Trump pune eșecul republicanilor la alegerile din SUA pe seama războiului cu Iranul

Președintele american Donald Trump a recunoscut pentru prima dată că războiul cu Iranul a avut un rol în rezultatele slabe obținute de Partidul Republican la alegerile de la jumătatea mandatului, însă a insistat că nu regretă decizia de a lansa operațiunea militară.

Donald Trump recunoaște impactul politic al războiului din Iran Foto: Shutterstock

Într-un interviu acordat publicației The Wall Street Journal, liderul de la Casa Albă a fost întrebat dacă conflictul cu Iranul a influențat performanța electorală a republicanilor.

„Iranul a fost o parte din ecuație”, a declarat Trump.

Comentariul vine după o noapte electorală dificilă pentru republicani, care au pierdut mai multe curse importante pentru Senat și Camera Reprezentanților, în timp ce democrații au reușit să recâștige controlul Congresului și să obțină victorii în state considerate până recent bastioane republicane.

Cu toate acestea, Trump a precizat că nu regretă decizia de a declanșa războiul cu Iranul la începutul acestui an, chiar dacă efectele conflictului au fost invocate de analiști drept unul dintre factorii care au alimentat nemulțumirea alegătorilor.

Este una dintre puținele recunoașteri publice ale președintelui privind impactul politic al conflictului, într-un moment în care rezultatele alegerilor sunt privite ca un referendum asupra politicilor administrației sale.

Rezultatele de până acum arată că Partidul Democrat va obține controlul asupra Senatului SUA, după ce a răsturnat majoritatea deținută anterior de republicani, potrivit BBC

Potrivit proiecțiilor CBS, democrații sunt acum în poziția de a controla ambele camere ale Congresului american, după ce anterior au fost declarați câștigători și în cursa pentru majoritatea din Camera Reprezentanților

Rezultatul reprezintă una dintre cele mai importante lovituri politice suferite de administrația președintelui Donald Trump în alegerile de la jumătatea mandatului