Ministerul Finanțelor propune reguli noi pentru pregătirea bugetului pe 2027, printr-o platformă digitală care va centraliza solicitările instituțiilor și va corela alocările de bani publici cu obiective și rezultate măsurabile.

Ministerul Finanțelor introduce reguli noi pentru banii publici Foto: Arhivă

Ministerul Finanțelor a publicat în transparență decizională un proiect de ordonanță de urgență care reglementează utilizarea Sistemului Informatic eBuget_NG și aduce modificări Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice.

Platforma va fi folosită la pregătirea bugetului pentru 2027 și urmărește să înlocuiască transmiterea fragmentată a propunerilor bugetare, prin documente și fișiere prelucrate separat, cu un sistem unitar de lucru.

Proiectul stabilește obligațiile instituțiilor în privința informațiilor transmise și creează cadrul pentru introducerea bugetării pe programe. Astfel, alocările bugetare, inclusiv sumele suplimentare solicitate de instituții, vor trebui corelate cu obiective și rezultate măsurabile.

Alexandru Nazare: „Un buget credibil începe cu această rigoare”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că digitalizarea procesului bugetar va permite o mai bună urmărire a modului în care sunt cheltuiți banii publici și a obligațiilor financiare asumate pentru anii următori.

„Prin eBuget_NG, punem în aceeași platformă propunerile instituțiilor și fundamentările care trebuie să le susțină. Digitalizarea ne ajută să vedem mai clar unde merg banii, ce angajamente avem pentru anii următori și ce rezultate sunt urmărite”, a declarat ministrul Finanțelor.

Acesta a precizat că instituțiile vor avea responsabilitatea de a furniza informații complete și corecte.

„Ministerul Finanțelor lucrează cu datele furnizate de ordonatorii de credite, iar fiecare instituție are responsabilitatea să prezinte informații complete și corecte. Un buget credibil începe cu această rigoare. De ea depind continuarea reducerii deficitului, capacitatea de a finanța investițiile și serviciile publice, dar și încrederea investitorilor și a agențiilor de rating în angajamentele României”, a mai afirmat Alexandru Nazare.

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Ce instituții vor trebui să utilizeze platforma eBuget_NG

Proiectul reglementează utilizarea sistemului de către ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, ai bugetului asigurărilor sociale de stat și ai bugetelor fondurilor speciale.

De asemenea, platforma va fi utilizată de instituțiile finanțate integral din venituri proprii sau din venituri proprii și subvenții. Instituțiile subordonate vor putea accesa sistemul la solicitarea ordonatorilor principali de credite.

Ministerul Finanțelor va administra platforma și va stabili procedura de funcționare prin ordin al ministrului, în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a ordonanței.

Documentul va cuprinde regulile privind fluxurile de lucru, termenele, structura datelor, accesul, autentificarea și arhivarea informațiilor.

Instituțiile vor răspunde pentru corectitudinea datelor și vor raporta rezultatele

Proiectul introduce obligația conducătorilor instituțiilor sau a persoanelor împuternicite de a verifica și valida informațiile introduse în sistem. Responsabilitatea pentru legalitatea și corectitudinea datelor va reveni instituțiilor care le furnizează.

Totodată, finanțarea prin programe bugetare va fi corelată cu obiective, indicatori și rezultate care pot fi urmărite. Ordonatorii principali de credite vor trebui să raporteze performanța programelor atât semestrial, cât și anual.

Prin această abordare, analiza cheltuielilor publice nu se va limita la sumele alocate și cheltuite, ci va lua în calcul și rezultatele obținute.

În cazul investițiilor publice, proiectele vor putea fi evaluate și prioritizate în funcție de beneficiile economice și sociale, resursele necesare finalizării și costurile de funcționare.

Bugetele instituțiilor vor include estimări pentru următorii trei ani

Modificările propuse la Legea finanțelor publice prevăd și introducerea unei proiecții bugetare înainte de stabilirea limitelor de cheltuieli.

Aceasta va cuprinde necesarul de finanțare pentru anul următor, precum și estimările pentru următorii trei ani, realizate pe baza indicatorilor macroeconomici și a legislației în vigoare.

Ministerul Finanțelor va putea analiza astfel obligațiile și fundamentările instituțiilor înainte de formularea propunerilor privind limitele de cheltuieli.

Proiectul actualizează și calendarul anual de elaborare a bugetului, pentru a-l corela cu prognozele macroeconomice.

Sunt prevăzute, de asemenea, reguli privind monitorizarea lunară a angajamentelor și plăților, reutilizarea creditelor de angajament disponibilizate și încheierea unor angajamente multianuale pentru bunuri și servicii, în limitele aprobate.

Măsurile urmăresc să permită instituțiilor o mai bună planificare a activității și a cheltuielilor, menținând controlul asupra obligațiilor bugetare.