto inițiativele democraților dacă aceștia obțineau majoritatea în Congres. Într-un interviu recent, președintele spusese că va deveni „Mr. Veto” — „Domnul Veto”.

Ce se decide la alegerile de la jumătatea mandatului

Alegerile pentru Congres au loc o dată la doi ani. Cele organizate la mijlocul intervalului dintre două alegeri prezidențiale sunt cunoscute drept alegeri de la jumătatea mandatului, sau „midterms”. Ele nu reprezintă un scrutin pentru funcția de președinte, ci stabilesc reprezentarea în legislativul federal.

Potrivit portalului oficial USAGov, toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților sunt supuse votului la fiecare asemenea scrutin. Mandatul unui membru al Camerei este de doi ani.

În Senat, care are 100 de membri, mandatele durează șase ani și sunt eșalonate. Astfel, la fiecare doi ani este aleasă aproximativ o treime dintre senatori, nu întreaga cameră.

Miza scrutinului este și stabilirea partidului care va deține majoritatea în fiecare cameră pentru următorii doi ani. Congresul reprezintă puterea legislativă federală, ceea ce explică importanța politică a relației dintre președinte și majoritățile rezultate din alegeri.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine se afla la bordul avionului privat care s-a prăbușit „ca o rachetă” în Florida
digi24.ro
image
România intră în sezonul rece cu depozitele de gaze aproape 90% pline. Ce se întâmplă cu facturile
stirileprotv.ro
image
EXCLUSIV. Românii din America, împărțiți în ziua alegerilor decisive pentru Trump. De la susținere totală la dezamăgire: „L-am votat, dar m-a dezamăgit”. Ce așteaptă de la Washington și ce spun despre Visa Waiver
gandul.ro
image
Se conturează o înfrângere ISTORICĂ pentru Trump în alegeri
mediafax.ro
image
Gestul care l-a iritat pe Reghecampf la U Cluj – FCSB: „Mister, nu aleargă!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Firmele și sinecurile familiei Sorinei Docuz, partenera de viață a lui Marcel Ciolacu: funcții bănoase la stat și contractele cu bani publici
libertatea.ro
image
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Nu a vrut să divorțeze, după ce soția l-a înșelat cu Dan Alexa. ”Trebuie să-mi mulțumești toată viața”
digisport.ro
image
Zodiile care primesc răsplata Universului între 5 și 16 noiembrie! După luni de încercări, norocul se întoarce în viața acestor nativi
click.ro
image
Un inginer a cumpărat-o cu 100 de lire și a ținut televizorul pe ea 16 ani. După moartea lui, „comoda” s-a vândut cu 7,31 milioane de €
antena3.ro
image
S-a aflat. Ce produse vor fi la preţ redus de Black Friday 2026 la eMAG
zf.ro
image
5.000 de lei salariul după liceu şi dublu în câţiva ani. Sunt mai multe joburi decât absolvenţi
observatornews.ro
image
Ispita Gabriella, mesaj cu subînțeles pentru Prințul Marco?! 'Au trecut 164 de zile de când îți aprind lumânări'
cancan.ro
image
Senatul a aprobat reducerea vârstei de pensionare pentru 2 categorii de români. „Uzura fizică e foarte mare”
newsweek.ro
image
Anamaria Prodan și Ronald Gavril, întâlnire de 7 stele cu legenda americanilor: „El a avut grijă de mine în SUA. Îl vom aduce în România”. EXCLUSIV
prosport.ro
image
Mesaj surpriză din Istanbul în scandalul blănii partenerei lui Ciolacu. Detaliul de pe Instagram care nu a trecut neobservat
playtech.ro
image
Secretul succesului lui Jovo Lukic la U Cluj şi motivul pentru care n-a confirmat la Universitatea Craiova
fanatik.ro
image
Cât trebuie să câștige un român pentru a locui singur în 2026. Salariul minim e depășit cu peste 1.700 lei de costul unui trai decent
ziare.com
image
A pierdut totul ”și încă ceva” din cauza alcoolului. Cum arată marea campioană la 38 de ani: ”Mă otrăvea”
digisport.ro
image
Ce rugăciune este bine să rostești de Sfântul Mina, pe 11 noiembrie. Ce semnificație are sărbătoarea
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Nicușor Dan a promulgat legea, o nouă zi naţională pentru români
romaniatv.net
image
Pensia după 15, 25 sau 35 de ani de vechime în muncă. Calculele care se fac pentru 2026
mediaflux.ro
image
Veste teribilă din Spania: coliziunea petrecută aseară pe teren i-a fost fatală, fotbalistul a murit la spital. Atenție, imagini cu puternic impact emoțional!
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
Theo Rose, depășită de prima criză de furie a lui Sasha! Și-a sunat soțul să vină în ajutor: „Nu mai puteam”
click.ro
image
Accidentare greu de privit la „Asia Express”! Un concurent a alunecat și s-a prăbușit în apă în timpul jocului pentru amuletă
click.ro
image
Călin Geambașu, război în instanță cu tatăl și mama fiului său! Ce se întâmplă în cele două dosare
click.ro
Michael Douglas în Instinct primar foto Profimedia jpg
Sexul oral i-a adus cancerul? Michael Douglas a șocat Hollywood-ul cu mărturia sa despre pasiunea pentru femei
okmagazine.ro
Clint Eastwood Profimedia jpg
„Hai să ne facem rost de niște femei!” Legendarul actor nu și-a ascuns niciodată dependența de sex și avea reguli stricte pentru iubitele lui
okmagazine.ro
O hartă care arată altitudinea orașului Tell Buto și a celor trei movile principale ale sale - Movila Nordică (Kom A), Zona Templului (Kom B) și Movila Sudică (Kom C), unde cercetătorii au efectuat studiile geofizice și săpăturile
O structură monumentală, îngropată timp de 2.600 de ani sub nămolul Nilului, descoperită din satelit
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Mihai Trăistariu, șocat de prețurile din bazarul din Istanbul, de unde Marcel Ciolacu a cumpărat blana cu bucluc: „S-au scumpit toate”
image
Theo Rose, depășită de prima criză de furie a lui Sasha! Și-a sunat soțul să vină în ajutor: „Nu mai puteam”

OK! Magazine

image
„Hai să ne facem rost de niște femei!” Legendarul actor nu și-a ascuns niciodată dependența de sex și avea reguli stricte pentru iubitele lui