Radu Negru, fostul fundaș al celor de la FCU Craiova 1948 și Unirea Slobozia, a lămurit zvonurile apărute în ultima perioadă despre o posibilă retragere din fotbal.

Negru Radu Foto: Instagram @radu.negru19

Ajuns la 27 de ani, fotbalistul spune că nu se gândește să renunțe la carieră și că își caută în continuare o echipă la care să evolueze.

A înregistrat peste 100 de apariții în Superliga

Negru nu mai are contract din vara acestui an, când s-a încheiat colaborarea cu formația FK Bylis Ballsh, din Albania. Chiar dacă nu a semnat cu un alt club, fundașul nu a întrerupt pregătirea. Acesta se antrenează pe cont propriu și participă inclusiv la partide de futsal pentru a nu pierde contactul cu sportul de performanță.

Cu 105 apariții în Superliga, în tricourile lui FCU Craiova 1948 și Unirea Slobozia, fundașul își dorește să revină cât mai repede pe teren. Acesta a precizat că este dispus să analizeze orice ofertă și că nu exclude nicio variantă pentru următoarea etapă a carierei.

Negru Radu Foto: Instagram @radu.negru19

„Nu m-am retras! Aștept să vină ceva potrivit!”

În perioada recentă, Radu Negru a purtat discuții cu mai multe echipe din Liga 2, dar și cu formații din afara României. Deocamdată, niciuna dintre variante nu s-a concretizat, iar jucătorul continuă să aștepte o propunere care să îi permită să revină în fotbalul profesionist.

„Nu m-am retras! Mă antrenez în fiecare zi, chiar și de două ori pe zi. Din punct de vedere fizic sunt foarte bine. În ceea ce privește alimentația, îmi cântăresc fiecare gram de aliment pe care îl consum și calculez totul pentru a fi la un nivel potrivit.

Chiar și săptămâna trecută am avut niște discuții destul de avansate prin Italia. M-am înțeles cu ei în privința detaliilor contractuale, doar că mutarea nu s-a concretizat. Prima dată am fost eu puțin nehotărât, după care mi-au spus ei că este totul ok. Trebuia să mă duc săptămâna trecută, dar am fost luat puțin pe nepregătite și le-am spus că nu este ok să mă duc. Am avut și am în continuare discuții cu impresari și cu echipe din România și din străinătate.

În perioada de transferuri din vară, eu m-am orientat spre Superliga, dar nu s-a concretizat nimic. După, când m-am orientat spre Liga 2, cluburile mi-au transmis că deja se acoperiseră pe postul meu sau că aveau juniori. Apoi, ofertele concrete pe care le-am avut nu m-au mulțumit. Am zis să aștept să vină ceva potrivit din toate punctele de vedere. M-am dus la futsal ca să nu îmi lipsească o competiție oficială în care să fiu angrenat. Una este când te antrenezi singur și alta este când ai o competiție cu arbitri și adversari. Asta mă ajută să mă mențin la un nivel cât mai bun din punctul acesta de vedere!”, a admis Radu Negru, conform iamsport.ro.

„Sunt pregătit pentru tot ce înseamnă fotbal!”

„Aștept orice provocare, orice proiect de angajament mai amplu. Sunt pregătit pentru tot ce înseamnă fotbal. Aștept orice provocare prin care să și demonstrez că sunt departe de a mă retrage! În discuțiile pe care le-am avut cu cluburile din Liga 2, care nu au fost la începutul perioadei de transferuri, oamenii mi-au transmis că s-au acoperit pe poziția respectivă sau mi-au spus: <<Te știm. Te apreciem foarte mult. Am avea nevoie de tine, dar nu are rost să te aducem și să te ținem pe bancă. Jucăm cu juniori pe postul tău>>. Am apreciat sinceritatea și deschiderea oamenilor. Am înțeles asta. Nici eu nu mi-aș fi dorit să accept așa, pentru că m-am lovit de treaba asta și în trecut, inclusiv la Liga 1. Nu ai ce să faci în situații de genul acesta!”, a concluzionat Negru.