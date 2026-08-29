Trump revendică petrolul Venezuelei: SUA preiau controlul asupra unor rezerve de 65 de miliarde de barili

Statele Unite au ajuns la un acord cu Venezuela pentru a controla peste 65 de miliarde de barili din rezervele sale de petrol, a anunțat președintele american Donald Trump.

Trump anunță un acord „istoric” cu Venezuela Foto: AFP

„Această tranzacție istorică va crește de peste două ori rezervele de petrol ale Americii, crește considerabil aprovizionarea noastră cu petrol și va reduce substanțial prețurile la benzină pentru toți americanii”, a scris Trump pe rețelele sociale.

Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a salutat la rândul său acordul, despre care a spus că va contribui la relansarea economică a țării, potrivit BBC.

Trump s-a angajat să exploateze rezervele Venezuelei, cele mai mari din lume, după ce Statele Unite l-au capturat în acest an pe președintele de atunci, Nicolás Maduro. Mai recent, Trump s-a confruntat cu presiuni pentru a ține sub control prețurile interne la benzină, care au crescut puternic pe fondul conflictului din Iran.

Secretarul de stat Marco Rubio a descris acordul petrolier drept „o victorie uriașă atât pentru poporul american, cât și pentru cel venezuelean”. Au fost oferite însă puține detalii despre înțelegere.

„Pentru poporul venezuelean, acest acord va aduce aproape 100 de miliarde de dolari în investiții private, va susține mii de locuri de muncă bine plătite și va impulsiona reconstrucția economiei Venezuelei”, a declarat Rubio pe rețelele sociale.

SUA ar urma să dețină 55% dintr-o societate mixtă

Într-o postare separată, Trump a afirmat că Rubio și secretarul Apărării, Pete Hegseth, au ajuns la acord cu conducerea Venezuelei „printr-un parteneriat cu mediul privat”.

Președintele american nu a oferit detalii suplimentare despre acest parteneriat și nici nu a precizat eventualele angajamente și condiții asumate de Statele Unite în cadrul acordului. Trump a susținut însă că înțelegerea a fost încheiată „fără niciun cost pentru contribuabilul american”.

Președinta interimară a Venezuelei a declarat, într-un comunicat, că acordul va avea „un impact semnificativ asupra relansării țării”.

Înțelegerea prevede dezvoltarea a 17 zăcăminte petroliere strategice, cu un potențial dovedit de 65 de miliarde de barili, precum și „investiții de peste 100 de miliarde de dolari și peste 209 miliarde de dolari sub formă de taxe pentru stat”, a precizat Rodriguez.

„Aceste investiții vor contribui nu doar la redresarea și modernizarea industriei noastre, ci și la creșterea economică a țării, la securitatea energetică a emisferei noastre și la un echilibru mai mare pe piețele internaționale”, a afirmat ea.

În baza acordului, guvernul american va păstra un control de 55% asupra unei societăți mixte, alături de un „operator privat cu experiență în Venezuela”, a declarat un oficial american pentru CBS News.

Potrivit oficialului, Rodriguez a acordat societății mixte o concesiune pe 100 de ani pentru exploatarea zăcămintelor petroliere.

Un acord fără precedent ridică semne de întrebare

Trump a oferit puține detalii despre această înțelegere extrem de neobișnuită, care pare să acorde Statelor Unite un rol direct în administrarea resurselor naturale suverane ale unei țări străine.

Acordul pare, de asemenea, să aibă o amploare mai mare decât controlul exercitat de Autoritatea Provizorie a Coaliției conduse de SUA asupra veniturilor petroliere ale Irakului după înlăturarea lui Saddam Hussein, în urma invaziei conduse de Statele Unite în 2003.

Rămâne însă neclar dacă acordul cu Venezuela ar putea fi contestat în instanță sau din punct de vedere constituțional în această țară sud-americană. Textul oficial al înțelegerii dintre Washington și Caracas nu a fost făcut public.

Maduro, capturat în urma unei operațiuni americane

Președintele Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați în cadrul unei operațiuni desfășurate de forțele speciale americane și autorizate de Trump la 3 ianuarie.

În orele care au urmat raidului, Trump a declarat că administrația sa va conduce Venezuela până când va putea avea loc „o tranziție sigură, adecvată și judicioasă”. El a adăugat că Statele Unite vor controla pe termen nelimitat vânzările de petrol ale țării.

Venezuela deține cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume, estimate la 303 miliarde de barili. Producția petrolieră a țării a scăzut însă dramatic față de nivelul atins la sfârșitul anilor ’90.

Trump a cerut companiilor petroliere americane să investească cel puțin 100 de miliarde de dolari pentru refacerea industriei petroliere venezuelene.

Președintele american a revendicat, de asemenea, drepturi asupra petrolului Venezuelei, după ce a afirmat că această țară „a confiscat și vândut unilateral petrol american, active americane și platforme americane, provocându-ne pierderi de miliarde și miliarde de dolari”.