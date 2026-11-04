Trump spune că va accepta rezultatele alegerilor și că este dispus să colaboreze cu democrații

Președintele american Donald Trump a declarat marți seară, 3 noiembrie, că va accepta rezultatele alegerilor de la jumătatea mandatului și că este pregătit să colaboreze cu democrații. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat The New York Times, în timp ce proiecțiile indicau că opoziția democrată urma să preia controlul ambelor camere ale Congresului, potrivit Mediaite.

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Discuția a avut loc în jurul orei 22.30, ora coastei de est a Statelor Unite, în timp ce Trump urmărea rezultatele. Relatarea Mediaite surprinde atât disponibilitatea sa declarată pentru colaborare, cât și surprinderea față de unele dintre înfrângerile republicanilor.

„Probabil vom ajunge la o înțelegere”

„Sunt pe deplin dispus să accept aceste rezultate”, a declarat Trump, potrivit citatului din interviul pentru The New York Times reprodus de Mediaite.

„Vom lucra cu democrații și, știți, așteptăm cu interes să colaborăm cu ei. Probabil vom ajunge la o înțelegere”, a adăugat președintele.

La momentul declarațiilor, Mediaite relata că democrații erau proiectați să câștige majoritatea atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senat. Aceste proiecții trebuie deosebite de rezultatele finale certificate: ele descriau situația electorală din acel moment, nu componența definitiv validată a viitorului Congres.

Un mesaj diferit de amenințările cu veto-ul

Disponibilitatea pentru colaborare contrastează cu declarații anterioare amintite de Mediaite. Publicația notează că Trump promisese să respingă prin veto inițiativele democraților dacă aceștia obțineau majoritatea în Congres. Într-un interviu recent, președintele spusese că va deveni „Mr. Veto” — „Domnul Veto”.

Ce se decide la alegerile de la jumătatea mandatului

Alegerile pentru Congres au loc o dată la doi ani. Cele organizate la mijlocul intervalului dintre două alegeri prezidențiale sunt cunoscute drept alegeri de la jumătatea mandatului, sau „midterms”. Ele nu reprezintă un scrutin pentru funcția de președinte, ci stabilesc reprezentarea în legislativul federal.

Potrivit portalului oficial USAGov, toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților sunt supuse votului la fiecare asemenea scrutin. Mandatul unui membru al Camerei este de doi ani.

În Senat, care are 100 de membri, mandatele durează șase ani și sunt eșalonate. Astfel, la fiecare doi ani este aleasă aproximativ o treime dintre senatori, nu întreaga cameră.

Miza scrutinului este și stabilirea partidului care va deține majoritatea în fiecare cameră pentru următorii doi ani. Congresul reprezintă puterea legislativă federală, ceea ce explică importanța politică a relației dintre președinte și majoritățile rezultate din alegeri.