Chimcomplex, unul dintre cei mai importanți producători din industria chimică românească, a solicitat deschiderea procedurii de concordat preventiv, după ce a raportat pierderi de aproape 148 de milioane de lei în primele nouă luni din 2026. Compania și-a redus deja personalul și a oprit o capacitate de producție de la Onești.

Chimcomplex a raportat pierderi nete de aproape 148 de milioane de lei în primele nouă luni din 2026 Foto: arhivă

Chimcomplex SA Borzești, companie care operează platformele industriale de la Onești și Râmnicu Vâlcea, a depus o cerere de deschidere a procedurii de concordat preventiv, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București (BVB). Solicitarea vine după o perioadă dificilă pentru producătorul de substanțe chimice, care a încheiat primele nouă luni ale anului cu pierderi nete de aproape 148 de milioane de lei.

Dificultățile companiei sunt reflectate și în activitatea industrială. În primele nouă luni din 2026, Chimcomplex a vândut cu 39.405 tone mai puține produse finite principale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce reprezintă o scădere de 27%. În același interval, cifra de afaceri a coborât cu 4,1%, până la 812,6 milioane de lei.

Chimcomplex și-a redus personalul cu 25%

Restructurarea activității a vizat și numărul de angajați. Potrivit raportului financiar transmis BVB, numărul mediu de salariați ai companiei a fost de 1.075 în primele nouă luni din 2026, față de 1.435 în perioada similară din 2025, o reducere de aproximativ 25%.

Compania explică diminuarea efectivului prin reproiectarea structurii organizatorice și redimensionarea necesarului de resurse umane. Măsurile au vizat în special angajații cu contracte pe perioadă determinată, persoanele care cumulau pensia cu salariul și oprirea capacităților energo-intensive.

Una dintre măsurile luate de companie a fost oprirea instalației de electroliză de pe platforma industrială Onești. Producția de oxo-alcooli este, de asemenea, suspendată din 2025.

Conducerea Chimcomplex arată în raport că societatea își adaptează capacitățile de producție la cererea din piață și pregătește un plan de afaceri pentru perioada 2026-2030, care stă la baza discuțiilor cu instituțiile bancare.

Costurile energiei și materiilor prime pun presiune pe producător

Compania indică mai mulți factori care au afectat rezultatele financiare. În primele nouă luni din 2026, prețul mediu de achiziție al gazelor naturale a crescut cu 2%, cel al energiei electrice cu 8%, iar prețul mediu al propilenei a fost cu 32% mai mare față de perioada similară din 2025.

În același timp, reducerea cantităților vândute a afectat veniturile, iar diminuarea costurilor nu a ținut pasul cu scăderea acestora.

Chimcomplex este unul dintre principalii producători de substanțe chimice din România și operează două platforme industriale importante, la Onești și Râmnicu Vâlcea. Compania produce, printre altele, sodă caustică, clor, polioli, propilenglicol și alte produse chimice utilizate în numeroase sectoare industriale.